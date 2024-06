Mariano Cúneo Libarona cuestionó la intervención del juez Casanello en el escándalo de los alimentos: “Me resultó curioso”

Mariano Cúneo Libarona

El Gobierno de Javier Milei volvió a apuntar contra Sebastián Casanello, el juez a cargo de la investigación de las denuncias contra la ministra Sandra Pettovello por el escándalo de los alimentos acopiados. Lo hizo a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien cuestionó la intervención del magistrado en la causa.

El funcionario de la cartera judicial expresó su sorpresa por la participación de Casanello, quien la semana pasada le había ordenado al Ministerio de Capital Humano presentar un plan para la distribución de las cinco mil toneladas de alimentos acopiados. “Me sorprendió una disposición sobre bienes por parte de un juez penal, en general esas disposiciones las toman los tribunales civiles”, consideró Cúneo Libarona.

“En general, los jueces penales se dedican a analizar si existió un delito y no se involucran en otros aspectos distintos, en saber si hay otro conflicto. Me resultó curiosa la intervención en este sentido por parte del tribunal”, agregó y planteó que “se podría haber mandado a un juez civil a que lo resuelva”.

Leila Gianni contra Casanello

En diálogo con LN+, le consultaron por las declaraciones de Leila Gianni, la secretaria Legal de la cartera a cargo de Pettovello, quien días atrás calificó a Casanello como un “juez militante”. Al respecto, el ministro respondió: “Siempre se ha dicho eso, pero es juez y punto”.

Cúneo Libarona habló este martes por la noche luego de la escandalosa audiencia que protagonizaron Juan Grabois y la propia Gianni en la Cámara Federal de Comodoro Py por la causa de la entrega de alimentos en la que se investiga a Pettovello por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública.

“Además de ir a exponer argumentos de una manera verbal, vamos a defender la democracia porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública”, había manifestado la secretaria Legal de Capital Humano previo a la citación con los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Leila Gianni

Cúneo Libarona respaldó la intervención de Gianni y señaló: “La Corte ha sostenido que hay cuestiones que son propias de los poderes, que son cuestiones no judiciales y que para resolverlo está la Cámara”. El ministro insinuó que hubo “una decisión política” de judicializar el caso por parte Casanello.

Con respecto al fuerte cruce e intercambio de insultos que protagonizaron Gianni y el referente de Patria Grande -y personas que los acompañaban-, el ministro dijo que “fue más que una pelea de barrabravas”. “Hay vehemencia en ambos pero está permitida. La ofensa parte de Grabois contra la pobre mujer que cumple su rol”, opinó.

El titular de la cartera de Justicia defendió a la funcionaria de Milei señalando que “trabaja muchísimo” y que “ha hecho muchas denuncias”: “Lo que ha recibido son agravios de los cuales reaccionó conforme la autoriza la ley”. “El mismo Código Civil autoriza ante un agravio reaccionar. Existe un límite de reacción”, agregó.

“Grabois me denunció porque dice que intervine en esta audiencia y ni sé quiénes son los jueces, no tengo ni idea”, continuó. En este marco, aclaró que no conoce la causa y no se involucra “porque no es su rol” y porque “la Ley de Ministerios no lo permite”: “Defiendo la independencia de poderes”.

Cúneo Libarona, en sintonía con el resto del Gobierno libertario, concluyó la entrevista defendiendo a Sandra Pettovello en medio del escándalo: “No tengo ninguna de duda de la idoneidad, la veo a diario y del esfuerzo que desarrolla”.

Grabois en Comodoro Py 2

La escandalosa audiencia que protagonizaron Gianni y Grabois

La pelea comenzó durante la audiencia ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal pero tuvo su momento más tenso cuando finalizó y Grabois y Gianni se cruzaron en el pasillo.

“Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino”, le dijo el dirigente social en referencia a una remera que tenía Gianni con un león y por su pasado como funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. “Al pingüino se lo comió el león”, le contestó la secretaria de Legal. “No sos creíble chiquita”, retrucó Grabois. “El creíble no sos vos”, dijo ella.

Luego Grabois preguntó “¿y el chanchito? ¿que te pasó a vos? te tiene que defender Leila”. Los dichos estaban dirigidos a Ariel Romano, abogado de Capital Humano que participó en la audiencia. “Das lástima”, le respondió Romano. Y luego tuvieron el siguiente cruce:

Grabois: chanchin

Romano: ¿vos sos flaquito?

Grabois: Vos sos un cerdo moral e intelectualmente no físicamente. Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Una mierda.

De fondo Gianni le gritó a Grabois “deja de robar chorro”. A lo que Grabois le contestó: “kirchnerisrta, massista y mileista. No tenes credibilidad y además como abogada sos berreta”. Tras el cruce cada uno con sus abogados y quienes los acompañaron a la audiencia se fueron por distintas puertas del edificio.