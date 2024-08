La ex ministra de Mujeres habló sobre la denuncia contra Alberto Fernández: “Fabiola nunca me comentó esta situación”

Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina

Horas después de que Fabiola Yañez denunciara ante la justicia que Alberto Fernández la golpeaba, la ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se expresó al respecto de la acusación a través de sus redes sociales y aseguró que ella jamás tomó conocimiento de los hechos relatados por la última primera dama.

“Fabiola nunca me comentó esta situación”, afirmó de manera contundente la dirigente que estaba a cargo del ministerio durante la gestión del ex presidente. Según la denuncia realizada por Yañez este martes ante el juez Ercolini, en aquel entonces ella se había dirigido a las autoridades de la cartera para contar estos episodios, pero no le brindaron ayuda. “Ya va a pasar, no se puede hacer nada”, le habrían respondido, según contó la periodista Sandra Borghi en TN.

Frente a este escenario, Gómez Alcorta utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para hacer un descargo al respecto en el que se solidarizó con la ex pareja de Alberto Fernández y dejó en clara su postura sobre los sucesos trascendidos.

El descargo de Gómez Alcorta en sus redes sociales

“Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del expresidente, primero, me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad, en los ámbitos de poder esa violencia se refuerza”, comienza la publicación.

Y continúa: “Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no. Jamás me encontrarán en otro lugar”.

La ex ministra de Mujeres se solidarizó con Fabiola Yañez tras la denuncia contra Alberto Fernández

Luego contestó directamente a la acusación de que el ministerio de las Mujeres no había escuchado a la entonces primera dama cuando comunicó la violencia que sufría de parte de Alberto Fernández y aprovechó para defender las políticas de género llevadas adelante durante su gestión.

“Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia. Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por dos años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del ministerio de las mujeres pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. ¿También somos culpables de la violencia de ellos?”, cuestionó Gómez Alcorta.

En este sentido, defendió el rol que tuvo su ministerio durante los años que funcionó -fue uno de los primeros en ser cerrados por el gobierno de Javier Milei cuando asumió en diciembre de 2023- y acusó a los medios de solamente estar “sacándole jugo” a la noticia.

a ex primera dama dijo en su declaración que no recibió ayuda de las autoridades de la cartera

“El ministerio de las mujeres fue una conquista de millones que nos cansamos de la violencia verbal, física, económica y sexual a la que todos los días nos someten. El ministerio era una herramienta institucional para revertir tanta desigualdad y violencia”, sostuvo la ex funcionaria de Alberto Fernández.

Y concluyó: “Mientras le sacan jugo a la noticia, incluso haciéndola pública antes que la propia víctima decida qué hacer, nos siguen matando. Nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas”.

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Desde Madrid (España), donde vive con su hijo, Fabiola Yañez se comunicó este martes con la secretaria privada del juez federal Julián Ercolini y pidió hablar con el magistrado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, lanzó la ex primera dama. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia formal por zoom.

Yañez confirmó los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández, pero dijo que más adelante iba a dar precisiones de los mismos. En la audiencia, según pudo saber Infobae de fuentes de la causa, la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. No aportó detalles pero dio a entender que el ex presidente le estaba escribiendo por teléfono y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia.

En el marco de la audiencia, que duró cerca de 40 minutos, Yañez también habló de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. “Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.