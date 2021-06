“Me tenté, disculpen”: la reacción de Kicillof cuando le preguntaron si Macri será aislado en un hotel

A Kicillof le preguntaron por Macri y empezó a reír

El ex presidente Mauricio Macri viajó el domingo al mediodía a Europa en momentos en el que debía cumplir con un aislamiento obligatorio por haber sido contacto de un caso positivo de COVID-19.

Se trata del diputado Juan Manuel López, que la semana pasada -miércoles 23 de junio- participó de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en la que estuvo Macri. El encuentro se realizó en el Galpón de los Milagros, en Palermo, en una carpa con puertas abiertas según las fotos oficiales que se distribuyeron.

A esa reunión también asistieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau. Al igual que Macri, los tres dirigentes tuvieron apariciones públicas.

El argumento de los cuatro implicados es el mismo. Dicen que estuvieron a más de cinco metros de distancia de López y en un lugar que estaba ventilado, por lo que no se consideran contacto estrecho.

El Ministerio de Salud define en su página web los criterios para considerar a una persona como “contacto estrecho” de un caso positivo de COVID-19.

- Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Macri podría tener una complicación cuando regrese al país. Este martes, el gobierno bonaerense informó que todos los residentes deberán aislarse obligatoriamente cuatro días en hoteles. El ex jefe de Estado vive en Acassuso desde que dejó la Casa Rosada.

Kicillof se ríe de Macri

El gobernador Axel Kicillof fue consultado puntualmente sobre la situación de Macri. Sonrió, bajó la cabeza e ironizó: “Me tenté, disculpen”.

Luego aseguró: “ Con respecto a cualquiera que sale del país, cuando vuelve tiene que cuidarse y cuidar a los demás. Ya hemos visto incumplimientos demasiado reiterados, así que vamos a llamar a todos a que cumplan. Ahora hay multas que se aplican con carácter general a los que incumplen la normativa ”.