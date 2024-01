A una semana de haber realizado el paro general, Pablo Moyano amenazó con otra medida de fuerza

El Secretario General Adjunto de Camioneros deslizó la posibilidad de realizar otra protesta contra el gobierno de Milei

Mientras en la Cámara de Diputados se da tratamiento a la Ley ómnibus impulsada por el oficialismo, Pablo Moyano deslizó este miércoles la posibilidad de realizar otra medida de fuerza en contra del gobierno de Javier Milei.

Fue en diálogo con El Destape Radio, donde el Secretario General Adjunto de Camioneros amenazó con convocar a una nueva protesta a tan solo una semana del paro general llevado adelante el pasado 24 de enero.

“Puede haber movilizaciones, paro, no se descarta nada acá”, aseguró el sindicalista que días atrás se movilizó hacia el Congreso de la Nación para pedirle a los legisladores que frenen el DNU -que incluye la reforma laboral- y el paquete de medidas que se debate esta tarde en la cámara baja.

Pablo Moyano en el paro general de la CGT

En el marco de la entrevista radial, argumentó que volvería a manifestarse porque el avance de la gestión libertaria y el modelo económico que proponen es “cada vez más agresivo para el pueblo argentino”.

“No se descarta paro ni movilización. No voy a poner fecha hoy porque no me he reunido con los compañeros, pero está latente. Eso va a estar latente siempre”, señaló Moyano, ratificando su postura.

En la misma línea, añadió: “Si te atacan los derechos al laburante, si perdés el laburo, si te bajan los salarios... Yo no me voy a quedar de cruzado de brazos y ningún gremio o dirigente va a permitir que echen a sus trabajadores”.

Según afirmó el dirigente, la posibilidad será analizada en los próximos días cuando haya una reunión del Consejo Directivo, en la cual se verán los pasos a seguir. Asimismo, aseguró que, tras la huelga de 12 horas realizada el pasado miércoles, la CGT se encuentra “más unida que nunca”.

Hugo y Pablo Moyano en la movilización del pasado miércoles

Pablo Moyano fue uno de los que tomó la palabra durante el paro general, que fue el primero de la administración del Presidente a 45 días de su asunción.

Durante su discurso, el líder camionero fue duro con la administración actual, criticó las reformas políticas y económicas que proponen llevar adelante y le apuntó fuerte al ministro de Economía: “Si Caputo lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo”, aseveró.

“Hace pocos días el Presidente, de forma risueña con un periodista, riéndose, decía que al Ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, hay que llevarlo en andas. El mismo ministro de Economía, que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales dando explicación. Yo le digo que si lleva estas medidas económicas de ajuste, de hambre, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro de Economía, pero para tirarlo al riachuelo”, amenazó.

Tras la amenaza de Pablo Moyano, Luis Caputo se refirió al tema a través de sus redes sociales con un breve mensaje que le dedicó a modo de respuesta a Javier Timerman.

Paro general de la CGT

El analista financiero había publicado en su cuenta de X: “Qué espanto escuchar a un dirigente sindical amenazar con tirar al riachuelo a Luis Caputo. Sin palabras. No hay lugar para esos dichos en una democracia”.

El ministro de Economía, tomó la publicación de Timerman, le agradeció y dejó un pedido: “Espero que la justicia tome cartas en el asunto”.

Más tarde, Caputo volvió a mencionar la amenaza de Moyano en redes sociales. “Estar del lado de los que queremos terminar con los verdaderos problemas del país o del lado de los que vienen hace décadas estafando a los trabajadores y amenazan con tirar un ministro al río si no se hace lo que dicen. Esto es lo que se decide mañana en diputados”.