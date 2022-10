Cristian Ritondo embistió contra Moyano y dijo que “Baradel es el ministro de Educación de Kicillof”

Cristian Ritondo acusó a Moyano de mafioso: "La Argentina tiene que elegir entre el orden y el caos"

El diputado nacional Cristian Ritondo acusó al líder camionero Hugo Moyano de tener comportamientos mafiosos, afirmó que el titular del gremio docente bonaerense, Roberto Baradel, “es el ministro de Educación de Axel Kicillof”, y ratificó su intención de competir por la gobernación en las próximas elecciones.

El presidente del bloque PRO de la Cámara baja participó esta semana de “Hablemos de Argentina”, el ciclo de entrevistas que se transmite en vivo por las redes sociales de Infobae y donde la comunidad y seguidores pueden participar enviando sus consultas, opinando e intercambiando ideas.

En ese contexto, Ritondo habló sobre el Presupuesto, la ausencia de Javier Milei al momento de la votación de una tasa aeroportuaria, la intención del kirchnerismo de eliminar las PASO y de las propuestas que impulsa en caso de llegar a la primera magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar: Así fue la maratónica sesión por el Presupuesto en la Cámara de Diputados

También, se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y, si bien resaltó que Mauricio Macri es “el líder natural del PRO”, respaldó la candidatura de María Eugenia Vidal a presidente.

Ritondo dijo que Macri "es el líder natural del PRO" y respaldó la candidatura presidencial de Vidal

Las frases destacadas de Ritondo durante la entrevista

1- “Roberto Baradel hoy es el ministro de Educación de Kicillof. Quedó demostrada su pertenencia a este gobierno porque se calla la boca cuando le sacan el 15% del presupuesto”.

2- “La educación tiene que ser declarada servicio público esencial. Si hay paro, los chicos tienen que estar en la escuela. Baradel que discuta paritarias”.

3- “Hablamos de eliminar las PASO, de agrandar la Corte. Es un juego que está alejado de los problemas de los argentinos, que no llegan con el sueldo al día 20 del mes”.

4- “Eliminar las PASO es cambiar las reglas de juego a los 75 minutos del segundo tiempo. Los cuatro diputados nacionales que quieren sacar las PASO son los mismos a quienes estamos esperando para tratar la ley de alquileres”.

5- “La plata que se les regaló a los camioneros de Moyano es más que lo que cuestan las PASO”

6- “Para ganarle al kirchnerismo hay que ganar la provincia de Buenos Aires, porque el residual que quede del kirchnerismo va a querer abroquelarse en la Provincia”.

7- “El líder natural del PRO y de máximo peso dentro de Juntos con el Cambio es Mauricio Macri”.

8- “Mi candidata a presidenta es María Eugenia Vidal, ella es la síntesis de capacidad, coraje, sensibilidad y capacidad de gestión”.

9- “Milei se tuvo que haber quedado en su banca en la Cámara para que no se cree una nueva tasa, pero igual los diputados de mi interbloque que no estuvieron”.

10- “Los argentinos estamos cansados de que todo se solucione con más impuestos, con nuevas tasas. Se generan recursos para temas que no tienen que ver con cómo nos esforzamos para reducir la pobreza, para achicar el déficit fiscal”.

Te puede interesar: El Presupuesto 2023 es el que mayor consenso logró en la última década

11- “La provincia de Buenos Aires tiene un problema que es Kicillof”.

12- “Cuando en la Argentina se avala la ilegalidad, los que ganan las calles son los mafiosos, las mafias triunfan. A los abuelos y a los jubilados los dejamos con dos pesos y a los camioneros, con un aumento del 107% y exenciones de Ganancias”.

13- “No tiene que temblar el pulso hacer lo que haya que hacer, para que no haya piquete, para combatir el delito, para combatir el narcotráfico, para tener la decisión y la capacidad de hacerlo”.

14- “Ahora hay gente que vende lo que tiene porque no aguanta más la mafia sindical del apriete. Con nosotros, todos los que tengan comportamientos mafiosos van a estar presos”.

15- “En la pandemia, a los presos que estaban aislados los soltaron y a la gente, que tenía que estar en la calle trabajando y produciendo, la mandaron adentro”.

16- “El tema de la inseguridad está ausente porque el gobierno nacional y el gobierno provincial han renunciado a un tema fundamental, que es la lucha contra el narcotráfico”.

17- “Milei seguramente va a ser un adversario en la elección y puede ser un potencial aliado después, por los cambios que tenemos que hacer en la Argentina”.

La entrevista completa

La entrevista de Facundo Chaves al diputado Ritondo en los estudios de Infobae.

- Hablemos del tema Presupuesto ¿qué se votó y por qué es importante?

Nosotros como PRO y la oposición logró frenar el avance contra la Justicia que querían hacer con el pretexto del Impuesto a las Ganancias. También se frenó una distribución de fondos para obras sociales, que significaba destinar más plata de la gente. Se logró también incorporar temas importantes, como una cláusula gatillo para que no haya otro plan platita si recaudan más, porque seguramente habrá mayor recaudación dado que se está estipulando una inflación del 60%. Ahora van a tener que discutir de nuevo en el Congreso cómo se va a distribuir esa plata.

También impusimos el congelamiento de vacantes: esto para nosotros es muy importante porque no va a haber déficit. Un tema importante, por lo que significa para la provincia de Buenos Aires, fue que no tengan las manos libres para el aumento de retenciones. Paramos ese artículo, que era muy pedido en la provincia, principalmente por los productores del interior. La provincia de Buenos Aires produce el 50% de lo que exporta el campo.

- La oposición no actuó unificada. Unos dieron quórum, otros no, unos votaron en contra y otros se abstuvieron. ¿Si no se ponen de acuerdo ahora, cómo van a hacer si son gobierno?

Nos ponemos de acuerdo en los valores a defender. Al tener gobernadores e intendentes, el radicalismo tiene cierta dependencia del presupuesto nacional. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires y muchas intendencias en la provincia de Buenos Aires y del interior del país, pero no pedimos nada. Lo único que pedimos es que no le saquen más de lo que ya le sacaron. Planteamos 20 puntos, de los cuales pudimos lograr algunos de los más importantes.

Te puede interesar: El campo celebró que el Congreso le haya impedido al Gobierno decidir el nivel de las retenciones

Aparecieron en el dictamen que se debatió temas que no estaban, como fue esta avanzada contra la Justicia y los empleados judiciales por parte del kirchnerismo, la resolución que hace que un gremio como el de Camioneros tenga privilegios que no tiene nadie con el tema Ganancias y que al conjunto de los argentinos nos cuesta un montón de plata.

Logramos reunir con el conjunto de la oposición una cantidad de votos que impidieran que se aprobaran estos temas que te mencionaba. Pero algunos, en contraposición a lo que fue el esfuerzo que hizo Camila Crescimbeni, dando presente.

A la diputada Crescimbeni se le murió un hijo uno de sus dos bebés recién nacidos. El otro está en terapia intensiva.

- Sí, muy emotivo…

… después de lo que le ha pasado a ella, en contraposición, se levantaron y se fueron. Me parece que hay que ser responsables cuando se trata un Presupuesto: por no estar en las bancas, hoy vamos a pagar una tasa que puede ser baja, pero en el conjunto es un montón de plata.

Los argentinos estamos cansados de que todo se solucione con más impuestos, con nuevas tasas. Se generan recursos para temas que no tienen que ver con cómo nos esforzamos para reducir la pobreza, para achicar el déficit fiscal. En la Cámara de Diputados discutimos un Presupuesto y no discutimos nada sobre inflación. La palabra inflación desapareció…

- Nos metemos en otro tema de coyuntura. Hablamos de las PASO. El ministro “Wado” de Pedro confirmó lo que trascendía a media voz. El kirchnerismo quiere eliminar las PASO. ¿Qué pensás?

Lo que dice ahora “Wado” de Pedro es absolutamente contrario a lo que dijo hace un año y medio, cuando vino al Congreso a pedirnos que, por la pandemia, retrasemos las elecciones.

- A ver..

El ministro se comprometió en ese momento a que iba a haber PASO, también se comprometió a discutir Boleta Única, se comprometió a mayor amplitud, más democratización en los procesos electorales, no a cerrar los procesos electorales, no a cambiar las reglas de juego a los 75 minutos del segundo tiempo, y no dejar expresar libremente los bonaerenses.

Ahora, en la provincia de Buenos Aires hay ley de PASO, en la ciudad de Buenos Aires también hay ley de PASO. ¿Los argentinos no van a elegir presidente y diputados y senadores nacionales, pero los demás cargos sí lo van a elegir en PASO?

- ¿En la provincia de Buenos Aires hay mayoría para anular las PASO? ¿No se te va a escapar ningún voto radical en la cámara de diputados nacional?

No. Espero que no. Mejor dicho, estoy seguro que no. El presidente del radicalismo, Gerardo Morales, tiene en esto una visión: sabe que debemos proteger todos las reglas de juego con las cuales se construyó y se construye Juntos por el Cambio. Esas reglas de juego permiten dirimir las candidaturas en el marco de la ley. Las PASO garantizan que cada ciudadano pueda elegir cuál es el candidato de cada espacio y en cada una de las categorías.

- ¿Creés entonces que no se va a aprobar y que se van a mantener las PASO?

Yo creo no se va a aprobar. Ahora, me extraña mucho que los cuatro diputados nacionales que están presentando esto de sacar las PASO son los mismos cuatro diputados nacionales a quienes estamos esperando que contesten cuándo vamos a tratar la ley de alquileres, que se preocupen más en ver las PASO que en solucionar estos temas.

Los rionegrinos Luis Di Giácomo (foto) y Agustín Domingo; y los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández pidieron anular las PASO.

- ¿De quién hablás, específicamente?

Hablo de los cuatro diputados que lo firmaron, que son del Interbloque Provincias Unidas. Firmaron esto mientras el que quiere alquilar no sabe cómo hacerlo y tiene miedo por el tipo de contrato que da esta ley, y al inquilino tampoco le sirve porque es una locura lo que le cobran para cubrirse.

Te puede interesar: Un bloque aliado al Frente de Todos en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para eliminar las PASO

Este es un problema que tienen argentinos todos los días y estamos pensando en las PASO, en cómo agrandamos la Corte, estamos en este juego que está alejado de los problemas de los argentinos, que ven que no llegan con el sueldo al 20, y tiene que estirar del 20 a fin de mes. Cuando la política hace este tipo de cosas y que para hacer un poco de populismo, dicen que van a repartir la plata de las PASO...

- Plantean destinarlas a personas con discapacidad..

Sí, claro. Podríamos discutir: ¿por qué no les damos la plata que les dimos a los camioneros? Porque la plata que les dimos al Sindicato de Camioneros es más cara que las PASO.

- Esa es la respuesta a los que dicen que se gasta plata de más…

Por eso digo. Podemos agarrar el Presupuesto y ver cuánta plata tiramos, un Presupuesto que votaron ellos, porque lo votaron entero. Votaron en general, en particular, cada uno de los artículos. Ver cuánta plata hay tirada, que es mucho más que lo que cuestan las PASO, así no sacamos democracia. Las democracia siempre cuesta dinero, no son baratas, pero son los sistemas democráticos los que nos garantizan poder elegir mejor, poder elegir mejores dirigentes y también castigar en las elecciones las malas gestiones.

- Mencionaste por arriba sin nombre propio a Milei, que no estuvo presente en la sesión de Diputados.

Pero no fue el único que no estuvo presente. No fue el único. Él explicará, yo soy respetuoso de las decisiones políticas de cada sector. Lo que me parece es que sí puedo decir que Milei se tuvo que haber quedado igual que todos los diputados, inclusivo de mi interbloque, que no estuvieron.

El diputado Milei votó en contra del Presupuesto 2023 y se retiró de la Cámara. (Foto: Luciano González)

- Te pregunto del tema Milei, por las elecciones y lo que pueda venir después. ¿Javier Milei es un adversario de Juntos por el Cambio o un potencial aliado?

Según cuando se tome. Seguramente va a ser un adversario en la elección y puede ser un potencial aliado después, por los cambios que tenemos que hacer en la Argentina. A esos cambios, seguramente el kirchnerismo se va a resistir, el residual que quede del kirchnerismo va a querer abroquelarse en la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar: El bloque de Javier Milei explicó por qué se ausentó de la votación

Por eso es adonde quiero ir a dar la batalla, porque para ganarle al kirchnerismo, hay que ganar la provincia de Buenos Aires. Para acompañar al gobierno nacional hay que ganar la provincia de Buenos Aires y por eso quiero estar ahí.

La interna del PRO

- Tomo una de las preguntas de los que están participando por Instagram. ¿Macri, Patricia Bullrich, Vidal o Larreta, para presidente a quién preferís?

Los cuatro candidatos que tenemos a presidente... en realidad uno que no ha decidido si quiere ser, pero sin dudas es el líder natural del PRO y de máximo peso dentro Juntos con el Cambio, como Mauricio Macri. Él nos deja en el “Para qué” muchas lecciones para aprender, que sirven para cualquiera de los que queremos gobernar. Nos deja su experiencia de vida y su experiencia de liderazgo.

Me parece que en el liderazgo recae la posibilidad de hacer ese “Para Qué”. En la decisión y el coraje que tenga cada uno, que va a tener que enfrentar los problemas gravísimos, que son mucho más graves que los problemas que enfrentamos desde 2015 al 2019.

María Eugenia Vidal para mí es la síntesis de esa capacidad, de ese coraje, de esa sensibilidad, y de capacidad de gestión, que tiene el grupo de todos los candidatos. Es con quién más he trabajado personalmente y sé desde la sensibilidad que tiene y el trabajo y el conocimiento de los temas sociales, pero también el coraje. Para hacer lo que hice como ministro tuve una gobernadora con el coraje de María Eugenia Vidal, que no temió dar las batallas que tuvimos que dar. Esas batallas la obligaron a irse a vivir a un lugar encerrada, ella y sus hijos. Desde el primer día, desde la triple fuga hasta las amenazas en su casa o en la mía, las tuvimos que enfrentar, y sin embargo ella tuvo el coraje de seguir hasta el último día.

Patricia, para hablar de cada uno, tiene un liderazgo fuerte, tiene coraje. trabajamos en equipo. Y Horacio es un hombre de mucha capacidad de gestión. Ahí hay un gran equipo.

- Ahora, si hacemos “pan y queso” como en el fútbol ¿quién es?

María Eugenia Vidal.

María Eugenia Vidal, en la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó el Presupuesto 2023. (Crédito: Luciano González)

- Te tocó competir en Independiente y enfrentaste a Hugo Moyano y le ganaron...

Sí, con el 73%. También decían que no lo iba a sacar de Independiente. Estas cosas que decían: “No lo vas a sacar porque Moyano te va a hacer trampa”, “¿Cómo le vas a ganar a los Moyano?”. Me decían “¿Vos viste los que están en la lista? Está La Cámpora, Moyano, la Municipalidad de Avellaneda”.

- La pregunta es ¿Se le puede ganar a Moyano, se lo puede conducir a Moyano en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio? Vimos una paritaria de 107% que las pymes dicen que no pueden pagar y que fue un acuerdo hecho, dicen, por extorsión.

Cuando en la Argentina se avala la ilegalidad, los que ganan las calles son los mafiosos, las mafias triunfan. A los abuelos y a los jubilados los dejamos con dos pesos y a los camioneros, con un aumento del 107% y exenciones de Ganancias. Esto lo que muestra es la debilidad de un gobierno, que es socio de Moyano como lo ha demostrado y lo ha dicho en repetidas ocasiones Alberto Fernández, que lo muestra como un gran dirigente gremial.

Nuestro país debe discutir si lo que quiere es el caos o el orden. Si quiere la legalidad o la ilegalidad y en esto necesitamos mucho apoyo y seguramente no va a ser fácil. No hay un decreto que lo cambie, no una ley que lo cambie. Es la voluntad de enfrentar lo que hay que enfrentar en Argentina.

- Quiero hacerte esta pregunta que viene a colación de lo que dijiste recién ¿Moyano es mafioso?

Sin dudas. Cuando extorsionás, cuando parás y tenés un sindicato que te pone los camiones para no salir y para no distribuir, cuando se funden fábricas, cuando hay gente que vende lo que tiene porque no aguanta más la mafia sindical del apriete ¿qué termina siendo eso?

Te puede interesar: Moyano respaldó la reelección de Alberto Fernández: “Yo lo apoyaría”

¿Pero si es mafioso tiene que estar preso?

Sin dudas. En la Argentina, lamentablemente la Justicia es lenta pero va a llegar.

- ¿Eso significa que Moyano va a estar preso?

Creo que todos los que hagan cuestiones mafiosas van a estar presos, porque hay mucha gente que ha perdido su fábrica, su pyme, gracias al sindicato de camioneros.

Hugo Moyano, junto a su hijo Pablo, firmó con la ministra Olmos una paritaria del 107% que las pymes dicen que no pueden pagar.

La provincia de Buenos Aires

- Vamos a meternos en las preguntas que nos acerca nuestra comunidad. ¿Hablemos de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Vos estás anotado en la carrera por la gobernación bonaerense.

El tema de la inseguridad está ausente porque el gobierno nacional y el gobierno provincial han renunciado a un tema fundamental en seguridad, como es la lucha contra el narcotráfico. Vemos en ciudades como Rosario que el narcotráfico avanzó cada vez más. No solamente el delito narcotráfico, sino la cantidad de muertes, pagar peajes, las amenazas: empieza a haber en partes de Rosario donde el narcotráfico es el que brinda seguridad.

Hay que entender que la seguridad, para quien sea gobernador, es uno de los principales temas que está a cargo de la provincia. Para eso se necesita de un plan integral, que lo empezamos desarrollando con María Eugenia Vidal pero que se ha abandonado. Tenía como título “lucha contra las mafias y contra el narcotráfico”, que tiene que volverse a implementar, para que las mafias y el narco no manejen los barrios más humildes, los estadios de fútbol, las ferias.

La seguridad es una responsabilidad primaria, a diferencia de la economía, que uno puede colaborar con la baja de impuestos, de tasas, de promocionar lugares, de ayudar al productor y al emprendedor, teniendo parques industriales, y dándole a esos parques industriales cosas que hoy no tienen como el agua potable, internet y electricidad con potencia.

Te puede interesar: “Me fui del kirchnerismo porque se apartó del proyecto de país que teníamos”, dijo Berni

- Volviendo a la seguridad ¿cómo calificás la gestión de Berni?

La provincia de Buenos Aires tiene un problema que es Kicillof. Kicillof ha dicho en una entrevista que había gente que perdió el laburo y que vendía droga. Cuando naturaliza eso alguien que después se convierte en gobernador, no hay posibilidad ni de que la Policía ni que el ministro lo resuelva. Cuando vino la pandemia, presidente y el gobernador plantearon que era inhumano que los presos estén en las cárceles. En la pandemia, a los presos que estaban aislados los soltaron y a la gente, que tenía que estar en la calle y trabajando y produciendo, la mandaron adentro. Largaron presos que después no pudieron encontrar: eso es un problema de seguridad.

Para la Policía necesita herramientas y respaldo político, capacitación, el esfuerzo en invertir y entender que no es una cuestión de cantidad, sino de calidad la Policía.

La provincia de Buenos Aires tiene una realidad múltiple y distinta entre algunos sectores del Conurbano y el interior. No puede ser la misma política para el norte del Conurbano, que la que puede ser para el sur o la zona oeste. No es lo mismo para lugares donde hay muchos mucha gente viviendo en barrios muy humildes, como puede ser el fondo de San Martín, que para Villa Ballester, en el propio San Martín.

El gobernador Kicillof se mostró junto a los sindicalistas de la CTA.

- Te transmito otra pregunta de la comunidad: ¿Qué harías con los piquetes?

Lo que hicimos en la provincia. Tener cuatro años te hace ver tus defectos pero también las virtudes que pudo tener la gestión. Ante un piquete en rutas o caminos teníamos un tiempo lógico de negociación y mientras discutíamos, se desbloqueaba una parte de la circulación y se abría una negociación rápida para sacar al resto. Nadie puede recordar en nuestros cuatro años un piquete en la provincia que tuvo horas o días. Entendíamos el problema de la gente que podía a cortar ahí y lo tuvimos en el acceso a la autopista Buenos-La Plata.

- Si ganan y te llega a tocar ser gobernador, lo que pasó en el 15 y 19 no va a ser lo mismo que va a pasar en el futuro. Mauricio Macri habla de que vienen más toneladas de piedra.

Creo que hay tener coraje de decisión para enfrentar lo tenemos enfrentar para los cambios que hay que hacer. Y es el mismo coraje que tuve cuando me decían que no se podía ser ministro cuatro años en la provincia y estuve.

- Aun cuando tengas que reprimir un piquete.

La represión se da si hay una parte previa que falló. Por supuesto, voy a intentar no tener que reprimir ninguna ilegalidad, pero la represión es algo que nadie quiere pero se da cuando falla lo anterior, que puede ser la prevención y la negociación.

Te puede interesar: Macri presentó “Para qué”, el libro donde escribe sobre las elecciones de 2023

Utilizaremos todo lo anterior, pero no tiene que temblar el pulso hacer lo que haya que hacer, para que no haya piquete, para combatir el delito, para combatir el narcotráfico, para tener la decisión y la capacidad de hacerlo.

De los precandidatos a Baradel

- Hablábamos de tu precandidatura y te invito: contemos juntos: Ritondo, Diego Santilli, Javier Iguacel, Néstor Grindetti, Julio Garro, Diego Valenzuela...

Diego Valenzuela creo que es el jefe de campaña de Diego Santilli…

- No había terminado, pero lo sacamos de la lista.

Ojo, no sé si compiten entre ellos, con Diego (Santilli). Puede ser y está bien, pero por lo menos en la última reunión que tuve en Pinamar, con mi jefe de campaña, que es el intendente Martín Yeza, Diego Valenzuela estaba por ese rol. No sé si ahora ocupa otro rol, porque veo que hay muchos afiches en la calle, que no sé si es por su candidatura o por ser jefe de campaña de Diego Santilli.

No importa. Sí falta Joaquín, que sin ser del PRO, Joaquín De la Torre es otro de los candidatos de Juntos por el Cambio.

Yeza, Ritondo, Larreta, Valenzuela y Santilli, en un encuentro en Pinamar.

- Un montón, muchos…

Y sí, pero mi objetivo es trabajar en unificar ideas, primero. Trabajar en el “Para qué”, en el para qué queremos el cambio en la provincia de Buenos Aires. Estoy trabajando con algunos de ellos: con Néstor Grindetti tenemos un trabajo conjunto muy importante y un camino que recorremos juntos. Con Joaquín lo veo y fuimos parte de un mismo gabinete, y me parece que Javier Iguacel tiene una fuerte innovación en la política y viene de demostrar su coraje con las denuncias que hizo y tiene un modelo de gestión, si bien es un municipio chico. Somos muchos.

- ¿Tiene que haber un límite para definir el o los candidatos? ¿No debilita a Juntos por el Cambio que haya tantos precandidatos?

¿Viste que en los entrenamientos se permiten mucho más cambios que en un partido oficial? Bueno, estamos en entrenamiento. Me parece que está bueno mostrar muchas figuras. Creo que esto se va a unificar y lo va a unificar la idea, esta idea de los cambios profundos que necesita la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar: Joaquín de la Torre lanzó su candidatura a gobernador

Seguramente quien mejor nos represente será el candidato. Nadie desconoce las virtudes de Julio (Garro), lo de Diego (Santilli) todo el mundo sabe lo que es: viene de ser vicejefe de gobierno en la Ciudad, manejó la Policía porteña.

- ¿Hay un límite para definir esto?

Las PASO es la que va a definir.

- ¿Pero con toda esa cantidad? ¿No tiene que haber antes un filtro?

Hay un proceso en el medio y seguramente vamos a encontrar quién nos representa. Siempre hay alguien que nos representa y con muchos de ellos tenemos trabajos en común. Hemos convivido muchas cosas, experiencias, así que lógicamente eso en el tiempo se va a determinar. Pero lo importante es la discusión de la idea, del plan de gobierno, de entender la provincia, de entender cómo una provincia que atrasa en su Constitución, porque todavía tiene un sistema bicameral, que tiene que ser una sola cámara...

- ¿Estás proponiendo una Legislatura con una sola cámara?

Sí. Claro. Tiene que ser una Cámara de Diputados, solamente. Y también hay que modificar el sistema de control administrativo.

- ¿Pero con la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene sentido reducir a una sola cámara?

Sí. El gasto que implica una bicameral en la Legislatura no se justifica. La provincia puede funcionar tranquilamente con la representación de una Cámara de Diputados.

- Te transmito otra pregunta de la comunidad de Infobae en Instagram. ¿Cómo puede el PRO ganar en La Matanza? ¿Es posible ganar al peronismo en La Matanza?

Sin dudas que se le puede ganar. Y se puede con un trabajo enorme que está haciendo Alejandro Finocchiaro.

- ¿Ese es tu candidato a intendente?

Sí. Es mi candidato a intendente. Alejandro conoce, ya ha sido candidato. Recorre todos los días la provincia, recorre todos los días La Matanza, hasta el último punto. Los comedores, los lugares, San Justo, Lomas del Mirador. Es un trabajador incansable y creo que tiene un perfil alto y conoce la administración. Fue ministro de Educación de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires y hoy es diputado nacional. Alejandro sería un cambio real para La Matanza, porque conoce, nació ahí, estudió, fue docente y es docente en la Universidad de La Matanza. Las cosas hay que conocerlas para quererlas y para quererlas transformar hay que conocerlas y Alejandro quiere y conoce La Matanza.

- Las del final, agradeciendo a los que participaron de la primera emisión de Hablemos de Argentina ¿Qué se hace en la provincia de Buenos Aires con un dirigente como Baradel?

¿Qué se hace? Mirá, voy a repetir algo...

Te puede interesar: Kicillof da los primeros pasos para pelear por la reelección en la provincia de Buenos Aires

- Intento ser más claro. ¿Baradel es parte de la solución o parte del problema de la educación en la provincia de Buenos Aires?

Baradel hoy es el ministro de Educación de Kicillof y ha quedado demostrada su pertenencia a este gobierno. Se calla la boca hasta cuando le sacan el 15% del presupuesto. Imagínate eso con nosotros gobernando. Ahora, que él defienda las paritarias, que de la educación nos vamos a hacer cargo nosotros.

Baradel participó de un acto oficial junto a Kicillof y el ministro de Educación Alberto Sileoni.

- Es que seguramente con ustedes volverán los paros.

Justamemente, hablamos de Alejandro y con él hemos presentado un proyecto junto a María Eugenia Vidal sobre educación esencial. Si hay paro, los chicos tienen que estar en la escuela. Baradel que discuta paritarias.

- ¿Paro con los chicos en las escuelas? Difícil, por no decir imposible.

Sí, porque va a ser esencial la educación. Como es en el hospital. Si hoy los enfermeros y médicos hacen un paro, vas a la guardia y te atienden. Seguramente te podrán retrasar si tenías un turno programado, pero el hospital sigue abierto. Las escuelas tienen que seguir abiertas y ningún chico puede quedarse afuera de la escuela, porque no solamente le he traído un problema al chico en que no se educa, les trae problemas a toda la familia.

- Te van a decir que es una limitación al derecho de huelga.

No es una limitación del paro, porque al ser declarada esencial la educación -que creo que tendríamos coincidir todos los argentinos en que lo es-, la obligación es que los chicos estén siempre en la escuela.

Seguir leyendo