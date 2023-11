La incursión de Massa en Córdoba, territorio hostil y decisivo para vencer a Milei en el balotaje: medidas, promesas y guiños a Llaryora

Acto en Río Cuarto. Sergio Massa habla en una planta de Bio4, que se dedica al producción de biocombustibles (foto Unión por la Patria)

(Córdoba, enviado especial).- La visita de Sergio Massa a este distrito, hostil para el oficialismo pero decisivo para vencer a Javier Milei en el balotaje, tuvo este lunes un pedido de perdón a los ciudadanos de la provincia, el anticipo de medidas importantes para el campo en materia de retenciones y biocombustibles, y un guiño al futuro gobernador Martín Llaryora, a quien prometió convocar para definir una agenda común si llega a la Presidencia.

Las actividades del candidato de Unión por la Patria empezaron por la tarde en Río Cuarto, primero con intendentes y luego con empresarios de la agroindustria, continuaron en Villa María con productores lácteos y concluyeron con un acto de campaña masivo en la capital mediterránea, que convocó a unos 10 mil militantes, afiliados partidarios y sindicales. Massa sorprendió este mediodía al subir al avión a Juan Manuel Urtubey, un ex gobernador crítico del kirchnerismo, que le dio su apoyo electoral.

Desde el inicio, el candidato de Unión por la Patria apeló a la memoria del caudillo peronista de Córdoba y aliado político suyo, el fallecido gobernador José Manuel De la Sota, para intentar convocar a los vecinos y dirigentes a un acuerdo que achique la distancia con el oficialismo. Es que allí Unión por la Patria tuvo la menor performance de todo el país: terminó cuarto y con el porcentaje más bajo (13%).

Córdoba, al igual que Santa Fe, adonde viajará esta tarde, son las dos provincias con más votos después del inmenso territorio bonaerense. Milei ganó en las elecciones generales y se encamina a repetir resultado. En Unión por la Patria tienen un objetivo prioritario: tratar de subir el piso de votos para evitar que una ola violeta termine por consagrar la victoria de los libertarios. La meta es conseguir superar el 29% que tuvo Alberto Fernández en 2019.

Peronismo no K. Urtubey acompañó a Massa en Córdoba y le dio su apoyo de cara al balotaje

Pero no sólo las blancas, sino que las negras también mueven. En medio de la gira, el gobernador en ejercicio, que en 33 días termina su mandato y deberá traspasarlo a Martín Llaryora, embistió con una dureza aún mayor que la que tuvo la semana pasada, cuando involucró a Massa en el juicio político a la Corte. Esta vez, el mandatario descargó munición aún más gruesa y criticó los anuncios vinculados a la SUBE y al campo. En la comitiva interpretaron esa reacción con las fugas que en el peronismo de la provincia se vienen registrando en contra de la inclinación de Schiaretti a favor de Milei.

En esa línea inscriben tanto el mitin de hoy en el club General Paz Juniors, como los actos oficiales que compartió con cuatro intendentes de Hacemos por Córdoba y los apoyos que surgieron de pesos pesado del delasotismo, como su hija, Natalia De la Sota, y la última pareja del gobernador fallecido, Adriana Nazario.

En el acto político de esta noche, Massa ignoró a Schiaretti y en cambio afirmó que “si Dios, los cordobeses y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, quiero decirles que tal y como me inculcara José Manuel De la Sota, voy a ser el presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro”. Y agregó: “Sepan que si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina voy a juntar a mi gabinete, voy a llamar al gobernador Llaryora, que es el que eligieron los cordobeses le voy a decir: ‘gobernador, armemos la agenda, Córdoba es el corazón de la Argentina, tenemos cuatro años de trabajo juntos’”.

Antes de esa frase había dicho que “a pesar de los errores que se cometieron en los últimos años, hay que levantar la frente pidiéndole a la sociedad que no dé un paso atrás. Díganles a aquellos que todavía tienen dudas, que a lo mejor tienen críticas, que con mucha humildad le pedimos perdón, pero que el enojo no los puede llevar al salto, al vacío, no los puede llevar al pasado”.

Massa cerró el discurso con un pedido ”a todos y cada uno de ustedes por la memoria de José Manuel de la Sota, por el sueño de cada militante argentino, por los que creen en la Argentina inclusiva y no de la exclusión. Quedan diez días. Barrio por barrio, casa por casa, pueblo por pueblo. Muestre que el corazón de Córdoba es de Unión Nacional”.

El ministro Sergio Massa en el acto en el club General Paz Juniors, en Córdoba Capital (fotos Mario Sar)

En el acto el candidato de Unión por la Patria sorprendió con otras definiciones: “Desde Córdoba, pidámosle al Papa Francisco, frente a tanto agraviado, que venga a la Argentina. Él para nosotros no es el demonio, como plantea el otro (por Milei), es el argentino más importante de la historia. Por ahí andan los que dicen que las Malvinas son de los kelpers porque tienen su derecho. Ayer, hoy y siempre, Malvinas Argentinas, la sangre de nuestros soldados no se negocia. Voy a ser un presidente que, además de generar trabajo, se ocupe personalmente de la lucha contra la inseguridad. Quiero que el miedo sea de los chorros, no de los laburantes. Quiero que el miedo sea de los delincuentes, no de los que trabajan y producen”.

Sobre el acto de campaña en General Paz Juniors hay que destacar un nombre que fue clave para la organización pero que cumple una función decisiva en todo el armado electoral que, en sigilo pero con eficacia, tuvo sus frutos: Juan José Álvarez. “Al lugar más difícil mandamos al mejor de nosotros”, contaba anoche Massa.

Juanjo Álvarez, un avezado armador político que se formó en los 90 en el peronismo de la provincia de Bueno Aires, tuvo la tarea de buscar aliados y afinidades entre las segundas y las terceras líneas del peronismo de Córdoba. Bajo la conducción férrea de “El Gringo” Schiaretti, Álvarez tuvo que lidiar con los estrechos márgenes que dejaban -hasta el 22 de octubre- tanto Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, por Junto por el Cambio, como Milei y la avanzada libertaria. Habiendo quedado en pie sólo dos candidaturas, el juego ahora es otro. Frente a un predio con lleno total, como el de General Paz Juniors, Álvarez mostró que la candidatura de Unión por la Patria mantiene cierta competitividad electoral.

Anuncios campo y SUBE

Massa empezó primero con un acto con los intendentes más importantes de la provincia y luego fue a dos agroindustrias que se dedican a diversas actividades relacionadas con la actividad rural. En concreto, el candidato dijo en la Cooperativa La Craikense, en James Craik, una planta pionera que se dedica a la fabricación de leche en polvo, en Villa María, que “el desarrollo es con el campo y no en contra del campo”.

En Río Cuarto, en el ministro de Economía y la secretaria de Energía, Flavia Royon, anunciaron la reglamentación de precios del bioetanol y biodiesel y el cierre del llamado para nuevos proyectos de bioetanol. La actualización de precios del mes de noviembre implica un incremento de 21% sobre el precio actual del bioetanol de maíz y un 35% en el de caña de azúcar. El incremento en surtidor estimado será, según las estimaciones, del orden del 2,6%, aclararon en el gobierno. El ministro de Economía también confirmó que habilitará en un proceso escalonado a lo largo de todo 2024, aumentar el corte de biocombustibles, de los actuales 12% al 16,5%.

Massa hizo otro anticipo con fuerte impacto: “Tenemos que pensar juntos cuando termine la elección -para que no digan que hago anuncios de campaña- que tengamos (sic) la obligación de bajar retenciones al trigo, al maíz y a la soja como una forma de aumentar nuestro volumen exportador, la competitividad productiva, y aumentar el trabajo y la generación de valor de nuestro campo. Creo que ese es un trabajo que el 20 de noviembre, y antes del 10 de diciembre, tenemos que recorrer juntos para que de alguna manera esa idea de que el Estado funciona como una patá en la cabeza del productor en un año en el que las lluvias aparecieran”.

Por otra parte, Massa firmó en Río Cuarto con cuatro intendentes la extensión del sistema de pago y control SUBE, y la extensión a un total de las siete jurisdicciones más importantes de la provincia. Estuvieron el intendente local, Juan Manuel Llamosas, el de Villa María, Martín Gill, el intendente de Alta Gracia, Marco Torres, el secretario de Economía de Río Tercero, Raúl Bertalot, la secretaria de Economía de San Francisco, Pilar Gioino, y el secretario de Transporte de Córdoba, Franco Mogueta, la única presencia de la administración de Schiaretti.

Allí, Massa mencionó, claro, a José Manuel De la Sota, elogió a Córdoba y lanzó un dardo político en contra de Milei. “Quiero transmitirles que empieza un tiempo nuevo. Es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos. Y me asusta, y me preocupa y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque llevar a $ 722 el boleto de colectivo de cada cordobés. Me asusta y me da miedo. Un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, porque llevar el litro de nafta a $ 800”.

”Quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que hacer juicio para tener lo que le corresponde. Quiero que sea en el trabajo conjunto, en el diálogo, en el consenso (...) Sé que Córdoba es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central. Se le dio la espalda muchas veces, sintiendo que era injusta la distribución de ingresos”.

Y concluyó: “Mis disculpas a los cordobeses por la parte que me corresponde. Desde el 10 de diciembre. Mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota de que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la nación para ser parte de la justa distribución de ingresos”.

La intriga Schiaretti

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba

Así como la semana pasada lanzó un tuit donde involucró al ministro/candidato en el juicio político a la Corte Suprema -habló del “gobierno kirchnerista de Sergio Massa”- el mandatario provincial Schiaretti volvió a usar esas palabras para criticarlo pero aun con más dureza. Sus dichos confirmaron la paulatina inclinación en favor de Milei, pese a que había dicho que se declaraba “prescindente” para la segunda vuelta.

“De nada sirve que vengan a firmarnos a algunos municipios la tarjeta SUBE, unos días antes de que sean las elecciones de segunda vuelta, mientras todos los subsidios al transporte se quedan mayoritariamente en el AMBA. Basta de que en el interior nos hagamos cargo de la luz de quienes prestan el servicio en el AMBA. Que pasen Edenor y Edesur a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires como corresponde”, afirmó Schiaretti.

Y continuó: “Quiero que se acaben las retenciones al campo; que le saquen el pie de encima al campo que tanto produce en la Argentina. Que el gobierno nacional ponga justicia en el precio de la nafta y en el precio del GNC. Que suban en serio el corte del biocombustible que producimos en el interior. Porque no sirve echarle la culpa a las petroleras mientras se deja bajo el corte de biocombustible, que termina favoreciendo que cada vez haya más concentración”.