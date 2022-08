La CTA Autónoma y organizaciones sociales provocaron un caos de tránsito en la zona del Puente Pueyrredón

La CTA Autónoma llevó adelante una jornada de protestas, con epicentro al pie del Puente Pueyrredón (Foto: Dabove Daniel/Télam)

La conducción sindical y la militancia de la CTA Autónoma (CTA-A), junto a distintas organizaciones sociales, protagonizaron este jueves una jornada de protesta con movilizaciones, cortes de tránsito y asambleas en distintos puntos del país en reclamo de un “ salario universal, aumento del salario mínimo, vital y móvil por encima de la inflación y un control intensivo de precios ”, entre otras demandas.

Las protestas tuvo una vez más como epicentro una de las subidas al Puente Pueyrredón, sobre la avenida Mitre, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde se instaló un escenario y se desarrolló un acto.

En el lugar se dispuso un grueso vallado con efectivos de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía provincial que impidió el avance de los manifestantes hacia Capital Federal.

En el marco de la jornada de protesta, también hubo un corte en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires bajo el puente Saavedra, sobre la avenida Cabildo.

“Hoy nos volvimos a movilizar en plan de lucha junto a los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblos, de la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), a cooperativistas y le estamos dando continuidad a nuestros reclamos por un salario universal, y reclamar también un aumento de emergencia para trabajadores activos y para los jubilados”, señaló en declaraciones a Télam el titular de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy.

Según el dirigente gremial, “ ese aumento para el Salario Mínimo Vital y Móvil debe estar por encima del 90 por ciento de la inflación que vamos a tener este año”.

Además, Godoy destacó que la jornada de protesta de hoy “también se está desarrollando masivamente con movilizaciones y cortes en el interior del país”. “Advertimos que, si siguen sin aparecer las respuestas que esperamos, las protestas se profundizarán”, remarcó el dirigente sindical.

La jornada de protestas de la CTAA -que cuenta con la participación de militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y del Movimiento de Trabajdores Excluidos (MTE), que conduce a nivel nacional el dirigente Juan Grabois- se desarrollaba además en las inmediaciones del Puente Saavedra y en la Autopista (AU) Riccheri, a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Los sectores populares no pueden esperar más. Si hay concesiones para los grupos de poder económico, tienen que haber derechos para los que no llegan a fin de mes . Sin últimos, no hay todos”, expuso en las redes sociales Dina Sanchez, secretaria general adjunta de UTEP y una de las oradoras del acto político.

La actividad principal de la CTA Autónoma comenzó esta mañana a partir de las 10, luego de la movilización de la CGT

Entre los reclamos del sector también se encuentran la “puesta en marcha de medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores, y respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza e indigencia”, informaron voceros de prensa de la CTA-A, opositora al Gobierno nacional.

Además, se reclama un “freno para la fuga de capitales; contra el enriquecimiento indiscriminado del sector financiero a costa del pueblo y la remarcación de precios, que siguen atentando contra el bolsillo de la clase trabajadora”.

Un día después de la masiva marcha convocada ayer por la CGT, la CTA, la UTEP y distintas agrupaciones y movimientos sociales, la actividad principal de la CTA Autónoma comenzó esta mañana a partir de las 10, con una concentración en Plaza Alsina, en el partido de Avellaneda.

Una vez concentrados, una gruesa columna de manifestantes comenzó a marchar sobre la avenida Mitre hasta el pie del Puente Pueyrredón, lugar donde se desarrollaba el acto principal de las organizaciones.

Con la jornada de protesta de este jueves, la CTA Autónoma busca darle continuidad al plan de lucha iniciado el pasado 13 de julio para “exigir medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores”, según detallaron.

