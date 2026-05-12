Mernuel y la intimidad de la “mansión” streamer: convivencia, relaciones amorosas y charlas sin filtro con Moski y Bauleti

Desencriptados Mernuel

“Yo capaz tenía citas y Moski venía. ¿Está mal? La misma chica capaz me decía: ‘Ah, sí, que venga’. Pero si a Moski no le caía bien, ya está”, relató Mernuel, streamer y creador de contenido argentino de 24 años, al describir la dinámica de convivencia y amistad que atraviesa su vida personal y sentimental.

Durante una entrevista en Desencriptados, el ciclo de charlas de Infobae, Merlo detalló cómo sus vínculos más cercanos influyen en sus relaciones amorosas y abordó el impacto de la exposición pública propia del streaming. Además, anticipó que su futuro profesional estará ligado a la reinvención constante y reafirmó su interés por explorar nuevos formatos.

Su nombre real es Manuel Merlo y alcanzó notoriedad en los últimos años gracias a sus transmisiones en vivo y contenidos de “Just Chatting” en plataformas como YouTube y Kick. Su propuesta se distingue por la interacción permanente con la audiencia, el humor espontáneo y un tono informal, lo que lo posicionó como uno de los jóvenes referentes del streaming argentino. Además de sus streams diarios, realiza vlogs, reacciones, contenido vinculado al fútbol y colaboraciones con otros creadores como Moski y Bauletti, con quienes integró el grupo Mernosketti. Actualmente, supera el millón de suscriptores en YouTube y continúa ampliando su presencia en redes sociales y eventos digitales.

Mernuel: “El streaming no solo transformó mi vida, me salvó”

Al terminar el secundario, Mernuel no tenía claro qué quería estudiar. Probó con Administración de Empresas, “una carrera que muchos eligen cuando no tienen una vocación definida”, según le repetían sus conocidos. Se sometió a varios test vocacionales que siempre lo orientaban hacia el ámbito empresarial o la economía, aunque también apareció la publicidad como una posible opción.

A pesar de las dudas, sentía la presión de ver a sus amigos ya encaminados en carreras universitarias, mientras él no encontraba su rumbo. Durante ese período, vivía con sus padres y trabajaba desde los 16 años. Hizo todo tipo de empleos: desde tareas como “che pibe” hasta traslados nocturnos para artistas del Cirque du Soleil, con jornadas que comenzaban de madrugada. Además, organizaba torneos de videojuegos para generar ingresos y buscar alternativas laborales.

“Por suerte encontré algo que me gusta, que me apasiona, y es importante para mí en la vida encontrar una pasión, algo que disfrutes hacer. Yo creo que el streaming me salvó”, explicó. El salto a la creación de contenido llegó en un momento personal crítico, después de una ruptura amorosa y de una etapa en la que se sentía sin motivación.

Si bien el aspecto económico fue un alivio, Manuel destacó el impacto mental y emocional que tuvo haber encontrado su vocación. Después de años de no sentirse a gusto ni en el colegio ni en la universidad, el streaming le permitió disfrutar de lo que hace y descubrir un propósito.

Consciente de que la exposición y los formatos digitales pueden tener fecha de vencimiento, proyecta su futuro siempre ligado a la comunicación y las redes sociales. Planea reinventarse, ya sea en YouTube, en el stream o en nuevos formatos y, aunque disfruta de las noches compartidas con sus amigos, no descarta que en algún momento tenga que cambiar y explorar otros caminos dentro del mundo digital.

“No le cierro las puertas a un noviazgo”, admitió Mernuel en Desencriptados

Interacción con el público y manejo de la exposición mediática

—¿Te escriben mucho por redes?

—Sí y me encanta hablar con la gente, poner tuits y que me respondan, me divierte mucho esa interacción.

—¿La relación con el público es cercana?

—Sí, y siento que es muy cercano de ese lado.

—¿Te encaran muchas chicas?

—No tanto, ¿eh? La verdad que no suelo recibir muchos mensajes de esos...

—¿Cómo te tomás los rumores como el que te vinculó con Felipe Fort?

—Me río. No es la primera vez que inventan algo. No tengo problema con que me inventen esas cosas. Me lo tomo con humor.

—¿Te molesta que la sociedad te etiquete por tener amigos hombres?

—No. Siempre me educaron mucho en la idea de que no pasa nada, que cada uno hace lo que quiere y me parece perfecto.

—¿Sos heterosexual?

—Yo soy heterosexual, sí.

—Así que no salís con Felipe, era todo mentira.

—No, pero yo creo que también un hétero puede salir alguna vez, eh...

—¿Quiere decir que para vos alguien que prueba no es gay? Que es una discusión bastante antigua.

—Vos podés probar y no es que sos gay si probas. ¿Por qué te encasilla? Yo creo que los hombres que más quieren sostener el hecho de que están con tantas mujeres y todo, detrás de eso... No tengo ese pensamiento de decir: si estás con un hombre, entonces sos gay o si estás con muchas mujeres, listo.

—¿Te animarías a probar?

—Yo soy chico, tengo 24 años. Pero no sé si a los 50, 60, 70 años... La verdad que no lo sé. No cierro las puertas a nada por un tema de que nunca se sabe. Pero vovliendo a la pregunta con Felipe es amistad, somos amigos. Lo conozco de hace mucho, fuimos a dos colegios juntos. Es un tipazo.

Dinámica con amigos y convivencia en la “mansión”

—¿Sos abierto para hablar de sexo con tus amigos?

—Sí.

—Hace un tiempo vino Bauleti acá y dijo que preferiría un trío con Moski antes que con vos porque lo expondrías.

—Puede ser. Él creo que se refiere a que lo expondría del lado capaz que... no sé, él es más virgo (risas). Yo con ninguno de los dos, la verdad.

—¿Sos el más experimentado del grupo?

—Sí. Estuve más de novio, arranqué más temprano también. Ellos arrancaron más tarde, son más cerrados. Tenemos bastantes charlas de ese tema. Igual a mí no me gusta decirle a mis amigos: “Che, esta chica...” No me gusta, me siento mal porque no me gustaría que del otro lado hagan lo mismo. Igual ahora hace meses que estoy saliendo y es la misma mujer siempre. Lo conté en mi stream.

—¿Hace cuánto salís?

—La estoy conociendo desde diciembre. Aunque no parezca, me gusta mucho el hecho de ir teniendo citas, ir conociendo a poco. Fuimos a merendar, también en mi casa. Recién a la cuarta vez que la vi...

—Tuvieron relaciones.

—Sí. Si me interesa, voy de a poco. Tiene mi misma edad, pero no tiene nada que ver con este mundo, con los medios.

—Yo quiero saber cuándo vas a presentar a tu novia.

—No es mi novia todavía.

“Cuando yo tenía citas, Moski venía”, confesó el streamer en diálogo con Rulo

—Perdón, ¿te pondrías de novio en el corto plazo?

—Si me pondría de novio.

—Porque ya al ponerte de novio capaz que te tenés que mudar. No podés vivir más en la mansión si tenés novia...

—Podría vivir en la casa todavía. Además, me gusta tener mis espacios. Pero no le cierro las puertas a un noviazgo, obviamente. No sé cuándo va a salir esto, capaz hasta ya estoy de novio cuando se publica la nota. De hecho, me cagan mucho en el stream, porque yo siempre digo: “Estoy conociendo, estoy conociendo, estoy conociendo”.

—¿Va a ir al stream?

—No, eso nunca.

—¿Tus amigos la conocen?

—Sí, la conocen, se llevan bien, tienen buen vínculo. Eso me parece importantísimo a mí. Es más, cuando yo vivía con Moski mano a mano en la casa, yo conocí a una mujer y si a Mosky no le caía bien, ya está.

—¡¿Afuera?!

—Sí.

—¿Cómo sería que los tres estén de novios?

—Para mí, imposible. Porque se tendría que poner de novio a Bauleti y es imposible.

—¿Es imposible ubicarlo?

—Está complicado (risas).

—Si hay una cita doble, ¿están para sumar a Bauleti?

—Sí, obvio. Cuando yo tenía citas, Moski venía. La misma chica a veces me decía: “Ah, sí, que venga” (risas). ¿Está mal? Igual, no te estoy diciendo primera cita. Segunda o tercera...

—Moski es la mejor opción para llevarlo siempre atrás en el auto, ¿no?

—Es muy buena onda. Además, siempre se llevó muy bien con las mujeres que yo conocí.

—¿A las generaciones nuevas les cuesta más encarar y estar con mujeres?

—Yo creo que hay algunos que les cuesta más y a otros menos. Pero no sé si costar. No es solo costar sino también querer. Yo tuve épocas en las que no quería ver a nadie. Capaz en tercer o cuarto año del colegio, mis amigos salían y se veían con mujeres y yo no quería ver a nadie, no quería saber nada con nadie. Quería estar en mi casa jugando a la Play tranquilo. Entonces, yo creo que uno tiene sus tiempos y cada persona elige sus momentos y me parece perfecto.

—¿Sentís que los avivaste un poco a Bauleti y a Moski? ¿Los ayudaste en algún punto en el tema citas?

—Sí, sin dudas. A Moski lo fui ayudando mucho. La primera vez yo le pagué un Airbnb, porque él no tenía un mango y se lo pagué yo para que vaya con una chica y le dije: “Escuchame, llevá esto, cociná, hacé así”.

—¿Y?

—Y le fue bien.