Las medidas del gobierno de Milei, en vivo: todas las noticias, minuto a minuto

Cristina Kirchner, a 10 días de volver al llano: charlas reservadas, monitoreo de la gestión de Milei y un video filoso por los piquetes Se mostró dos veces en el Instituto Patria. Mantuvo reuniones privadas, intercambios con los más cercanos y presencia en redes sociales para marcar un posicionamiento

El mensaje de Cristina Kirchner en la previa de la marcha piquetera del 20 de diciembre

En los últimos 10 días Cristina Fernández de Kirchner casi ni se mostró. Luego de la asunción de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y una visita al Instituto Patria que publicó en redes sociales marcando el regreso de la ex vicepresidenta a sus oficinas, a tan solo doscientos metros del Congreso de la Nación, la ex vicepresidenta decidió no volver a mostrarse.