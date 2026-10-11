Chacra y Campo

Del tambo al feedlot: la estrategia que busca convertir excedentes lecheros en carne de mayor valor

¿Puede el cruzamiento con razas carniceras mejorar el negocio sin modificar la estructura lechera?

Vaca lechera Holando y ternero
El sistema conocido como beef on dairy, basado en la producción de carne a partir de animales provenientes de rodeos lecheros, comienza a ganar espacio como herramienta de gestión en los tambos argentinos (INTA)
Guardar

El sistema conocido como beef on dairy, basado en la producción de carne a partir de animales provenientes de rodeos lecheros, comienza a ganar espacio como herramienta de gestión en los tambos argentinos. En el establecimiento experimental del INTA Rafaela, Santa Fe, ya se inició una experiencia con cruzamientos terminales que apunta a generar información local sobre sus resultados productivos y comerciales. A partir de inseminaciones realizadas durante 2026, los técnicos esperan obtener las primeras 30 cruzas terminales en marzo de 2027, con el objetivo de evaluar su desempeño y determinar en qué condiciones esta estrategia puede agregar valor al sistema.

El punto de partida está relacionado con la mejora en los indicadores de crianza y recría de hembras. Según explicó Nicolás Welschen, médico veterinario del INTA Rafaela, “la mortalidad de hembras anualizada se encuentra por debajo del 1 %, mientras que la eficiencia de preñez y el uso de semen sexado en algunas categorías de vacas han permitido garantizar el número de vaquillonas necesarias para reponer el descarte voluntario y no voluntario de vacas en producción en los tambos del INTA Rafaela”. Esta mayor disponibilidad de hembras para reposición abre la posibilidad de destinar una parte del rodeo a producir animales con aptitud carnicera.

PUBLICIDAD

La estrategia consiste principalmente en utilizar genética carnicera, especialmente Aberdeen Angus, sobre aquellas vacas que no sean necesarias para generar la reposición del rodeo. El semen sexado queda reservado para las hembras de mayor mérito productivo, sanitario y reproductivo, mientras que el resto puede recibir semen de razas carniceras. De esta manera, se busca obtener terneros con mejores características para la producción de carne que los provenientes exclusivamente de genética Holstein. El objetivo es transformar animales que históricamente fueron considerados un subproducto de la actividad lechera en una fuente adicional de ingresos.

Una herramienta para ordenar el rodeo

Vaca lechera raza Holando y ternero (cruza con raza Angus)
Del tambo al feedlot: la estrategia consiste en utilizar genética carnicera, especialmente Angus, sobre las vacas lecheras que no sean necesarias para generar la reposición del rodeo (INTA)

Más que una decisión exclusivamente genética, Welschen considera que el beef on dairy puede funcionar como una herramienta para organizar el rodeo de acuerdo con las necesidades del establecimiento. “El beef on dairy actúa como una herramienta de ordenamiento del rodeo porque al implementar este sistema de cruzas terminales, es necesario conocer la dinámica del rodeo lechero para determinar qué cantidad de vaquillonas necesita el establecimiento para sostener su reposición y su crecimiento y a partir de allí, definir qué animales pueden ser destinados a cruzamientos con razas carniceras”, explicó. El sistema permite ajustar el destino reproductivo de las vacas sin modificar estructuralmente el tambo.

PUBLICIDAD

Uno de los principales desafíos es la falta de información específica generada en condiciones argentinas. “En la Argentina no hay mucha información local respecto a esta estrategia y este será uno de los primeros trabajos con un seguimiento técnico y con datos fehacientes respecto de la eficiencia de conversión, consumo de alimento y calidad de canal”, señaló Welschen. El seguimiento de las primeras 30 cruzas permitirá reunir información sobre variables productivas que serán determinantes para evaluar si la alternativa resulta conveniente desde el punto de vista económico y técnico.

En un escenario donde el mercado de vaquillonas puede atravesar períodos de menor demanda, mientras la carne presenta una mayor tracción comercial, el cruzamiento ofrece una alternativa para capturar valor sin transformar la estructura del sistema lechero. “El productor puede modificar el destino reproductivo de las vacas de acuerdo con las condiciones del negocio, sin necesidad de transformar estructuralmente el sistema”, destacó Welschen. La experiencia del INTA Rafaela buscará determinar, con datos concretos, hasta qué punto esa flexibilidad puede convertirse en una herramienta para mejorar la rentabilidad y la eficiencia de los tambos argentinos.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaTamboHacienda VacunaConsumo De CarneFeedlot

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro países, cuatro modelos: cómo Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay apoyan al agro

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario compara casi tres décadas de políticas agropecuarias en el Mercado Común del Sur y revela una brecha contundente entre los países que lo integran

Cuatro países, cuatro modelos: cómo Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay apoyan al agro

El maíz argentino cierra una campaña récord

Con más superficie sembrada y mejores rindes, el Producto Bruto Maicero llegaría a US$ 23.110 millones, un 26% más que en el ciclo anterior

El maíz argentino cierra una campaña récord

El costo oculto de la madera argentina y el desafío de recorrer más de 1.000 kilómetros para exportar

Argentina tiene materia prima, industria y compradores, pero parte de su competitividad se pierde antes de cruzar la frontera

El costo oculto de la madera argentina y el desafío de recorrer más de 1.000 kilómetros para exportar

Récord para los ovoproductos argentinos: las exportaciones superaron los US$ 20 millones en ocho meses

Los envíos alcanzaron su mayor valor de la última década, impulsados por mejores precios internacionales

Récord para los ovoproductos argentinos: las exportaciones superaron los US$ 20 millones en ocho meses

El “efecto India” que llevó a los aceites argentinos a un récord histórico

El gigante asiático está comprando cada vez más soja y girasol argentino, mientras el biodiésel y las dificultades productivas del Mar Negro reconfiguran el mercado mundial. ¿Puede esta combinación abrir una oportunidad para el complejo aceitero nacional?

El “efecto India” que llevó a los aceites argentinos a un récord histórico

DEPORTES

La sentencia del jefe de Alpine tras el abandono de Colapinto y la actuación de Pierre Gasly en el GP de Singapur de Fórmula 1

La sentencia del jefe de Alpine tras el abandono de Colapinto y la actuación de Pierre Gasly en el GP de Singapur de Fórmula 1

Un club alemán prohibió a sus hinchas saltar sincronizados en la tribuna por el "efecto trampolín"

Fue una figura del circuito de tenis, estuvo en pareja con tres jugadoras y ahora brilla en un concurso de la baile

Lionel Scaloni sumó otro desafío en el ciclismo y completó el Gran Fondo Buenos Aires: “Quería disfrutar de la ciudad sin coches”

Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

TELESHOW

Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

Nora Colosimo opinó sobre la vida amorosa de Wanda Nara y volvió a cuestionar su vínculo con L-Gante: "Me daba miedo"

Diego Castro palpitó el debut de Dale Match y recordó su etapa de galán en el ciclo de Marcelo Tinelli: “No cierro la puerta al amor”

INFOBAE AMÉRICA

Del barrio a TikTok: así reclutan las bandas criminales a niños y adolescentes en Ecuador

Del barrio a TikTok: así reclutan las bandas criminales a niños y adolescentes en Ecuador

“La casa es una pérdida total”, el drama de quienes esperan ayuda tras el sismo en Panamá

El papa León XIV impulsa una trienal artística para defender la creatividad humana ante la inteligencia artificial

Adolescente de 16 años desaparece tras ser arrastrado por el mar en la Bahía de La Habana

Lluvias y tormentas continuarán en El Salvador por el ingreso de humedad desde el Caribe