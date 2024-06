La exesposa de Rolando Barbano rompió el silencio: “Es la vida de Rolo, se tiene que hacer cargo”

La ex de Rolando Barbano habló del escándalo con Marina Calabró (Intrusos. América)

Faltaba la palabra de ella. Después del escándalo desatado en los Martín Fierro de Radio a partir de la declaración de amor de Marina Calabró a Rolando Barbano, todos los protagonistas hablaron del tema en menos de 48 horas. Los principales, claro, que fueron escuetos pero contundentes. Pero también el mundo del espectáculo presente en la gala de APTRA en La Rural, los programas de televisión en todas sus facetas y las redes sociales. Pero no lo había hecho Micaela Mendelevich, la exesposa del periodista y madre de sus hijos Nina y Rocco, hasta que lo hizo en las primeras horas del martes.

El móvil de Intrusos (América) registró el testimonio de la periodista, que fue interceptada a punto de ingresar a su programa de radio, y habló de su vínculo actual con el especialista en judiciales. “Estamos separados hace un año y medio, por suerte nos llevamos muy bien. Vamos a ser familia siempre. Tenemos dos hijos muy hermosos, muy hermosos, ¿vieron qué lindo estaba Roquito?”, preguntó, en referencia al niño que acompañó a su padre a recibir la estatuilla.

A continuación, la mujer comentó sobre la foto que subió en su Instagram, en la que se la ve con una taza ploteada como el metro de Londres, y que podría hacer alusión al viaje a dicha ciudad que Calabró le regaló a Barbano y él canceló. “En realidad, Rolo se olvidó la taza cuando nos separamos. No, no fue un mensaje”, reconoció la artista plástica, quien se separó del periodista hace un año y medio.

Micaela Mendelevich, madre de los hijos de Rolando Barbano

También fue consultada respecto a la presencia de su hijo en la ceremonia de premiación: “Estaba muy hermoso mi hijo, muy lindo. Estaba totalmente embelesada del hermoso pibe que hicimos con Rolo”, declaró con orgullo. Y luego, lo hizo con seriedad. “Che, hablemos de eso, tiene 12 años el chico, no está bueno meterlo”, sumó la conductora de Finjamos demencia, en La Once Diez.

Durante la breve intervención, Mendelevich intentó evadir las consultas sobre lo ocurrido entre Barbano y Calabró, aunque no dio vueltas al mencionar que tienen “cero” relación ambas. Y volvió a recapitular su vínculo con el conductor de Cámara del crimen. “Estamos separados y estamos bien. Él lleva su vida y yo la mía. Es la vida de Rolo, él se tiene que hacer cargo”. Y mencionó cómo es la dinámica con su ex: “Nos vemos todos los días, hablamos, no sé, de la vida”. Y, como había hecho Barbano unas horas antes, cortó el movil porque debía ingresar a la radio para hacer su programa.

La foto de la discordia

La dedicatoria que sigue dando que hablar

Promediando la gala del Martín Fierro de Radio, Marina Calabró sorprendió al dedicarle el premio de mejor columnista de espectáculos “a mi amor. Sí, Rolando, a vos”. También lo hizo a sus padres Juan Carlos y Coca, a su hermana Iliana, y al conductor Jorge Lanata, ausente con aviso por un inconveniente de salud. Pero el único nombre que quedó flotando en el ambiente fue el de su compañero en Lanata Sin Filtro.

El discurso de Marina Calabró en los Martín Fierro de Radio 2024 (América)

Un rato después, Barbano ganó el de columnista de policiales / judiciales y todos esperaban algún tipo de reciprocidad. Y además de coincidir en Lanata, se lo dedicó a sus hijos -Rocco a su lado, Nina desde casa-, a sus padres, sus amigos y la misteriosa “gente de la 271″.

Con el correr de las horas, y el rebote casi en cadena nacional, hablaron los protagonistas. Desde su silla en El Observador, en la tarde del lunes Calabró ofreció sus disculpas: “Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque, nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas, por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, comentó en medio de la emisión. “Parece que uno puede decir cualquier cosa, menos un: ‘Y a mi amor’”, continuó. Y profundizó su explicación.

Rolando Barbano recibe su premio en el Martín Fierro junto a su hijo Rocco (América)

“Lo de las disculpas lo digo en serio porque, lejos de mí estuvieron las ganas de incomodar o generar algo desagradable para alguien”. Una vez más hizo hincapié en su expareja, que estuvo acompañado por su hijo Rocco en la ceremonia de premiación, y expresó: “Pido disculpas, no al mundo, sino a quien corresponda”.

En la mañana del martes, Barbano fue consultado sobre si aceptaba las disculpas: “Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada, expresó Barbano, intentando resolver lo más rápido posible la situación.