Pese al pedido de apartamiento de Cristina Kirchner, Casación ratificó quiénes serán los jueces que revisarán la causa del espionaje macrista

Cristina Kirchner (archivo/ Juan Ignacio Roncoroni/Pool via REUTERS)

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a recibir una mala noticia de los tribunales de Comodoro Py 2002. Es que los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo ratificaron que serán ellos los que revisen las decisiones tomadas en la causa que investiga el espionaje a políticos, periodistas y gremialistas que se registró durante la gestión de Mauricio Macri y que tiene a la ex presidenta como querellante, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Precisamente, Cristina Kirchner reclamaba el apartamiento de dos magistrados y solicitaba la intervención de otra Sala.

Se trata de la causa que nació en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde los ex jefes de la AFI, muchos de sus ex agentes junto a policías y penitenciarios fueron procesados por integrar una banda que se dedicó a espiar. Ahí se presentaban como víctimas desde Cristina Kirchner, Hugo Moyano o Graciela Caamaño hasta Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Emilio Monzó-. El caso dejó esa jurisdicción el año pasado por orden de Casación que estableció que la investigación debía sustanciarse en Comodoro Py 2002 porque si las órdenes salieron desde la sede de AFI y muchos de esos hechos sucedieron en la Capital Federal, todo debía tramitarse en el edificio de Retiro.

El 21 de diciembre pasado, la Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Eduardo Farah, se sostuvo que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política y decretó la falta de mérito de muchos de los implicados. Puntualmente, se resolvió la falta de mérito de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal. Majdalani quedó procesada pero por incumplimiento de deberes de funcionario público. Sí fueron procesados Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI; juntos Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, junto a Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano. El delito fue violar la ley de inteligencia. La propia vicepresidenta criticó públicamente esa resolución que leyó como un regalo a Macri en vísperas de Navidad.

Comodoro Py 2002 (Getty)

Esa resolución fue apelada ante Casación por varios de los querellantes. Y en ese contexto, el abogado Carlos Beraldi, representante de Cristina Kirchner, pidió expresamente el apartamiento de los jueces de la Sala IV que habían definido el pase del caso a Retiro.

Además, Beraldi también motorizó planteos contra Borinsky y Hornos por sus visitas al entonces presidente Macri, revelados por el hoy ministro de Justicia Martín Soria. Esas reuniones abrieron la puerta para reclamos ante tribunales orales que frenaron juicios contra la vicepresidenta. Hace unos días, el juez Marcelo Martínez De Giorgi rechazó que haya existido delitos en los encuentros de esos jueces con Macri. El fiscal de la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe desistió de la apelación hecha en primera instancia y el sobreseimiento quedó firme.

“Toda vez que las presentes actuaciones cuentan con radicación previa ante la Sala I del Tribunal, vuelvo a solicitar en forma expresa, tal como lo hiciera en el recurso de casación denegado y en la queja deducida en consecuencia, que los autos sean remitidos a dicha Sala, por corresponder”, sostuvo el abogado Carlos Beraldi, en representación de la vicepresidenta.

La Sala I es la que integran los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana Figueroa y es la que ya tiene bajo estudio las causas más importantes para la vicepresidenta: dictó sobreseimientos en la causa dólar futuro, ratificó las declaraciones de los arrepentidos en el caso Cuadernos y tiene bajo su estudio los sobreseimientos dictados en la causa Memorándum con Irán y los expedientes Hotesur-Los Sauces.

Además, Beraldi reclamó que se lo notificara “en forma fehaciente quiénes son los magistrados que actualmente integran la Sala IV del Tribunal en el marco de este proceso, a efectos de poder articular, en su caso, los planteos que resulten pertinentes. Al respecto, vale la pena recordar que en el marco del recurso de casación cuya denegatoria dio lugar a la presente incidencia solicité expresamente el apartamiento de los Dres. Borinsky y Carbajo, a mérito de las razones objetivas que fueron desarrolladas en dicha impugnación”.

Los jueces Carbajo, Hornos y Borinsky

En respuesta a esos planteos, los jueces Borinsky, Hornos y Carbajo advirtieron que “la solicitud de remisión de las actuaciones a la Sala I de este Cuerpo ya ha sido objeto de tratamiento por parte de la Sala I y de esta Sala IV” y “en la medida en que no existen recursos pendientes contra las resoluciones citadas, la intervención de esta Sala IV -que se integra actualmente conforme acordada 6/2021 C.F.C.P.-, se ha consolidado”.

“La pretensión de apartamiento planteada no puede prosperar de conformidad con la doctrina inveterada de nuestro Máximo Tribunal según la cual corresponde el rechazo de plano de la recusación por improcedente, cuando se funda en la mera intervención de los magistrados en pronunciamientos anteriores propios de sus funciones legales. La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de las funciones, que le imponen el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, no puede erigirse como causal para el apartamiento como magistrados, ya que no constituye per se prejuzgamiento”, se sostuvo.

El fallo también sostuvo que “tampoco se logra vislumbrar en autos la concurrencia de los presupuestos tenidos en cuenta” por la Corte Suprema y recordó que el máximo tribunal ha dejado firmes pronunciamientos dictados por esa sala “frente a planteos sustancialmente análogos al formulado en la presente”. Hace diez días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por conjueces, confirmó que que el caso que nació en Lomas de Zamora continue tramitando en los tribunales federales de Comodoro Py.

“De conformidad con lo expuesto, corresponde que intervenga la Sala IV de esta Cámara con su actual integración; lo que así se hace saber a la parte recurrente”, añadió Casación.





