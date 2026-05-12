Agusneta: la charla con sus padres para comenzar a streamear, su relación con los campeones del mundo y por qué no volvió a enamorarse

Su sueño era ser abogado. Pero el fútbol pudo más. Cuando estaba terminando el secundario, Agustín Rodríguez Panceta les dijo a sus padres en Mar del Tuyú que quería ser streamer y hablar de fútbol, su “locura”. Les pidió un año de plazo. Si las cosas no andaban bien iniciaría la carrera de abogacía. Pero arrancó con el streaming y no paró. Nacido el 19 de noviembre de 2004, Agusneta creció a pasos agigantados y se convirtió en uno de los creadores de contenido más reconocidos.
Desde distintas plataformas, como Twitch, YouTube, Kick y TikTok, Agusneta dio muestras de su talento y por estos días se lo puede ver también en Directv, Luzu, TNT y Telefe, entre otros.
-¿Cómo fue entrar al streaming o empezar a streamear? Contanos tu historia
-Mi historia es arrancar a streamear en el último año de colegio. Yo tengo 21 años y arranqué a streamear en el 2022, mi último año de colegio, en enero. La charla fue así: estaba de vacaciones con mi familia en Mar del Tuyú, todos sentados. La realidad es que yo siempre quise estudiar abogacía, y lo quiero estudiar todavía, es algo que no negocio en mi vida, lo quiero estudiar. Pero en ese momento estaba entre estudiar abogacía a fin de año, algo que siempre me encantó, que me vuelve loco, pero también hay algo que me volvía loco, que era la pasión por el fútbol. No hay nada que me vuelva más loco que hablar con el fútbol. Todas las charlas con mi papá, con mi abuelo, todas son de fútbol. Con mis amigos, todos me los hice alrededor del fútbol.
-Alguien se va a preguntar, ¿de qué equipo será Agus?
-De Estudiantes de Caseros, por mi papá, que es del barrio, y me llevaba a la cancha desde los dos años, a la cancha de Estudiantes. Entonces, todas nuestras charlas eran de fútbol, era ir a ver fútbol con mi abuelo, con mi papá, a la cancha de Estudiantes y hablar de fútbol. Pero es muy difícil llegar hablando de fútbol de la nada a los diecisiete años, poder cobrar algo bien, poder generar algo. Entonces me senté con mis papás y les dije: “Denme un año, voy a arrancar a streamear”.
-¿Y ellos entendían algo qué era streamear?
-Nada.
-Pero les pediste un año, la sentiste...
-“Denme un año”, les dije. Denme desde enero de 2022 hasta diciembre de 2022, que se venía el Mundial. Les dije “déjenme este año, si este año no la pego, no me va bien, no tengo los números que quiero tener, arranco a estudiar el año que viene abogacía y hago mi vida normal”.
-Fue como una estrategia, ¿siempre fuiste así de metódico?
-Sí, toda mi vida, y también soy mucho de hacer lo que sienta mi corazón, siempre. Para mí es lo ideal. No me interesa lo que puedan decir. Si mi corazón dice que es por ahí, es por ahí. Mi corazón siempre fue el fútbol. Abogacía me encanta igual, pero siempre fue el fútbol. El tema es que nunca encontré una manera de poder vivir de eso. La realidad es que ese último año, enero 2022, llegué de las vacaciones el día 14 de enero, llego y hago un stream con Davoo.
-Pero pará, ¿cómo llegaste a Davoo? ¿Lo conocías de antes?
-Para mí es el número uno. Mi historia con él comienza en febrero de 2021, más o menos un año antes, que él streameaba con doscientas personas, cien personas. Y un día lo enganché viéndolo. Me hice suscriptor número uno, fanático número uno y literalmente de fanático número uno y suscriptor número uno a amigo. Él me escribía “che, gracias por verme”, y yo, “che, Davoo, ¿cuándo prendés?“. Y se armó una relación tan grande que cuando yo el año siguiente, que quiero arrancar a streamear, le aviso que voy a arrancar, me dice “contá conmigo para lo que quieras”. Davoo me llama el 14 de enero de 2022. Me llama y me dice: “¿Volviste de las vacaciones?, quiero hacer llamada con vos para presentarte que vas a streamear”. Él tenía, no sé, ochocientas personas, quizá no tenía tantas todavía, pero ya se estaba haciendo muy conocido y venía de casi meter unos premios. Me llama y me presento. Terminó la charla y el 18 de enero arranqué a streamear, cuatro días después. Y ahí arrancó todo mi camino.
-Y en ese año que les pediste a tus viejos, ¿qué hiciste? ¿Invertiste, compraste una compu, compraste micrófono, compraste cámara? ¿Qué hiciste?
-Algunas cosas ya las tenía, pero la compu y el micrófono eran muy malos. El chiste de mi stream era “¿cómo puede este tipo streamear con lo peor que existe en el mercado hoy en día?“. Si ves mis primeros clips, tenía cuatro gigas de memoria, que hoy día es como no tener nada. Pero dije ”para mí esta es mi esencia". Arrancar con lo que hay y mostrarle a la gente que no hay que tener la mejor cámara, la mejor computadora, invertir doscientos millones de dólares en el negocio, que a vos te van a ver por lo que sos vos. Y con una compu viejísima y un micrófono saturado arranqué a meter una banda de gente en los primeros streams. Es más, el primer stream con Davoo, lo hago con el celular, con un J1 Samsung, desde el comedor de mi casa, que se veía horrible. Y con las primeras cuatro o cinco donaciones, invertí un poco más. Pero ni siquiera invertí tanto, era la misma compu, pero le agregué una camarita mejor.
-¿Cómo te llevás con el hateo?
-Yo creo que es lo que va acompañado con esto. Vos hablás desde el corazón, vos hacés una opinión desde el corazón, vos hacés una charla desde el corazón, vos intentás entretener un público. Y es lo que sentís en el momento, vos hacés un stream. Yo he hecho, creo que durante años, ahora aflojé un poco porque estoy en más programas, hice streams de ocho horas. ¿Sabés la cantidad de cosas que uno le puede decir en ocho horas? Puede decir tanto cosas muy buenas como cosas muy malas. Pero si vos sentiste que hiciste un buen stream, cuando cortaste, cuando lo terminaste de hacer sentiste que lo hiciste bien, ¿por qué te vas a indignar y te vas a poner mal por un meme en Twitter? ¿Por un TikTok sacado de contexto? Hoy en día las redes es sacar de contexto y dañar y criticar. Si yo cuando corté mi chat me ponen “gracias por hacernos reír estas ocho horas”, ¿por qué me voy a poner a pensar en Juanito2014? Capaz no lo conozco, que sacó un clip, puso un tuit y arrancó a criticarme.
-Habrás visto compañeros del streaming, al igual que artistas y deportistas que lo sufren mucho. Este pensamiento no es fácil de aplicar...
-Yo sé que es muy difícil y la mayoría de mis compañeros hoy en día siempre están pendientes de lo que puedan decir. Cuando vos me decís qué consejos tengo que dar para arrancar a streamear, además de ser genuino y todo, también digo que tenés que estar bien vos, porque sabés que van a hablar mucho de vos, sabés que te van a criticar mucho, sabés que van a opinar mucho de cosas que capaz vos no te mirabas.
-¿Por ejemplo, en tu caso?
-Yo prendía stream y era todos “¿con ese pelo cómo podés streamear, cómo podés streamear con esa cara, con esos dientes?“... La gente mira cosas que vos capaz ni te mirabas antes, ¿entendés lo que te quiero decir?
-Pero pará, ahí vos estabas stremeando y sentías que te estaban bardeadno físicamente... ¿qué edad tenías?
-Dieciocho años.
-Dieciocho años, que hoy un chico por ahí de dieciocho o una chica de dieciocho años le empiezan a decir esas cosas y termina en un problema de salud mental
-Es meterse con el físico, meterse con cosas de la personalidad. A mí me decían que era insoportable, que era esto o lo otro. Pero prefiero que me digan esto antes que una maldad, porque yo nunca hice una maldad. Hay cantidad de famosos, de gente que la cancelan por maldades, que para mí son realmente maldades. Son comentarios muy fuera de contexto, son comentarios que no me gustan. A mí nunca me van a criticar por algo así o intento no hacer ese tipo de comentarios. Y si todo va por lo físico o va por ser insoportable, o por “no te banco”, bloqueame, no me mires. Hacemos el bien y ya está. También entiendo que es muy difícil igual para todos aplicar eso, porque no todos tenemos la misma mente. Por eso yo siempre digo que es muy importante trabajarlo con un psicólogo.
-¿Eso lo recomendás?
-Muchísimo, para mí, muchísimo.
-¿Vos hacés terapia?
-Fui al psicólogo. La realidad es que para mí es importante todo eso. A la hora de exponerte, y sino te exponés también. No te voy a negar que nunca lo sufrí. Yo creo que hay veces que mucha gente quiere ser famosa porque sí y la fama es una consecuencia de hacer lo que a vos te gusta y de tener una buena salud mental y de cuidarte más que querer pegarla. Hoy mucha gente agarra TikTok y dice “bueno, la voy a pegar criticando cinco jugadores de la selección”. Para vos, ¿eso está bien, de verdad? Y después, cuando a vos te critiquen por eso, la gente va a tener razón.
-Hoy estás trabajando en muchos lugares, te veo personalmente que sos muy grandote y te veía en una época en videos entrenando. ¿Te cuestionas no tener el tiempo para entrenar?
-Yo soy mucho de años. Así como en enero de 2022 dije “voy a arrancar a streamear”, después hubo dos años, 2023 y 2024, que dije “me voy a dedicar full al streaming y a tal contenido”. En 2025, cuando ya me veía mal de físico y ciertas cosas, dije “voy a dedicar mi año al físico”. Pero en 2026 está el Mundial. Yo sigo cuidándome con la alimentación, pero está el Mundial y cualquier programa que venga de fútbol, voy a meterme y voy a hablar de fútbol. No se puede fallar como creador de contenido de fútbol en un año mundialista.
-¿Por qué el programa 412 no va al Mundial?
-Porque en stream lo que más le va bien es la reacción en vivo a los partidos y este Mundial lleva una logística en la que Argentina juega en varias ciudades y no podés hacer una base. Y a nosotros lo que más nos mueve es “che, Argentina juega a las ocho, termina a las diez, ok, diez y cinco arranca 412″. Eso no puede fallar. Y estando allá no lo podemos asegurar. Si arrancamos dos horas después pierde ese impacto cercano. Te quieren escuchar apenas termina el partido.
-De Mar del Tuyú también es Maxi López, ¿qué te genera trabajar con él?
-Recién lo estoy conociendo, pero es una carta muy valiosa tener en un programa a alguien con tanta experiencia en clubes de Europa, en ligas como el Brasileirão. Yo no se un carajo de Wanda Nara (risas). Mi mamá, que es muy chimentera, me reta por eso. Él venía de MasterChef, de todo el quilombo, pero yo le decía “má, a mí no me importa eso, ¡Maxi jugó con Zlatan Ibrahimović en el Barça, jugó con Ronaldinho!“.
-Vos ahora estás yendo a la casa de protagonistas, de campeones del mundo, eso habla de mucha confianza, ¿cómo te sentís con eso?
-Totalmente, y me abrió un poco la cabeza que fuimos en febrero a Europa con Teo y nos abrieron la puerta muchísimos futbolistas. Nahuel Molina, Tiago Almada, Alexis Mac Allister... Fuimos a la casa de Lisandro Martínez, pero sin grabar nada. Nos dijo “che, mirá, no estoy para meter nota por ciertas cuestiones, pero sí estoy para tomar unos mates con ustedes”. Fuimos y cuando pasó todo eso dije “che, tengo que hacerlo acá en Argentina con invitados de todo tipo”. Ya si generé ese contenido con jugadores, que es lo que más cagazo me da, lo puedo hacer con un periodista, que es alguien cercano.
-¿Cómo es la logística de llamar a estos futbolistas?
-Te lo cuento y la gente se va a cagar de risa. Instagram, Nahuel Molina. “Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Todo bien. Estamos en Europa. Teníamos ganas de...“
-¿Vos te fuiste a Europa sin tener las notas arregladas?
-Nada, no teníamos nada cerrado.
-¿Vos dijiste “nos vamos con Teo a Europa a ver si surgen estas cosas”? ¿No hubo ahí un productor arreglando esas cosas?
-Nada. Llegamos a Europa y le escribí a Nahuel Molina desde mi cuenta, otras veces desde la de Teo. Por ejemplo, Thiago Almada le contestó a Teo primero y Nahuel Molina a mí. Le escribí: “Hola, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, la verdad que tengo ganas de... Estamos en Europa, tengo ganas de conocerte y meter una nota, lo que sea”. “Bueno, dale. Entrenamos tal hora, termina el entrenamiento y vamos”. Fuimos al entrenamiento, terminó y nos fuimos para su casa a hablar de fútbol y adelante. No hubo nada más que eso.
-Me imagino que ahí es donde toman real conciencia de lo que están generando también
-Sí, me vuelvo loco. Yo estaba en Mar del Tuyú, con mi familia, tomando mate, y ahora de la nada le escribo a un jugador y me dice “che, venite a casa tranquilo a hablar de la vida”. Ni siquiera necesito prender la cámara. Es una experiencia de corazón. Con Lisandro (Martínez) nos pasó eso. “Che, mirá, la verdad no puedo dar una nota, pero ¿quieren venir a hablar? Vamos”. Nosotros estábamos parando en Londres y tomamos tren hasta Manchester, tres horas, todo solamente para ir a hablar con Lisandro un par de horitas, no meter nada de contenido, no hubo nada de económico, nada. Solamente quería la experiencia de hablar con el central campeón del mundo, nada más. Y a mí eso me vuelve loco.
-¿Y qué hay después de eso?
-El fútbol tiene un contenido infinito. Es algo del que uno no se da cuenta. Ahora te digo “mirá, tengo ganas de conocer a Messi”. Y capaz en cinco años tengo ganas de meter con Lamine Yamal. Y capaz en diez años tengo ganas de meter con el nuevo Lamine Yamal o el nuevo Messi o el hijo de o el sobrino de... El fútbol se renueva constantemente. Si vos le preguntabas a alguien hace años era “¿che, ya entrevistaste a Diego?, ¿qué falta?” Pasaron veinte, veinticinco años y quiso entrevistar a Messi.
-Vos tenés una proyección, un mediano-largo plazo...
-Sin dudas. Lo que quiero es mantenerme en hablar de fútbol y meter el contenido, que puede ser en cualquier formato. No me pongo a buscar, a pensar en el formato. Mañana me puede tocar streaming, o me puede tocar en YouTube, en TikTok, me puede tocar en lo que sea, pero sí manteniendo la esencia de la pelota. Después del fútbol yo desprendo mucho humor, muchos clips, que capaz la gente dice: “Este pibe no habla de fútbol, no tiene nada que ver con fútbol”, pero todos lo hacemos.
-¿Por qué crees que los jugadores te responden tan rápido?
-Creo que el programa en sí genera eso. Fijate el clip de Messi diciendo que juega con los hijos al “impostor”. Ya desde esa base de Messi, que juega un juego que hiciste en un programa, puede ser que capaz cualquier jugador vio un clip, le pareciste gracioso y ¿por qué no te invitaría a su casa a hablar si vos sabés que yo cuando voy a hablar con vos no te voy a querer sacar algo mala leche ni nada? Incluso me manejo en ese sentido. Yo fui a hablar con Molina y le digo “che, ¿querés sacar algo, querés recortar algo? ¿No te gusta nada?“. Ponele que hicimos una nota de dos horas, ¿no te gustó una hora cuarenta? Subo veinte minutos. ¿No te gustó nada? No subo nada. Para mí el valor no es lo económico o el clip viral en YouTube. Mi valor es que pude hablar con vos dos horas. Si se lo puedo transmitir a la gente y que se entretenga, mejor. Si me lo puedo quedar para mí, me lo guardo.
-En cuanto a lo personal, ¿estás saliendo de noche?
-Estoy seis días haciendo un montón de cosas. El sábado es mi día libre. Ahí me gusta juntarme con amigos y me gusta salir.
-¿Y estás en un momento en el que te encaran contundentemente?
-Ahora me están encarando. Raro igual. No, no es que te encaran en realidad, para mí es que te hablen de otra manera. No sé cómo explicarte. Antes no me pasaba. A mis quince años no querían bailar conmigo las pibas, vivía esa... Era tipo “che, vamos a armar duplas, vamos a armar parejas” Y cuando les decían “Agustín” se querían morir las pibas... Yo decía “dejá, no pasa nada, ni lo hagamos”. Yo me reía, porque era el nene pelota. “No me eligió, me voy a jugar al fútbol con los pibes”, decía (risas).
-¿Te gustaría enamorarte? ¿Tener novia?
-Como gustar, nunca me cierro a enamorarme, a tener novia, nunca. Es algo que no se puede elegir de “hoy me cierro, no tengo”. Sí te digo que no le podría dar todo el tiempo que yo quisiera darle a una pareja, porque estaría más tiempo trabajando en cámara que con una pareja, sinceramente. Ahora, cerrar no me cierro. Y yo creo que el amor también tiene mucho eso de capaz me enamoro pasado mañana y en algún laburo arrancás a decir “voy menos”. Entonces, no me cierro. Te digo que si llego a tener pareja, es muy difícil hoy en día que le pueda dar todo el tiempo que a mí me gustaría.
-¿Te enamoraste alguna vez?
-En el secundario. Después que arranqué a streamear, nunca más me enamoré. Yo soy una persona que para enamorarme en su momento era porque era una compañera de banco que estaba todos los días viéndola, todos los días hablando. Si yo no tengo esa relación, a mí me recuesta. Yo no puedo enamorarme capaz de una piba que vi dos veces o que la vi una vez en un boliche. Tengo que por lo menos tener una constancia de verme seguido. Y hoy en día es todo efímero.