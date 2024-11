Desde pósters de Evita hasta esculturas de Néstor Kirchner, toda la simbología K que el gobierno retiró de edificios públicos

“Deskirchnerizar”: desde los pósters de Evita hasta el busto de Néstor Kirchner, todas las imágenes peronistas que el gobierno retiró de edificios públicos

El Ministerio de Capital Humano anunció esta semana el comienzo de un “proceso de reordenamiento” en sus espacios públicos para “garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política”. Esta medida fue iniciada este viernes con el retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la ANSES en el microcentro porteño, sobre la calle Paseo Colón al 200.

“En los edificios públicos ya no se homenajean corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas”, argumentó el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, a través de sus redes sociales. También este viernes, la cartera de Sandra Pettovello retiró pósters, gigantografías y pegatinas de Evita Perón en la misma sede.

De acuerdo con lo informado por el ministerio a Infobae, la escultura de Kirchner no era patrimonio del ente público, sino que había sido un regalo de parte de los gremios vinculados a la agencia. Hasta que sea reclamado, permanecerá en un depósito en Canning, al sur del conurbano bonaerense.

Desde el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) repudiaron la acción y calificaron al Gobierno como la “nueva Revolución Libertadora”, en referencia a la dictadura militar que derrocó al expresidente Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. “Esta medida, cargada de simbolismo autoritario, no es un hecho aislado: es parte de un proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica, los derechos sociales y las conquistas populares de los últimos años”, criticaron a través de un comunicado en redes sociales.

“Si estaría vivo (sic), también estaría condenado, no era solo el esposo, era el socio y cómplice de sus actos delictivos”, celebró al respecto Ramiro Marra, legislador porteño por LLA.

La decisión de remover el busto ocurrió el mismo día que el gobierno nacional oficializó la baja de la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner, como así también, la pensión correspondiente a su fallecido esposo.

Al justificar la decisión, el Gobierno recordó que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Kirchner por seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos “accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El edificio de Obras Públicas.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del Gobierno indicaron que Capital Humano continuará con la remoción de simbología partidaria que no se encuentre inventariada en los edificios públicos. Esta decisión aparta del panorama al edificio de Obras Públicas, ubicado en la 9 de julio y caracterizado por la figura de Eva Perón, explicaron.

“La demolición del edificio no es una línea que se haya escuchado en ninguna reunión. Lo de sacar la imagen -de Evita- tampoco. Entiendo que hay varios jugadores de La Libertad Avanza, como Ramiro Marra, que empezaron a decir que era lo próximo después del busto, pero tampoco es algo programado”, precisaron. Sí adelantaron un “cambio institucional” en el ex Ministerio de Desarrollo Social, en donde se cambiarán los ploteos.

Crédito: Jaime Olivos

De Centro Cultural Kirchner a Palacio Libertad

El pasado 10 de octubre también se cambió oficialmente la denominación del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) que, desde entonces, se llama Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Luego de la publicación en el Boletín Oficial, el vocero presidencial Manuel Adorni escribió en su perfil de X: “El CCK ha dejado de existir”. El cambio de nombre también se refleja en el nuevo dominio web del centro, (palaciolibertad.gob.ar) y en el nuevo logotipo del edificio.

Lo cierto es que, cuando Milei todavía no había jurado como nuevo presidente, también se retiró la imagen del exmandatario que estaba ubicada en el ingreso del centro cultural. La escultura, que originalmente fue colocada en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Quito, Ecuador, llegó al CCK en octubre de 2020 como celebración del décimo aniversario de la muerte del expresidente. Pero, en diciembre del año pasado, el monumento fue trasladado a Quilmes.

La estatua de Kirchner fue un regalo del gobierno de Cristina Kirchner a la Unasur a finales de 2014. Esa donación del Gobierno argentino tuvo un costo estimado en USD 114.000 y la pieza fue elaborada en Buenos Aires por el escultor Miguel Gerónimo Villalba.

También antes del cambio de denominación, el gobierno decidió retirar del CCK la placa en la que figuraban los datos de los funcionarios que habían formado parte de la inauguración en 2015. Además de Cristina, allí aparecían el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, de su secretario de Obras Públicas, José Francisco López y de la ministra de Cultura, Teresa Parodi. De Vido y López resultaron condenados por hechos de corrupción.

Las iglesias evangélicas celebraron su día en el actual Palacio Libertad.

Otra escultura heredada de la gestión kirchnerista

Victoria Villarruel ya había tomado una medida similar en febrero de este año, cuando retiró un busto del expresidente del Congreso, que se encontraba instalado en el Salón de las Provincias, algo que generó una fuerte discusión con los legisladores de Unión por la Patria.

La decisión de la vicepresidente generó un fuerte cruce en el cierre de una sesión, cuando el senador de Unión por la Patria José Mayans le preguntó directamente a Villarruel dónde estaba la escultura.

- Villarruel: Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón.

- Mayans: O sea, es la misma visión que se tuvo con el Palacio de Unzué.

- Villarruel: La visión de representar a todos los argentinos.

- Mayans: Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso.

- Villarruel: No se olvide de Isabel Martínez de Perón a la que ustedes no quisieron poner.

El Palacio Unzué al que se refirió Mayans fue la residencia presidencial que utilizó Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, cuando fue derrocado. Tras tomar el poder, y debido al fuerte simbolismo que tenía el lugar (fue centro de peregrinación tras la muerte de Eva Perón en 1952), el Gobierno militar de facto decidió demoler el edificio que estaba en un predio que ocupaba tres manzanas entre la avenida del Libertador, Austria, Agüero y avenida Las Heras en la Ciudad de Buenos Aires.

Con respecto al destino del busto, Villarruel explicó que “se le envió al bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos”, y aseguró que “no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes”.

“La Casa Patria Néstor Kirchner”

En marzo de este año se rebautizó la llamada Casa Patria Grande “Néstor Kirchner” por Casa Patria Libertad. En tiempos del gobierno anterior, esa dependencia desplegó una suerte de diplomacia paralela a la que orientaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, por los contactos de dirigentes K con los gobiernos progresistas de la región, desde el Brasil de Lula Da Silva a la Colombia de Gustavo Petro o el Chile de Gabriel Boric, entre otros.

Apenas llegó Javier Milei al poder, la Casa Grande pasó a la jurisdicción de Capital Humano y en sus elegantes salones se instaló Sandra Pettovello. Allí se dio la escena en la que la ministra enfrentó a dirigentes piqueteros: “Voy a recibir a la gente que tiene hambre, no a los referentes”.

Este edificio está ubicado en el barrio porteño de Retiro, en Carlos Pellegrini al 1200. Se trata de un inmueble de tres plantas y estilo francés, en el cual hasta hace algunos años funcionaba el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Con respecto al 12 de octubre, fecha que Cristina Kirchner en 2010 transformó en el Día de Diversidad Cultural, el Ejecutivo grabó un mensaje reivindicando el Día de la Raza, con la visión hispanista por el desembarco y descubrimiento de América de Cristóbal Colón en 1492.

Otros gestos simbólicos

En el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno anunció que le cambiaría el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Luego de justificar que este salón que había sido inaugurado el 6 de marzo de 2009 por Cristina Kirchner “estuvo diez años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento”, el vocero presidencial, Manuel Adorni, -el encargado del anuncio-, sentenció: “Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres por decisión de la secretaria general de la Presidencia”.

La “cruzada” continuó el 24 de marzo al cumplirse un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976. Desde el Ejecutivo difundieron un video de 13 minutos en el que renombró a esa fecha como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”. Milei resumió en esa oportunidad: “Por una memoria completa para que haya verdad y justicia”.

El 2 de abril, en coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, hubo otra acción similar. El Salón de los Pueblos Originarios fue rebautizado como “Héroes de Malvinas”, para homenajear a los caídos en la contienda bélica que se produjo en 1982 en el Atlántico Sur.

