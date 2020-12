Aborto: desde Roma, monseñor Sánchez Sorondo citó a Néstor Kirchner en un mensaje a los senadores

El obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, durante una conferencia sobre economía solidaria en El Vaticano. A su lado, Joseph Stiligtz, en febrero de 2020 (foto archivo: REUTERS/Remo Casilli)

El Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, envió un mensaje a los senadores argentinos desde su cuenta de Twitter, en vísperas de la votación en el Senado, este 29 de diciembre, del proyecto de ley que legaliza el aborto en la Argentina.

“Senadores de Argentina, el 29 les pido que sigan el ejemplo de un gran presidente nuestro: ‘no dejen sus convicciones profundas en las escalinatas del senado’ – sepan defender la vida como él la defendió”, escribió parafraseando a Néstor Kirchner y al mismo tiempo recordando que el fallecido ex presidente estaba en contra de la legalización del aborto y así lo manifestó en varias oportunidades.

“Me sumé a las luchas políticas con valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”, había dicho Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, en su discurso de asunción de la presidencia. Fue una de las frases más recordadas de esa primera alocución como presidente y muchas veces repetida a lo largo de su gestión.

El mensaje de Marcelo Sánchez Sorondo a los senadores

Por otra parte, K irchner desautorizó a su propio ministro de Salud, que es también el actual, Ginés González García, cuando éste anunció que estaba en estudio la legalización del aborto. “Siempre fue claro mi rechazo al aborto”, dijo el presidente, en aquella ocasión.

La misma postura mantuvo Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de sus dos mandatos. Antes incluso no tuvo reparos en sostener esa postura en ocasión de un primer viaje a Francia acompañando a su marido, donde fue abordada por periodistas que daban por sentado que estaría a favor. La entonces primera dama fue contundente: “Yo estoy en contra del aborto, yo no soy progre, soy peronista. El problema es que no lo entienden”.

Por otra parte, y como destacó el diputado Eduardo Valdés, en su intervención en la Cámara para sustentar su voto contrario a la legalización, Cristina Fernández de Kirchner tuvo una política natalista -en las antípodas del espíritu actual que considera al embarazo una enfermedad (“salud” reproductiva)-: creó la Asignación Universal por Hijo y luego la extendió a la mujer embarazada.

Tanto Néstor como Cristina Kirchner se opusieron a la legalización del aborto durante sus presidencias (Foto NA: presidencia)

Por otra parte, ella también desautorizó a su ministro de Salud, Daniel Gollán, cuando éste anunció, a comienzos de 2015, su intención de propiciar un serio debate sobre el aborto. Aquella vez, el encargado de transmitir el “no” presidencial fue el entonces Jefe del Gabinete, Aníbal Fernández.

Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo es un obispo, filósofo y teólogo argentino que reside en Roma. Desde 1998 se desempeña como canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.

Su mensaje a los senadores también apunta a una exhortación muy frecuente entre los promotores del aborto, que piden a los demás dejar de lado sus convicciones a la hora de votar. Un absurdo. Algo profundamente anti ético por otra parte.

Seguí leyendo:

“La mujer de la villa no quiere abortar, recibe la vida como viene, ¿quién nos vino a consultar a nosotras?”

Uno a uno, cómo votarán los senadores la ley del aborto legal: el peso de la Iglesia y las indefiniciones