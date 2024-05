Debate en el Senado, en vivo: los legisladores de Unión por la Patria se sumaron al paro y no se presentaron a tratar el paquete fiscal

El bloque de Unión por la Patria acordó votar negativamente tanto la Ley Bases como el Paquete Fiscal

Así lo aseguró este jueves el senador Oscar Parilli, quien ratificó su intención y la de sus compañeros de oponerse al proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según explicó, lo harán porque consideran que este no propone soluciones para “los graves problemas que tiene la Argentina”.

“En las últimas dos reuniones que tuvimos de bloque, donde estuvimos presentes los 33 senadores, manifestamos toda la vocación de votar en general negativamente en los dos proyectos de ley”, dijo en legislador en referencia también al paquete fiscal. Y continuó en diálogo con AM 770: “ Si se aprueba en general, vamos a hacer observaciones en los tratamientos en particular”.

Asimismo, aseguró que su oposición a las iniciativas no son para “poner palos en la rueda”. “Es porque estamos convencidos de que los graves problemas que tiene la Argentina hoy no se solucionan con esta ley, que en todo caso la agravan. El gobierno en Milei está llevando a todos los argentinos a un ajuste muy feroz, muy perverso. Un sacrificio absolutamente inútil y que lo único que van a hacer estos proyectos de ley va a ser agravar la situación que tenemos y no solucionarlo”.