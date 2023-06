“Wado-Manzur es la fórmula que le gusta a la militancia”, aseguró Mario Secco

Eduardo "Wado" De Pedro junto a Juan Manzur

El Intendente de Ensenada, Mario Secco, se pronunció hoy sobre la elección de la fórmula presidencial que podría presentar Unión por la Patria en las próximas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y señaló que “a la militancia le gusta (la fórmula) Wado (De Pedro) con Manzur”.

“Por supuesto que la última decisión pasa por aquella que tiene toda la fuerza, Cristina Kirchner. Si Wado es el candidato en nuestro espacio no tengo problema de acompañarlo con toda la fuerza. Lo mismo piensan muchos intendentes”, sostuvo el jefe comunal en diálogo con FM La Patriada.

Según Mario Secco, la militancia espera el anuncio de Cristina Kirchner de Eduardo "Wado" De Pedro como candidato a Presidente de la Nación

En esta línea, Secco agregó: “Estamos esperando las definiciones que esperan todos los militantes de saber cómo termina cerrando el candidato nuestro a nivel nacional”.

“Nosotros ya estamos organizando todos los distritos, cuando se largue el candidato todos los territorios están preparados para dar la pelea contra Cambiemos, nuestra pelea no pasa por Scioli, por la interna partidaria, es con el liberalismo”, amplió de cara al cierre de listas.

El intendente de Ensenada, Mario Secco

Asimismo, el Intendente de Ensenada se refirió al reglamento interno de Unión por la Patria y al piso electoral del 30%. “Un piso de 25, de 30 me da lo mismo porque pretendo jugar a ganar, no a ver qué meto en la lista, me da a que es un planteo boludo”, expresó Secco.

Sobre este tema, explicó la situación actual del sector de Daniel Scioli, a quien finalmente los partidos mayoritarios de Unión por la Patria le facilitaron avales para que pueda ser candidato. “Cristina nos pide que seamos generosos porque los candidatos de la vereda de enfrente, que van a ser opositores a nuestra propuesta, no pueden juntar los avales se los dimos, para que no judicialicen un tema que es muy fácil de entender”.

“¿Fuimos gobierno cuatro años para ver si tenemos un diputado más o uno menos? La discusión nuestra es que no vuelva Macri y su pandilla”, subrayó, y agregó: “Hay un espacio político ordenado, listo para salir a la cancha, y otro que está buscando cualquier cosa para armar y poder hacer algo, por eso discuten el 25 y el 30 por ciento”.

Mario Secco pidió por una reelección de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

En cuanto a una posible candidatura del gobernador bonaerense subrayó: “Axel es un candidato bastante importante dentro del espacio, se habló de esa posibilidad, no vamos a ocultar esa opción, el gobernador es competitivo, el tema es si vos candidatearías a alguien que tiene asegurada la Provincia de Buenos Aires”.

