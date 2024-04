La dura crítica de Axel Kicillof al Gobierno de Javier Milei: “Un Estado Nacional desertor y ausente que no cuida a nadie”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof

Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por las medidas económicas implementadas en medio de la crisis y los despidos en el sector público.

“En el medio de una epidemia de Dengue, un Estado Nacional desertor y ausente que no cuida a nadie”, definió el gobernador de la provincia de Buenos Aires en su cuenta de X. El referente de Unión por la Patria no se quedó solo en la crítica sanitaria al manejo del brote histórico de la enfermedad y agregó: “Con Milei como presidente, el Gobierno solo está presente para despedir trabajadores, subir tarifas, poner techo a los salarios y defender privilegios”.

Puso el foco en las imágenes que se vieron este miércoles de las oficinas estatales custodiadas por personal policial, luego de la amenaza de ATE de tomar los organismos públicos en reclamo por los miles de despidos que dispuso el Poder Ejecutivo. “Amanecimos con el Conicet y otras dependencias públicas casi militarizadas. Vimos hoy un espectáculo tan triste como cruel que quedará en la memoria como una de las imágenes más representativas de este tiempo tan oscuro”, consideró Kicillof en la publicación que realizó anoche a última hora.

“Quiero expresar nuestra solidaridad con todos los trabajadores despedidos. Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger los derechos del pueblo bonaerense y para atenuar la agresión de Milei sobre los derechos y la vida cotidiana de las familias”, sentenció el mandatario provincial que busca levantar el perfil como líder opositor y también dentro de la interna del peronismo bonaerense que mantiene con La Cámpora y Máximo Kirchner.

El mandatario provincial endureció su discurso en medio de la cruzada que mantiene con Nación por la quita de recursos a la administración bonaerense como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). Este último un fondo que había sido creado en 2020 para compensar el desfase que tiene Buenos Aires en materia de coparticipación federal. Aporta cerca del 40% de recaudación de impuestos coparticipables y recibe el 22%.

En efecto, el gobernador tiene varios motivos para tensar la relación con Casa Rosada. Días atrás aprovechó el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, para salir al cruce del presidente por comentarios que lanzó en su momento en los que elogió la figura de Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que encabezó la guerra de las Islas Malvinas desde el bando inglés y que ordenó hundir al Crucero Ara General Belgrano durante el conflicto, el 2 de mayo de 1982.

“Por algunas cosas que uno escucha en estos días, obviamente estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos”, sostuvo el martes durante un acto oficial que encabezó en la localidad de Pilar acompañado por el intendente Federico Achaval.

El economista libertario ya había elogiado a la política británica en distintas oportunidades en los últimos años. De hecho, en el último debate presidencial, el candidato en ese entonces de Unión por la Patria, Sergio Massa, le recordó al economista libertario su controvertido reconocimiento a la ex dirigente británica conservadora. “En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes; la señora Thatcher lo fue. Así como lo fue (el ex presidente estadounidense) Reagan, o el (ex ministro británico Winston) Churchill, o (el ex presidente francés, Charles) De Gaulle. Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda”, justificó entonces Milei al responder la interpelación del ex ministro de Economía.