Osvaldo Jaldo: “Necesitamos un peronismo nacional donde surjan nuevos líderes”

Uno de los referentes del peronismo en el norte argentino reclamó renovación

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclamó una autocrítica en el peronismo, reiteró su posición respecto de la lectura que considera necesaria de las últimas elecciones y advirtió sobre la necesidad de nuevos liderazgos en el histórico partido. “La gente ha querido un cambio, por eso votó como votó”, subrayó el tucumano.

El mandatario provincial brindó declaraciones a la prensa este martes, luego de una semana con discusiones de trascendentales para el Gobierno de Javier Milei, por la aprobación de la Ley Bases en el Senado y el preludio del tratamiento definitivo del proyecto que llegará sobre fines de este mes.

Jaldo fue uno de los primeros gobernadores que expresó con claridad su apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo, al afirmar que es necesario brindarle herramientas al presidente Milei para que despliegue el plan de gestión luego del aval que recibió del electorado.

En ese contexto, pidió una revisión hacia adentro en el espacio político al que pertenece. “Hoy el peronismo a nivel nacional tiene que tener una lectura sincera y franca de lo que está pasando en el país. De lo que pasó en las últimas elecciones, tiene que hacer autocrítica porque nosotros entendemos que la sociedad ha evolucionado y ha elegido otro espacio político. La gente ha querido un cambio, por eso votó como votó en las últimas elecciones nacionales”, explicó Jaldo.

En ese contexto insistió en la necesidad de que el peronismo nacional “se adapte a las circunstancias”, y remarcó que “la sociedad evolucionó y eligió otro espacio político”.

Al ser consultado por la aprobación de la Ley Bases y la fragmentación del peronismo a nivel nacional, el gobernador, Jaldo señaló que es necesario que el Movimiento Nacional Justicialista “formalice una autocrítica e impulse nuevos liderazgos”.

El Senado aprobó la Ley Bases, que ahora deberá ser tratada en forma definitiva por la Cámara de Diputados (Reuters)

“El peronismo tiene que ayudarse, ser mucho más pragmático, aplicar el sentido común y evolucionar porque la sociedad ha evolucionado. Necesitamos un peronismo que esté a la altura de las circunstancias, un peronismo nacional donde surjan nuevos líderes que puedan conducir y liderar el proceso del Movimiento Nacional Justicialista”.

“No veo ningún liderazgo a nivel nacional y hoy veo que el peronismo está actuando en forma dispersa. No hay una conducción, no hay un camino y no hay una política. Por más que nosotros seamos oposición, tenemos que tener una política como oposición y eso no lo veo. Cada uno de los sectores del peronismo tiene un proyecto institucional y político diferente. Por este camino y en estas condiciones, no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. De una vez por todas tiene que aparecer un liderazgo a nivel nacional. El peronismo tiene que hacer un mea culpa y cambiar fundamentalmente de planificación de proyectos y también de personas. Si la gente votó diferente es por algo y se tienen que empezar a notificar a aquellos que la gente no los votó, que eligió otro proyecto político”, analizó.

“Nosotros tenemos la responsabilidad institucional de gobernar. El 11 de junio –del 2023- me votaron casi por 620.000 personas. He sido uno de los gobernadores tucumanos más votados en la historia, pero yo gobierno para 1.9 millón de tucumanos. Para eso me votó la gente, para gobernar Tucumán sin distinción de banderías políticas. Esto yo lo entendí así y de esta manera entiendo que es el camino correcto y en lo que pueda colaborar con el Gobierno nacional, lo voy a hacer. Voy a poner mi granito de arena para que al Gobierno nacional le vaya bien. Si le va bien al Gobierno, le va bien a los argentinos. Hay que trabajar juntos, unidos, cada uno desde sus espacios, nunca arriando la bandera ni el partido al que uno pertenece, pero sí aportando cosas positivas para que nuestra querida patria argentina salga adelante”, concluyó.