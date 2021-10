Quiénes son los dirigentes que acompañaron a Macri a Dolores (y quiénes no)

Unos 50 dirigentes y ex funcionarios se acercaron para respaldar a Macri

(NOTICIA EN DESARROLLO) Mientras Mauricio Macri enfrentar hoy su primera indagatoria tras su paso por la presidencia entre 2015 y 2019, en el marco del expediente judicial que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, militantes y dirigentes de Cambiemos llegaron a Dolores para respaldar al ex mandatario.

El diputado Fernando Iglesias publica una foto junto al ex presidente desde el interior de la municipalidad de Dolores. “Mi primera selfie con Mauricio Macri, bancando en Dolores frente a los atropellos de los muchachos de al enemigo, ni justicia”, destacó en redes sociales.

El mismo mensaje repitieron los que fueron llegando a Dolores en el transcurso de la mañana. Entre otros se hicieron presentes: el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, el senador Esteban Bullrich, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Darío Nieto (secretario privado del ex presidente).

Iglesia y Macri dentro de la Municipalidad de Dolores

También el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Daniel Lipoveztky, Silvina Lospennato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos, Jorge Triaca, Julio Garro, Diego Valenzuela, entre otros.

Sin embargo, no todos llegaron hasta la Ciudad de Dolores para respaldar al ex mandatario. Uno de los ausentes fue el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Tampoco fueron los candidatos Diego Santilli y María Eugenia Vidal, quienes decidieron no interrumpir su campaña a dos semanas de las elecciones legislativas.

Tampoco llegaron hasta ese lugar los dirigentes del radicalismo y otras figuras de peso de la coalición.

Imagen aérea de las personas que se acercaron para escucha al ex mandatario (foto: Franco Fafasuli)

