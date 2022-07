El exabrupto de Santoro al referirse a la renuncia de Martín Guzmán

Leandro Santoro cruzó a Martín Guzmán por "el nivel de irresponsabilidad" en su renuncia

A cinco días de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía de la Nación, las reacciones en el oficialismo continúan exteriorizándose a través de sus dirigentes, que todavía parecen estar digiriendo el intempestivo portazo del funcionario. Esta vez fue el diputado Leandro Santoro, uno de los hombres más cercanos al presidente Alberto Fernández, el encargado de expresar sus sensaciones frente a la salida que provocó una crisis política en el gobierno y consecuencias en la economía del páis. “La verdad, me cayó para el orto”, resumió el legislador porteño durante una entrevista, en la brindaba argumentos para atemperar la situación.

En paralelo, Santoro dedicaba palabras de apoyo a la sucesora de Guzmán, Silvina Batakis, pero no disimiló su disgusto con la forma elegida por el economista platense para abandonar la gestión: “¿Cómo me va a caer? Es así. Lo que hizo fue una irresponsabilidad, no se deja un país sin equipo económico, en medio de un fin de semana y sin avisar”.

En retrospectiva, también tuvo duras palabras por el momento y el modo en el que el ex funcionario anunció su decisión. “ La chiquilinada de renunciar en medio del acto de Cristina habla también de cómo está el sistema político argentino , el nivel de irresponsabilidad de los actores, lo veo en todos. Un ministro de economía puede sentir que su ciclo está terminado pero lo habla con el presidente, prepara una transición, mandas mensajes al mercado, no haces lo de tuitear mientras habla la vicepresidenta para echarle nafta al fuego, es una locura, así está todo”, dijo enfurecido Santoro en el programa Minuto Uno en C5N.

Leandro Santoro: "La chiquilinada de renunciar en medio del acto de Cristina habla también de cómo está el sistema político argentino"

Martín Guzmán había anunciado la decisión a través de sus redes sociales al publicar una carta de siete hojas en la que ratificaba su apartamiento del Gobierno. En la misma, el saliente funcionario agradeció a Alberto Fernández por su apoyo. “Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, decía la publicación.

Para cerrar su crítica habló de cómo los políticos deberían afrontar sus cargos y a su vez cambiar su percepción dentro del espacio: “Es una locura. Pero bueno, así está todo. Hay que tratar de parar la pelota y entender que las personas no somos tan importantes, como diría Pablito Lescano (líder del grupo Damas Gratis)”.

De todas maneras, el diputado luego resaltó la predisposición del mandatario por brindarle su apoyo cuando, desde los sectores cristinistas, el ex ministro era atacado constantemente con críticas y reproches sobre su gestión.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, anunció el sábado su renunciaba al cargo en una carta al presidente Alberto Fernández que divulgó en su cuenta de Twitter

En esa misma línea, fue tajante al hablar de cómo, según su visión, deben trabajar las personas que ocupan un cargo de poder en la Argentina: “Uno tiene que laburar para el equipo, para el país. El ego de los dirigentes políticos explica el 60% de los problemas que tenemos. Explica buena parte de los problemas. Los problemas sociales se resuelven cuando se resuelven los problemas económicos, y los económicos cuando se resuelven los políticos. Tenemos que tratar de estabilizar la economía lo más rápido posible”.

Ya con la mente puesta en el presente, el diputado habló de cómo recibe el Frente de Todos el arribo de la nueva ministra. “La llegada de Batakis empieza a suturar la grieta interna, al tener muñeca política sabe como construir esos consensos y cómo gestionar el ministerio de Economía. Si no tenés vocación de poder no podés ordenar la economía, quiero gente que quiera dar la disputa, que quiera construir poder, acumularlo y hablar con el poder real”, afirmó el político.

