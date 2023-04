El kirchnerismo marchó a Tribunales: “Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar y va a volver a ejercer cargos”

Axel Kicillof fue el principal orador de la jornada. Foto: Gustavo Gavotti

Dirigentes y militantes kirchneristas convocados por La Cámpora marcharon este jueves al Palacio de Tribunales en el marco de una nueva manifestación para reclamar contra la proscripción de Cristina Kirchner y pedirle a la Vicepresidenta que sea candidata en las elecciones de 2023.

La concentración comenzó en Plaza Lavalle a las 16. No obstante, la llegada de las organizaciones a la zona causó caos en el tránsito desde el mediodía y cortes en la avenida 9 de Julio, incluyendo el Metrobus.

Entre los presentes estuvieron Axel Kicillof -principal orador del acto- el ministro Eduardo “Wado” de Pedro, además de gremios, intendentes del conurbano y agrupaciones kirchneristas.

En el escenario montado de frente a la Corte Suprema, el gobernador bonaerense tomó la palabra: criticó a la Justicia, apuntó contra Mauricio Macri e insistió en la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

Gustavo Gavotti

“Venimos a defender la democracia. No estamos atacando a nadie, estamos defendiéndonos y defendiendo nuestros derechos. No somos nosotros los que sembramos violencia y odio. Con una Corte como esta, nuestros derechos están limitados”, señaló.

Luego disparó contra el ex presidente y opinó sobre su decisión de no presentarse en la lista de Juntos por el Cambio: “El que lo bajó fue el pueblo que no lo votó por una reelección y que no lo pensaba votar de nuevo”, dijo.

Gustavo Gavotti

Y añadió, sobre la situación de la Vicepresidenta, que aún no volvió a referirse a una posible candidatura: “Vamos a llenar las urnas de votos y vamos a romper la proscripción para que Cristina decida hacer lo más conveniente. Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar y Cristina va a volver a ejercer cargos. La proscripción del peronismo se venció en la calle, se acabó con la organización del pueblo”.

Además de Axel Kicillof, también hablaron los diputados por el Frente de Todos Hugo Yasky y Vanesa Silley; el cura Paco Olveira y el ministro de Desarrollo Bonaerense, Andrés Larroque.

Gustavo Gavotti

Este último, al arribar a las inmediaciones del lugar, subrayó que “el eje central del debate político hoy en Argentina es la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner”. Lo dijo en diálogo con Télam, donde agregó: “Todas estas organizaciones han definido que hay que estar en estado de alerta y movilización ocupando la calle, torcerle el brazo al poder para que finalmente Cristina pueda representar al conjunto de nuestro pueblo”.

Yasky lo siguió: “Cristina va a seguir siendo protagonista de la vida política argentina por mucho tiempo. Tiene una estatura que convierte en pigmeos a estos energúmenos de la oposición que ayer quisieron hacer un baile de seducción en la pasarela de la Sociedad Rural”.

Gustavo Gavotti

Los presentes en la manifestación

Abajo del escenario montado en Plaza Lavalle la imagen estuvo colmada de banderas de sindicatos. Entre estos se encontraban Smata, UOM y la CTA. También organizaciones políticas como La Patria es el Otro, Martín Fierro, Nuevo Encuentro, MTL y Frente Grande, entre otros.

Asimismo, dieron el presente Roberto Baradel, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi y Leopoldo Moreau.

También el intendente de Ensenada, Mario Secco, Mariel Fernández de Moreno, la ministra de Gobierno de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

La columna vertebral del acto había quedado de manifiesto el miércoles en un documento que hicieron circular desde la mesa de Ensenada, donde equiparon el “partido militar” de los golpes de Estado con el “partido judicial”, un concepto harto repetido por el kirchnerismo, que engloba a jueces y a la oposición de Juntos por el Cambio.

En el texto mencionaron directamente al máximo tribunal. “Pretende imponerse, con sentencias facciosas y traficadas, sobre los poderes que emanan de la voluntad popular”, dicen.

*Fotos: Gustavo Gavotti.

