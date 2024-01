El Gobierno apuntó contra la CGT: “Todos los amparos son impulsados por gremios; no hay ningún amparo de quienes crean empleo en el país”

Manuel Adorni cuestionó a la CGT y a los gremios por los amparos contra las reformas

A pocos días del paro general, el Gobierno apuntó contra la CGT por los amparos presentados en la Justicia contra el decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía a la vez que agradeció el apoyo empresarial, particularmente el de la Unión Industrial.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, recordó que los 17 amparos contra diferentes partes del DNU “fueron presentados por los gremios”, en contraposición a los empresarios, que no hicieron ninguna presentación.

“Hasta el momento se han presentado 17 amparos en la Justicia. Llamativamente, todos los amparos fueron presentados por gremios. Los amparos presentados por empresarios e inversores son cero. No hay ningún amparo de quienes dan trabajo y crean empleo en el país”, dijo Adorni desde la Casa Rosada.

El vocero agradeció directamente el apoyo de las pymes y de la Unión Industrial, quien se presentará en la Justicia a favor de la reforma laboral en las causas presentadas por la CGT y la CTA.

Adorni también reaccionó a la carta documento que le envió la Asociación de Trabajadores del Estado por el anuncio de que les descontarán el día a los empleados públicos que participen del paro del próximo miércoles. Primero, el vocero ratificó la decisión del Gobierno, y luego ironizó sobre el reclamo que le hizo el gremio.

“Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre. Lo que no vamos a hacer que los argentinos paguen a un empleado estatal que no vaya a trabajar. Por otro lado, les sugiero, a modo de recomendación, que consulte a sus abogados ya que yo no voy a hacer ningún descuento de manera personal y la carta se me envió de manera personal. Simplemente soy el vocero presidencial. Les ruego que se asesoren como corresponde cuando me manden una carta documento”, dijo.

Adorni continuó con sus críticas al sindicalismo al volver a afirmar que el paro general no tiene ninguna justificación. “No terminamos de entender por qué toman la actitud que toman en virtud de que van pocos días desde la asunción, que el paro se anunció efectivamente poquitos días desde la asunción de Milei, y que finalmente es lo que votó la gente. No nos estamos corriendo ni un punto de lo que la gente ha expresado en las urnas y de lo que representa el presidente Milei”, sostuvo.

“Hay millones de argentinos esperando que la política esté a la altura de las circunstancias. Nosotros hemos estado a la altura y entendemos que el resto de la política tiene que estar a la altura de la circunstancia. El paro nos llama poderosamente la atención en virtud de lo que hemos escuchado con definiciones como hay que voltear el DNU, hay que voltear la ley. Me llama la atención. Cuando hacen un paro con la justificación de que es para voltear el DNU o para voltear la ley, ahí uno se plantea quién es el que quiere cerrar el Congreso”, añadió.

A propósito del tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley ómnibus, Adorni dijo que el Gobierno “tiene toda la intención de trabajar el fin de semana y tiene todas las intenciones de que efectivamente se avance lo más rápido posible con la aprobación de la ley”.

De todas formas, y más allá del diálogo que se profundizó en las últimas horas con los sectores de la oposición más dialoguistas, el vocero fue contundente al afirmar cuál es la postura del oficialismo: “Nosotros no negociamos, ya lo explicamos un montón de veces. Nos sentamos con todos los sectores a escucharlos y a recibir toda sugerencia que pueda haber. Nosotros no negociamos, no modificamos la ley a cambio de. Eso no lo hacemos, o sea que nosotros no negociamos como uno puede suponer de otro tiempo de la Argentina. Cuando estén las mejoras plasmadas en algún papel, serán los legisladores los que las den a conocer”, explicó.