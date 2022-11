Juan Manuel Abal Medina anunció que se sumará al Gobierno

Abal Medina se sumará a la Jefatura de Gabinete (foto Adrián Escandar)

Luego de un largo tiempo alejado de la función pública, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abad Medina anunció que se sumará al Gobierno como colaborador, justamente, de esa área que ahora conduce Juan Manzur, aunque por el momento no cobrará un sueldo.

Así lo confirmó el propio dirigente a través de sus redes sociales, en la que explicó que “tras varios años dedicado a la docencia, investigación y gestión académica, consciente de los desafíos”, decidió sumarse al equipo de la actual gestión del presidente Alberto Fernández para ayudar “ad honorem” en “la necesaria tarea de impulsar espacios de diálogo, debate y búsqueda de acuerdos”.

“La difícil situación de nuestro Gobierno, nuestro pueblo, el peronismo y el país me motivan a colaborar más activa y públicamente desde mis convicciones y valores de toda la vida. Desde hace tiempo vengo ayudando a Fernando ‘Chino’ Navarro en los esfuerzos que viene realizando para promover el diálogo y el debate democrático tan necesario para nuestra patria, y como podemos ver, la región”, señaló en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

De esta manera, Abad Medina continuará trabajando en el mismo sector, ya que Navarro se desempeña como secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, aunque ahora lo hará desde un rol más formal.

El mensaje del ex funcionario con la confirmación de su nuevo rol en el Gobierno

“Desde este espacio vamos a propiciar el apoyo de las universidades públicas y privadas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en iniciativas que fomenten la búsqueda de consensos para el desarrollo, la igualdad y la justicia social”, anticipó el también ex senador.

Cercano al Movimiento Evita, en el último tiempo, Abal Medina fue muy crítico del kirchnerismo e incluso el 17 de octubre pasado estuvo en el acto que las organizaciones sociales realizaron en el estadio del Club Social y Cultural Deportivo Laferrere por el Día de la Lealtad,

De hecho, en agosto del 2018, en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, el ex funcionario reconoció haber recibido de varias empresas del rubro de la construcción dinero para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria del 2013, aunque negó haber cometido ningún delito.

“No solo no he cometido personalmente delito alguno sino que tampoco he siquiera participado, mucho menos permitido y/o conocido alguna de las maniobras que como delito se han descripto a lo largo de este sumario”, explicó en aquel momento.

Por lo pronto, el propio Juan Manzur anunció recientemente que tiene pensado dejar la Jefatura de Gabinete para retornar a la política en su provincia, Tucumán, a partir de enero o febrero de 2023, para empezar su campaña a vicegobernador, acompañando a Osvaldo Jaldo, quien hoy lo está reemplazando al frente del Poder Ejecutivo provincial.

En tanto, Alberto Fernández está determinado a dilatar su salida lo máximo posible y no planea reemplazarlo, sino que negocia para que se tome licencia entre febrero y junio. El Presidente quiere que el tucumano, con quien mantiene una relación oscilante, regrese después de las elecciones provinciales para participar de la carrera nacional, pero el gobernador en uso de licencia tiene dudas y no descarta quedarse en su terruño durante todo 2023.

