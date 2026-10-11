Del tambo al feedlot: la estrategia que busca convertir excedentes lecheros en carne de mayor valor

El sistema conocido como beef on dairy, basado en la producción de carne a partir de animales provenientes de rodeos lecheros, comienza a ganar espacio como herramienta de gestión en los tambos argentinos (INTA)

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El sistema conocido como beef on dairy, basado en la producción de carne a partir de animales provenientes de rodeos lecheros, comienza a ganar espacio como herramienta de gestión en los tambos argentinos. En el establecimiento experimental del INTA Rafaela, Santa Fe, ya se inició una experiencia con cruzamientos terminales que apunta a generar información local sobre sus resultados productivos y comerciales. A partir de inseminaciones realizadas durante 2026, los técnicos esperan obtener las primeras 30 cruzas terminales en marzo de 2027, con el objetivo de evaluar su desempeño y determinar en qué condiciones esta estrategia puede agregar valor al sistema.

El punto de partida está relacionado con la mejora en los indicadores de crianza y recría de hembras. Según explicó Nicolás Welschen, médico veterinario del INTA Rafaela, “la mortalidad de hembras anualizada se encuentra por debajo del 1 %, mientras que la eficiencia de preñez y el uso de semen sexado en algunas categorías de vacas han permitido garantizar el número de vaquillonas necesarias para reponer el descarte voluntario y no voluntario de vacas en producción en los tambos del INTA Rafaela”. Esta mayor disponibilidad de hembras para reposición abre la posibilidad de destinar una parte del rodeo a producir animales con aptitud carnicera.

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La estrategia consiste principalmente en utilizar genética carnicera, especialmente Aberdeen Angus, sobre aquellas vacas que no sean necesarias para generar la reposición del rodeo. El semen sexado queda reservado para las hembras de mayor mérito productivo, sanitario y reproductivo, mientras que el resto puede recibir semen de razas carniceras. De esta manera, se busca obtener terneros con mejores características para la producción de carne que los provenientes exclusivamente de genética Holstein. El objetivo es transformar animales que históricamente fueron considerados un subproducto de la actividad lechera en una fuente adicional de ingresos.

Una herramienta para ordenar el rodeo

Del tambo al feedlot: la estrategia consiste en utilizar genética carnicera, especialmente Angus, sobre las vacas lecheras que no sean necesarias para generar la reposición del rodeo (INTA)

Más que una decisión exclusivamente genética, Welschen considera que el beef on dairy puede funcionar como una herramienta para organizar el rodeo de acuerdo con las necesidades del establecimiento. “El beef on dairy actúa como una herramienta de ordenamiento del rodeo porque al implementar este sistema de cruzas terminales, es necesario conocer la dinámica del rodeo lechero para determinar qué cantidad de vaquillonas necesita el establecimiento para sostener su reposición y su crecimiento y a partir de allí, definir qué animales pueden ser destinados a cruzamientos con razas carniceras”, explicó. El sistema permite ajustar el destino reproductivo de las vacas sin modificar estructuralmente el tambo.

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Uno de los principales desafíos es la falta de información específica generada en condiciones argentinas. “En la Argentina no hay mucha información local respecto a esta estrategia y este será uno de los primeros trabajos con un seguimiento técnico y con datos fehacientes respecto de la eficiencia de conversión, consumo de alimento y calidad de canal”, señaló Welschen. El seguimiento de las primeras 30 cruzas permitirá reunir información sobre variables productivas que serán determinantes para evaluar si la alternativa resulta conveniente desde el punto de vista económico y técnico.

En un escenario donde el mercado de vaquillonas puede atravesar períodos de menor demanda, mientras la carne presenta una mayor tracción comercial, el cruzamiento ofrece una alternativa para capturar valor sin transformar la estructura del sistema lechero. “El productor puede modificar el destino reproductivo de las vacas de acuerdo con las condiciones del negocio, sin necesidad de transformar estructuralmente el sistema”, destacó Welschen. La experiencia del INTA Rafaela buscará determinar, con datos concretos, hasta qué punto esa flexibilidad puede convertirse en una herramienta para mejorar la rentabilidad y la eficiencia de los tambos argentinos.

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