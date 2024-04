Cristina Kirchner saludó a ex combatientes de Malvinas y los felicitó por un fallo contra el DNU de Milei: “Defendieron una vez más la soberanía”

La ex presidenta Cristina Kirchner dedicó un video al Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata, con un cuestionamiento al presidente Javier Milei

Cristina Kirchner saludó a los ex combatientes de Malvinas este 2 de abril, a través de un video en el que destacó dos reconocimientos puntuales. En el primero, de orden histórico, la ex presidenta reconoció que, junto a los desaparecidos, los soldados que pelearon en las Islas “parieron la democracia argentina”. En el segundo, relacionado con la coyuntura, destacó el “gran triunfo jurídico y político” que significó, según la expresiones de CFK, la declaración de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, medida que estaba contemplada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei, y que fue rechazada por la Justicia.

El saludo se conoció durante la tarde de este martes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra que el país libró para recuperar el territorio invadido por Gran Bretaña. Fue recibido y publicado en la cuenta de X del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas ubicado en La Plata, dedicatoria que la ex vicepresidenta hizo extensiva a todos los ex combatientes.

“Cuando los ex combatientes del CIM me hicieron llegar un pedido de saludo para el acto de este 2 de abril, no lo dudé un instante”, introdujo Cristina Kirchner. Luego explicó: “Dos poderosas razones movilizaron este saludo que en realidad es un reconocimiento que les dirijo a todos los compañeros”.

“La primera de las razones, y tal cual lo he afirmado en otras oportunidades, es que Malvinas no solo es un imperativo de soberanía política, sino que también es, junto a los desaparecidos, los que parieron la democracia argentina allá por 1983. La segunda razón es mucho más reciente. Quiero felicitarlos por el gran triunfo jurídico y político que significó la declaración de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras que se había operado a través del ya conocido mega DNU”, detalló quien fue jefa de Estado entre 2007 y 2015.

La ex presidenta hizo un reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas este 2 de abril

En efecto, Cristina Kirchner se refería al fallo emitido por la Cámara Federal de La Plata que convalidó, luego de dos meses de litigio, la presentación de los integrantes del CECIM La Plata, que reclamaba que la derogación de la Ley de Tierras - medida que era parte de la amplia variedad de reformas que impulsó el DNU 70/2023 firmado por el presidente Milei - era inconstitucional, ya que daba paso a la extranjerización del territorio argentino.

“La legitimación de ustedes que defendieron nuestra tierra en Malvinas para defender una vez más la soberanía nacional hoy y aquí los pone en un rol de coherencia y dignidad con la historia de los argentinos y las argentinas, que siempre, siempre levantaremos las banderas de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz”, celebró la también ex vicepresidenta, durante el período 2019-2023.

“Muchas gracias por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que seguramente harán”, cerró Cristina Kirchner.

La batalla judicial de los ex combatientes de La Plata

Como se dijo, el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 derogaba la Ley de Tierras. Esta norma - todavía vigente - limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que posean fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.

El agradecimiento de los ex combatientes de La Plata a Cristina Kirchner por su saludo

El fallo de la Cámara Federal le dio la razón a la queja de los ex combatientes al afirmar que “el DNU impugnado en materia de tierras constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737″, y agregó que esta es una facultad del Poder Legislativo, no del presidente. “No se dirige a paliar una supuesta situación excepcional e introduce reformas que revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, señalaron los jueces.

La presentación del Centro de Ex Combatientes de las Malvinas La Plata (CECIM) fue realizada en enero, poco después de firma del DNU. En concreto, promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional por la ley de Tierras por considerar que de esta forma se habilitaba la “extranjerización”, “dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.