Política

Tensión entre manifestantes y la policía afuera del Congreso mientras se debate el Presupuesto 2026

Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquete y bloquearon el paso de manifestantes que intentaron superar las vallas. En el recinto se mantiene la sesión en Cámara Baja

Una nueva jornada de incidentes se registraron en inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras en el recinto avanzaba el debate por el Presupuesto 2026. Cerca de las 16.30, un grupo reducido de manifestantes comenzó a concentrarse en las esquinas de Rivadavia y Callao, en un contexto de movilización con menor participación que otras convocatorias recientes.

La situación, en principio calma, cambió abruptamente cuando una de las vallas dispuestas por las fuerzas de seguridad se desplazó. Esto permitió que algunos asistentes intentaran acercarse al perímetro, generando la reacción inmediata de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, que se desplegaron para aplicar el protocolo antipiquete.

Entre los manifestantes, una mujer fue identificada por portar una pistola de agua cargada con pintura roja, desde la cual apuntaba hacia los efectivos de seguridad apostados contra las vallas.

Esta escena se sumó al despliegue de fuerzas que buscaban restablecer el control del vallado y evitar mayores incidentes en una jornada ya marcada por la expectativa y la presencia de sectores opositores y organizaciones sociales.

Manifestantes y fuerzas de seguridad
Manifestantes y fuerzas de seguridad coincidieron en un operativo con vallas y presencia policial en las inmediaciones del Congreso

Otros manifestantes, protegidos con máscaras y antiparras para evitar los efectos de los gases, iniciaron el derribo de fenólicos y la remoción de barreras, buscando abrirse paso. Las autoridades señalaron que entre 10 y 15 personas protagonizaron los actos más agresivos, que incluyeron el retiro de cuatro vallas, según indicaron fuentes policiales.

No pasó inadvertida la declaración de una de las manifestantes, quien en diálogo con un móvil de televisión, remarcó la postura del grupo al indicar: “Estamos sobre la vereda ejerciendo el derecho a la protesta. Mientras reprimen, los jubilados no comen”.

La Policía Federal, Gendarmería e
La Policía Federal, Gendarmería e Infantería actuaron para evitar el avance hacia la sede legislativa

Las fuerzas de seguridad, por su parte, respondieron con nuevas estrategias de contención. Bomberos de la Policía Federal entraron en acción utilizando una manguera para intentar alejar a quienes seguían en la zona de los vallados, poco antes de que la policía levante nuevamente las barreras que habían sido removidas por los manifestantes.

El camión hidrante se acercó
El camión hidrante se acercó al vallado para disipar a los manifestantes

En ese contexto, el protocolo antipiquetes fue activado de forma inmediata. El objetivo: disuadir el avance de los manifestantes y restaurar las medidas de seguridad. Mientras tanto, se utilizó un camión hidrante para dispersar al grupo que, pese a la baja cantidad de asistentes, mostraba determinación. El vallado fue reinstalado rápidamente por las fuerzas de seguridad, aunque la tensión se mantuvo en la zona.

Los manifestantes se robaron cuatro
Los manifestantes se robaron cuatro vallas del operativo

Mientras tanto, dentro del Congreso, la Cámara de Diputados daba comienzo a la discusión del Presupuesto 2026. El debate arrancó poco antes del horario límite, tras conseguir La Libertad Avanza el quórum necesario con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales aliados. La sesión, presidida por Martín Menem, se anunciaba extensa, con intervenciones de diputados oficialistas y de la oposición, quienes señalaron sus objeciones sobre cuestiones como el financiamiento universitario y la cobertura en discapacidad.

La decisión de votar el presupuesto por capítulos en lugar de artículo por artículo también motivó reclamos entre los legisladores y marcó el tono polémico de la jornada parlamentaria. Las fuerzas políticas continuaban cruzando posiciones sobre el ajuste previsto en la iniciativa y sus efectos en distintos sectores sociales, mientras afuera la seguridad controlaba el perímetro y dispersaba las acciones de quienes buscaban manifestarse contra el proyecto.

Noticia en desarrollo...

