El inesperado cruce radial entre Oscar Zago y Germán Martínez: del “son un desastre” al “hay voluntad de acordar”

Los distintos puntos de vista entre Germán Martínez y Oscar Zago (Radio Mitre)

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago protagonizó junto a Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, un tenso cruce en Radio Mitre con respecto al tratamiento de la Ley Ómnibus como así también acerca de los distintos recortes presupuestarios del oficialismo.

Martínez comenzó opinando sobre el recorte de fondos previsionales a 13 provincias (Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) por parte de la gestión de gobierno de Javier Milei. “¿Cómo ve este bombazo?”, le preguntó el periodista Marcelo Bonelli, a lo que el legislador contestó: “Todos los días son estas cosas, solamente en una semana había una especie de acuerdo con algún sector del radicalismo para avanzar con la Ley Ómnibus y terminó sacando por decreto el aumento de las jubilaciones que hizo estallar ese acuerdo”.

Además, dijo que a la provincia de Santa Fe (provincia a la que Martínez representa) “no se le reconoce el piso de transferencias de la cajas de jubilaciones”. Y agregó: “A eso hay que sumarle la eliminación del Fondo Compensador para el Transporte del Interior y además que disolvieron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, todo en un decreto de carácter presupuestario, por un lado en un brutal ajuste a las jubilaciones con un congelamiento y otro tanto por el ajuste a las provincias. Y a eso se suma que no se transfieren los fondos para continuar con las obras públicas”. El diputado kirchnerista afirmó que, sólo en Santa Fe, hay 289 obras públicas “paradas”.

En cuanto al tratamiento de la Ley Ómnibus, Martínez reconoció que “funciona muy raro el tratamiento parlamentario”. Y justificó: “Puede haber buenas intenciones, pero no se ve una estrategia ordenada. Desde Unión por la Patria vamos a proponer un gran rechazo del DNU 70/23 y el jueves 4 vamos a proponer que se prohíba el desdoblamiento del pago a los jubilados, que es una locura. Luego de 23 años volvemos a pagarle en forma desdoblada a los jubilados, como si tuvieran la oportunidad de cumplir con los compromisos en forma desdoblada en el pago de alquileres, medicamentos, etc”, sostuvo.

A la acusación de pertenecer al “club del helicóptero” y poner palos en la rueda ante la gestión de Milei para que se vaya, Martínez dijo que “con nosotros no, esa teoría está totalmente desactivada, cuando nosotros votamos es para que pueda haber un sistema de reglas de juego en la Argentina, que Milei, permanentemente rompe, entre ellas la cuestión de las provincias que se ven perjudicadas con sus políticas: mandaron 13 temas a extraordinarias y no aprobaron ninguno. La Ley Ómnibus fue un fracaso en la Cámara de Diputados, la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza es un fracaso”.

Los jefes de bancada en Diputados debatieron acerca de la estrategia parlamentaria del oficialismo y la oposición

Luego de esas palabras, se sumó al aire Zago, algo que al propio Martínez sorprendió ya que no le habían avisado. “No somos un desastre, sino que habíamos avanzado con la Ley Bases y, entre los acuerdos, hubo algunos que se han caído, ahora va a venir la Ley Bases nuevamente que se está trabajando con los gobernadores”, dijo el diputado libertario. Y sostuvo que “el Presidente, el 1 de marzo, llamó a un pacto a los partidos políticos, a los gobernadores a los senadores a los presidentes de bloque se va a seguir trabajando para el 25 de mayo”.

“El tema del aumento de los jubilados estaba esperándose porque ya veníamos trabajando, con una posición que se venía dialogando, discutiendo, vamos a hacer lo imposible para acordar distintos temas”, afirmó Zago, y agregó que hay borradores que están circulando en distintos sectores acerca de la nueva Ley Bases.

Ante estas palabras, Martínez retomó lo que venía diciendo y reafirmó que “la estrategia parlamentaria de Javier Milei es un fracaso, el bloque de La Libertad Avanza es una de las principales víctimas de la falta de profesionalismo de la estrategia parlamentaria de la Casa Rosada porque cuando avanzan en un sentido, lo que hacen es cambiar la bocha e ir en el camino contrario”. Y, como segundo punto, chicaneó a Zago preguntándole “si le llegó al bloque opositor el borrador de la famosa Ley Ómnibus y si alguien formalmente desde Casa Rosada o desde la Cámara no mandó ese borrador a la oposición”.

Como respuesta, Zago fue lacónico y dijo que eso “hay que preguntárselo a la Casa Rosada, yo soy del Parlamento”, a lo que Martínez le respondió con énfasis: “No mandaron nada Marcelo, son un desastre en términos parlamentarios, nos nos mandaron absolutamente nada”.

Luego de este cruce, le consultaron al diputado de La Libertad Avanza si el Gobierno decidió negociar con los gobernadores, y cómo responderían los senadores. Martínez se anticipó: “Permitime dudar de la idea de ´negociar con´, el gobierno de Milei lo que quiere es ´someter a´, ´subordinar a´, no hay una estrategia de negociación”, y agregó que “por algo Milei no fue al encuentro de gobernadores y diputados patagónicos. Iba a haber un gran acuerdo con los gobernadores del Norte grande y eso no sucedió. Por algo levantaron la reunión que iba a haber en la Casa Rosada con los gobernadores, por eso dudo con la idea de subordinar a las provincias, en primer lugar”.

Germán Martínez durante el tratamiento en particular de la Ley Bases (Gustavo Gavotti)

Consultado sobre si había posibilidad de un acuerdo con la oposición o si solo había respuestas negativas, Zago afirmó que “hay voluntad de acordar, ya se convocó a los gobernadores, se convocaron a los ministros de Economía de las provincias y también a los vicegobernadores. Yo sé que el excelente diputado Germán Martínez representa dentro de los gobernadores a muchísimos diputados que tiene cada gobernación, quizás oficialmente no le haya llegado al diputado y considero que tiene razón, pero sí a través de los gobernadores, los senadores, los intendentes que están en diálogo permanente con el Gobierno”.

“Zago, ¿se aprueba la Ley Ómnibus?”, le preguntó Bonelli, a lo que el jefe de la bancada oficialista respondió: “Estamos trabajando para eso, vamos a esperar a que el Gobierno termine la ronda, no solo por la Ley de Bases, también para el 25 de mayo, el pacto al que llamó el Presidente. La semana que viene nos pondremos a trabajar con los diferentes bloques, a dialogar, podemos estar en pensamientos diferentes con el diputado Martínez, pero algunos artículos y puntos tendremos en común porque son una mejora para el país y la calidad de vida de los argentinos”.

“Las iniciativas para aprobar las cuestiones del oficialismo las tiene que construir el oficialismo”, aclaró Martínez, e hizo hincapié en tres puntos nodales del borrador de la última Ley Ómnibus: Ley de Hidrocarburos, Régimen de Grandes Inversiones y modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia. “Si el oficialismo hubiese querido sacarlo y lo hubiera mandado como proyecto alternativo, se estarían debatiendo en el Congreso y buscando los acuerdos necesarios”, añadió.

Oscar Zago es felicitado por su intervención durante el debate de la reforma económica, ocurrida en Diputados (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“Lo que pasa es que meten todo en una misma bolsa, desde el artículo 1 hasta el 7 que van desde las emergencias y delegación de facultades, a las cuestiones de reforma administrativa que están haciendo un desastre en la Argentina con la cuestión de los organismos públicos y la cuestión de las privatizaciones. De la Ley Ómnibus no les da todo igual, quieren aprobar los primeros 10 capítulos que les permiten consolidar las cosas horribles que están haciendo en la República Argentina. Y, como sugerencia, trabajen tema por tema y busquen los consensos respectivos”, cerró Martínez.

Zago no descartó que lo puedan desplazar de la jefatura de bloque

Por otro lado, durante una entrevista con el programa Ajuste Semana en AM Con Vos, Zago se refitió a la posibilidad de un eventual cambio en la jefatura del bloque oficialista. “Siempre uno tiene que estar dispuesto a que venga alguien que tenga más acuerdos con intenciones de dar otro tipo de discusiones”.

Además, adelantó cómo será el tratamiento de la nueva Ley de Bases y cuándo podría debatirse en el Congreso: “Va a ser más chica. Algunos temas van a trabajarse en Plenario donde las comisiones se ampliarán”.