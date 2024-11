Otra vez fracasó el intento de la oposición de rechazar el DNU de la deuda para forzar a Milei a negociar el Presupuesto

La sesión para rechazar el DNU 846 se cayón por falta de quórum

El oficialismo logró por segunda vez bloquear la sesión en la que sectores de la oposición buscaban rechazar el DNU 846 que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, renegociar la deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso. Solo lograron sumar 120 presentes, lejos de los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum.

La iniciativa también buscaba obligar al Gobierno a sentarse a negociar el Presupuesto 2025 dado que reestructurar la deuda es una necesidad vital para sostener el programa económico. Si Caputo no puede hacerlo vía DNU, necesariamente tiene que incluir una cláusula similar en el Presupuesto.

La semana pasada, Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (radicales) habían convocado a una sesión especial con el mismo objetivo, pero no consiguieron quórum. El Gobierno jugó muy fuerte y logró que los mandatarios provinciales bajen diputados de casi todos los bloques.

Los gobernadores confiaban en que, tras esa muestra de buena voluntad, los funcionarios de la Casa Rosada iban a hacer concesiones en algunos de los cinco puntos clave que se venían negociando. Sin embargo, el jueves de la semana pasada no hubo ningún acuerdo en la comisión de Presupuesto y su titular José Luis Espert directamente suspendió la reunión de este martes.

El malestar que las provincias dejaron trascender generó expectativas en los sectores más duros de la oposición que no perdían las esperanzas de que los gobernadores otorguen libertad de acción a sus legisladores para facilitar el quórum. Los mandatarios de Juntos por el Cambio reclamaron sin éxito una reunión con el ministro de Economía Luis Caputo y con el estratega Santiago Caputo para insistir con sus reclamos.

Luis Caputo (REUTERS)

No tuvieron respuesta de la Casa Rosada. No obstante, no hubo decisión de patear el tablero y entrar en una confrontación directa con el Gobierno. “El tema se discutió varias veces desde que salió el DNU 846 y prima la visión de que son herramientas que necesita el Gobierno para administrar la deuda”, explicaron desde la bancada radical.

Sin embargo, minutos antes de la sesión comenzó a circular con fuerza el rumor de que la Casa Rosada y los gobernadores habían tenido avances en las negociaciones para incluir el debate del Presupuesto en las sesiones extraordinarias. Esa posibilidad había sido rechazada hasta hoy por los libertarios. Esto explicaría gran parte de las ausencias clave.

Llamativamente, el bloque de Unión por la Patria fue uno de los que más insistió con la convocatoria para la sesión, pero nuevamente no logró tener una asistencia perfecta. Estuvieron ausentes los cuatro diputados de Catamarca que responden al gobernador Jalil, el santiagueño Ricardo Daives, con parte de enfermo, y la neuquina Tanya Bertoldi.

Por el lado de Democracia para Siempre, también estuvieron ausentes cinco legisladores por presión de los gobernadores: Jorge Rizzoti (Jujuy), Melina Giorgi (Santa Fe), Manuel Aguirre (Corrientes), Marcela Antola (Entre Ríos) y Juan Carlos Polini (Chaco).

El bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, tuvo ausentes a los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. Todos cercanos al gobernador Martín Llaryora.

Por su parte, la Coalición Cívica dividió posturas y solo bajaron Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Ante la consulta de Infobae, desde el bloque señalaron que se trata de un “tema complejo” que no les permitió “analizarlo en profundidad y poder sintetizar una posición unificada”. Por eso se dio libertad de acción.

El PRO y la UCR decidieron jugar con el oficialismo mientras continúan las negociaciones sobre el Presupuesto. Solo rompieron la disciplina del bloque Julio Cobos y Fabio Quetglas por el radicalismo y el larretista Álvaro Gonzáles, cada vez más distanciado del resto de sus compañeros.