Política

La Asamblea General de la ONU avaló la “solución de los dos Estados” para Palestina e Israel: Argentina votó en contra

Con 142 votos a favor y solo 10 en contra, se aprobó la “Declaración de Nueva York”, que condena los ataques de Hamas, exige la liberación de rehenes y propone que Gaza quede bajo control de la Autoridad Palestina. Estados Unidos también se opuso

La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes la “Declaración de Nueva York”, un documento destinado a revitalizar la solución de dos Estados para Israel y Palestina, dejando afuera de manera explícita cualquier participación de Hamas. La propuesta, impulsada por Francia y Arabia Saudita, obtuvo 142 votos a favor, 10 en contra —entre ellos los de Argentina, Israel, Estados Unidos y Hungría— y 12 abstenciones.

Desde hace casi dos años Israel acusa a los organismos de la ONU de no condenar con suficiente firmeza el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la actual guerra en Gaza. Sin embargo, la declaración adoptada no deja lugar a dudas: “Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas contra civiles” y “Hamas debe liberar a todos los rehenes” que siguen en su poder en Gaza.

El texto, respaldado por la Liga Árabe y firmado inicialmente en julio por 17 países durante la primera parte de una conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, va incluso más lejos al señalar: “En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamas debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”.

La Asamblea General de la ONU apoyó la existencia del Estado Palestino junto al Estado de Israel y Argentina votó en contra

En 2010, Argentina reconoció formalmente a Palestina como “estado libre e independiente”. El anuncio lo hizo en ese momento Héctor Timerman, quien se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En aquel entonces, a través de un comunicado, se recordó que la Autoridad Palestina abrió en 1996 una Misión Diplomática en Buenos Aires y en 2008 Argentina instaló su Representación Diplomática en Ramallah.

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, la postura argentina cambió por completo, ya que el jefe de Estado no reconoce a Palestina como Estado. De hecho, en mayo de este año, el país votó contra una resolución de Naciones Unidas en la que se pedía el ingreso de Palestina como Estado.

Al igual que este viernes, esa iniciativa también contó con el firme rechazo de Israel y Estados Unidos.

Israel critica la votación

El gobierno israelí calificó de “vergonzosa” la resolución aprobada por la Asamblea General, al considerar que refuerza la posición de Hamas y prolonga la guerra en Gaza. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, afirmó en la red social X que Israel “rechaza categóricamente” la declaración y acusó a la Asamblea de haberse convertido en “un circo político desconectado de la realidad”.

Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel

Según Marmorstein, “el texto ignora el simple hecho de que Hamas es el único responsable de la continuación de la guerra, al negarse a devolver a los rehenes y a desarmarse”. En esa línea, advirtió que la resolución “no promueve la paz, sino que alienta a Hamas a seguir combatiendo”. Israel agradeció a los países que votaron en contra o se abstuvieron de apoyar la “desgraciada decisión” de la Asamblea.

La ONU se prepara para una cumbre decisiva

La votación se produce en vísperas de una cumbre de la ONU que se celebrará el 22 de septiembre en Nueva York, copresidida por Riad y París. En esa ocasión, el presidente francés Emmanuel Macron se ha comprometido a reconocer formalmente al Estado palestino. “Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados (...) viviendo juntos en paz y seguridad”, resaltó.

“Juntos estamos trazando un camino irreversible hacia la paz en el Oriente Medio”, expresó Macron en sus redes sociales.

Además de Francia, otros países han anunciado su intención de reconocer formalmente al Estado palestino durante la semana de la Asamblea General de la ONU. Actualmente, cerca de tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en el exilio en 1988.

Emmanuel Macron, el presidente de Francia. (AP)

La declaración adoptada aboga por la “finalización de la guerra en Gaza” y por una “solución justa, pacífica y duradera del conflicto israelo-palestino, basada en una implementación genuina de la solución de dos Estados”.

Asimismo, contempla el eventual despliegue de una “misión internacional temporal de estabilización” en Gaza, bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de proteger a la población civil, fortalecer las capacidades institucionales palestinas y proporcionar “garantías de seguridad a Palestina e Israel”.

No obstante, después de casi dos años de guerra en Gaza, la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y los planes de anexión expresados por altos funcionarios israelíes, aumenta el temor de que la creación de un Estado palestino independiente sea inviable en la práctica.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró recientemente que “no habrá un Estado palestino”. A la vez, Estados Unidos ya ha adelantado que el presidente palestino, Mahmud Abás, no recibirá la visa necesaria para asistir a la próxima reunión en Nueva York.

(Con información de AFP/Europa Press)

