El exjefe del bloque libertario en Diputados calificó como “no felices” las frases de Javier Milei contra Pedro Sánchez

Oscar Zago cuestionó los dichos de Javier Milei sobre Pedro Sánchez. Foto: Adrián Escandar

El diputado nacional Oscar Zago, quien hasta el mes pasado fue el presidente del bloque de La Libertad Avanza, aseguró hoy que las frases de Javier Milei contra Pedro Sánchez que dispararon un conflicto diplomático con España fueron “no felices”, y las equiparó con lo que habían dicho algunos funcionarios españoles. Además, afirmó que no cree que haya un show esta noche en el Luna Park, donde el mandatario presentará su libro, por la situación que vive el país.

Zago, quien tras haber sido corrido de la presidencia dejó con su partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) el bloque de LLA, dijo que en su momento criticaron las frases contra Milei pronunciadas por algunos altos funcionarios españoles.

“Hasta este momento, el Presidente no había dicho nada y las agresiones habían sido de funcionarios del Gobierno español. Fueron frases no felices, y también digo que fueron frases no felices del Presidente. Soy muy equitativo en esa forma de ver la política, y no es si empezó primero el presidente de España, los funcionarios de España o nosotros”, dijo el legislador en declaraciones a Radio Delta.

Zago advirtió que siempre hay que buscar “el diálogo y el consenso”, y también resaltó el valor de las diversas colectividades “que hicieron grande” a la Argentina. Por eso el diálogo lo voy a seguir insistiendo y bregando, defendiendo también nuestras banderas. Después de las agresiones que hubo hacia nuestro presidente, nosotros también lo marcamos con mucho respeto. Y no me gustan estas cosas, ni de un lado ni del otro”, enfatizó.

Zago también fue consultado por la presentación de su último libro que hoy hará el presidente Milei, que incluirá “un show inédito”, según lo calificó el vocero Manuel Adorni, en el que el mandatario cantará. En ese tema también marcó diferencias con el oficialismo.

“No creo que suceda esto en la situación que estamos. El Presidente puede hacer su discurso como quiera, pero creo que el show como está presentado no va a ser. Me parece que va a ser algo muy importante, el Presidente no pudo hacer su presentación del libro en La Rural, bueno, se tomó la decisión de hacerlo así. Llamado así como show, en este contexto no estoy de acuerdo. Por eso creo que no va a ser tipo show. Igual desconozco lo que va a hacer”, afirmó.

El legislador Óscar Zago recibe felicitaciones por su intervención durante el debate de la reforma económica del presidente argentino Javier Milei que fue aprobada en general por la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 2 de febrero de 2024. Foto; AP Foto/Natacha Pisarenko

El diputado también reveló que, cuando anunció la salida de su partido del bloque de La Libertad Avanza presentó una nota para crear un interbloque, pero que aún no recibió respuesta. “Ni siquiera hay interbloque, no fue aceptado. Hasta ahora no hay interbloque con ningún espacio político, que era lo que yo estaba buscando, siempre lo busqué”. sostuvo.

Las diferencias en el bloque de Diputados de LLA se dieron a principio de abril luego de la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que luego fue rechazada por el titular de la Cámara, Martín Menem. Todo concluyó con el desplazamiento de Zago de la presidencia del bloque, reemplazado por Gabriel Bornoroni.

Tras ese episodio, Zago resolvió romper con el bloque libertario y junto a Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez integrar el bloque del MID. Si bien en un primer momento dijo que iban a ser un interbloque con LLA, lo cierto es que eso no ocurrió porque no obtuvo respuesta a su pedido.

Precisamente, Zago fue consultado hoy sobre si, pese a lo ocurrido, aún se sentía oficialista. “A mí me gusta sumar y no restar. En 2021 fuimos los fundadores del frente La Libertad Avanza. Después se sumaron otros espacios políticos. En 2023 compartimos y seguimos todos. Hoy somos tres diputados, legisladores, comuneros. Nosotros pertenecemos desde un principio, somos fundadores de este espacio cuando Javier Milei incursionó en la política”, afirmó, sin dar mayores precisiones.