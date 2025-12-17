Política

Diputados, en vivo: las últimas noticias del debate por el Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y leyes clave

Estiman que la discusión llevará más de 15 horas. No hubo acuerdo en Labor y el oficialismo no quiere abrir a votación artículo por artículo para evitar el rechazo a la eliminación de la Ley de Discapacidad

Maximiliano Luna
Maximiliano Luna

La primera reunión de Labor Parlamentaria de la nueva composición de la Cámara de Diputados marcó en un punto el clima que vive cada uno de los sectores.

Mientras los representantes libertarios entraban sonrientes y confiados, los de la oposición lo hacían con reservas. “Vamos a ver cómo se dan las cosas”, fueron repitiendo.

El cambio de clima se debe al cambio de número del oficialismo que siente que hoy la discusión ya no es por alcanzar el quórum sino por saber si tiene margen en las votaciones. Tanto es así que en la previa a que comience la sesión de hoy ya se habla de que van a contar con un piso de 135 votos para darle media sanción a las tres leyes que se tratarán: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Las estimaciones respecto a cuánto puede durar la sesión no bajan de 15 horas en el escenario más favorable, pero todo hace suponer que se extenderá. “Esta va ser la primera vez donde vamos a tener el control de las cuestiones de privilegio, eso también va ayudará a manejar los tiempos”, explicó una fuente del bloque de LLA.

Maximiliano Luna
Maximiliano Luna

El gran conflicto que deberá resolver el oficialismo en su debut como primera minoría es cuando se abran a la votación. en particular cada uno de los proyectos.

Un ejemplo claro es que el Presupuesto contó con dictamen de mayoría pero con firmas en disidencias.

Esto es porque hay aspectos que continúan trabando el compromiso de varios diputados apalabrados. El más difícil de todos es el artículo 75, aquel que deroga la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad. Si el Gobierno quiere eliminarlas, debe convencer a legisladores de bloques que fueron colaboradores para sancionar ambas iniciativas tan solo meses atrás.

En este aspecto, el oficialismo quiere votar por capítulos a la hora de la votación en particular. Esto lo que hace es que no se puede rechazar un artículo sin la totalidad del capítulo.

La diputada de la izquierda, Myriam Bregman señaló a los legisladores que responden a los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, particularmente a los Tucumán, Misiones, Catamarca, Salta, y dijo que la decisión de no abrir las discusión “es para ocultar a los Kueider”.

Pero este clima de ganadores se muestra hasta a la hora de adelantar el resultado en el debate del artículo que deroga dos leyes aprobadas por el Congreso de la Nación. “Tenemos los votos para aprobar en general y en particular, sosteniendo el 75″, explicó una alta fuente del bloque de La Libertad Avanza en la previa a la reunión de Labor.

Otro punto que provoca fuerte rechazo en los bloques de la oposición es que, mientras el Banco Central anunciaba que el tipo de cambio ahora se iba a ajustar por el dato de inflación indexando la devaluación mensual, los diputados cambiaban el proyecto original y eliminaban la actualización automática vía el mismo modelo de indexación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones.

No explicaron los cambios del proyecto original, hicieron un trámite express, lo pasaron a los bloques pocas horas antes de la reunión para dictaminar. Estén en una posición de fuerza que va desde quedarse y repartir lugares en las comisiones que no les corresponde hasta no explicar el proyecto de ley que quieren aprobar”, dijo un diputado peronista.

En el caso del proyecto de Inocencia Fiscal, el Gobierno busca simplificar el sistema tributario y fomentar el uso de dólares que están atesorados sin declarar “en el colchón”. El oficialismo en este caso tuvo el apoyo del PRO, la UCR y gobernadores aliados, por lo que se descuenta que obtendrá la media sanción sin problemas.

Por último, buscarán darle media sanción a la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo. Pero también que los legisladores propongan leyes en esa línea, lo que genera un fuerte conflicto respecto de la libertad de los diputados y senadores de impulsar los proyectos que crean necesario. “Ahora le tenemos que preguntar al Ejecutivo si se puede mover una partida, si ellos dicen que no, no se puede tratar un proyecto. Es una locura que quieran hacer algo así”, señaló un diputado opositor del bloque del peronismo.

En el oficialismo, al igual que en los otros temas, confían en que van a tener los votos necesarios para poder darle media sanción a este proyecto.

