Mi nombre: la serie coreana que puede alcanzar el éxito de El juego del calamar

El éxito de la serie creada por Hwang Dong-hyuk, fue un furor mundial. Logró posicionarse como la ficción más vista en Netflix alcanzando los 111 millones de visualizaciones en los primeros 17 días. Su suceso superó a la plataforma y se pueden ver y consumir fragmentos de la historia en tik tok y en youtube. Los disfraces para Halloween se venden como pan caliente y tanto los monos rojos como el equipo verde de los participantes son de los más demandados. Un suceso que se podría explicar con los momentos vividos con el Gangnam style de Psy, la banda adolescente furor en el mundo BTS. y con el Oscar para la película Parasite. Lejos de las épocas en las que los ojos de todos iban para Hollywood, la llegada de las plataformas abrieron el mercado para darle la bienvenida a historias de países lejanos.

La actriz Han So‑hee interpreta a Yoon Ji woo, una mujer que busca venganza luego de la muerte de su padre.

Siguiendo esta línea de éxito, se sumó una nueva ficción desde Corea a la plataforma. Se trata de Mi nombre (My name) que cuenta la historia de Yoon Ji woo (Han So‑hee, actriz muy reconocida en el mercado coreano en ascenso, de 26 años), una joven que buscará vengarse luego de la muerte de su padre. Para lograrlo, se va a unir a un cartel del narcotráfico pero a su vez trabajará con la policía en una operación encubierta. En medio de esta búsqueda de la verdad sobre su padre, Ji woo irá descubriendo crudas situaciones mientras un detective se enamora de ella. Mi nombre (compuesta por 8 episodios en su única temporada), presenta muchas escenas de acción en el marco de la sed de venganza de su protagonista como eje central.

Mi nombre, la serie coreana que sigue en la línea del éxito de El juego del Calamar

¡ALERTA SPOILER! La serie comienza con una escena de Ji-woo en sus años de estudiante del secundario en plena adolescencia. Sola y acosada, la joven va a librar una pelea en el gimnasio contra una suerte de mafiosos con aspecto de matones. Ji-woo vive sola luego de que su padre Dong-hoon (interpretado por Yoon Kyung-ho) se fue de la casa entre una serie de rumores que lo vinculaban con una banda dedicada al crimen de nombre Dongcheon. Ellos van a comenzar a perseguirla y son los que se enfrentan con ella en su colegio. Luego de ser testigo de cómo le disparan a su padre, se enfurece con la policía que considera que el crimen de su padre es un caso cerrado. Así es cómo la joven se une a esta banda criminal y comienza su entrenamiento para ser una super guerrera salida de las entrañas de Dongcheon.

Mi Nombre

Un cambio de identidad (abandona el Ji-woo para convertirse en Oh Hye-jin) le permitirá unirse al cuerpo policial y trabajar como infiltrada. Este balance entre el mundo del hampa y el de la ley va a generar en el espectador una adrenalina extrema que provocará sentimientos encontrados. Aunque sabemos que la joven está de su propio lado (es decir, encontrar al asesino de su padre y establecer su venganza), por momentos queremos que sea descubierta por alguno de los dos bandos involucrados en esta causa.

La serie no utilizó dobles y de hecho su protagonista se lesionó durante la grabación. Uno de los actores de la serie, Ahn Bo hyun, afirmó: “Cada uno de los miembros del elenco se sometió a un intenso entrenamiento de combate”.

Hasta ahora el director de la serie, Kim Jin min, no confirmó si se llevará a cabo una segunda temporada pero aseguró que su decisión estará sujeta a la disposición por parte de Netflix y, por supuesto, del guionista de My name, Kim Ba da (quien no tendría intención por el momento de escribir una secuela). “Creo que dependerá de la situación de Netflix, escritores y productoras”, aseguró Jin min.

SEGUIR LEYENDO: