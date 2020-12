Uno a uno, cómo votarán los senadores la ley del aborto legal: el peso de la Iglesia y las indefiniciones

(@SergioLeavy2)

Dos días antes de Navidad la capital salteña amaneció con paredes y columnas empapeladas con la foto del senador Sergio Leavy. Sobre un fondo celeste, una frase impresa: “Senador Leavy, siga defendiendo la vida, ¡el pueblo lo acompaña!”. Ayer hubo una marcha en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se debatirá el martes 29 en el Senado junto con la ley de los Mil Días. Leavy, del Frente de Todos, dijo que estos días que restan hasta el debate se los tomará para repensar su postura. Su voto genera gran expectativa en un escenario de virtual empate y con pronósticos divididos en el oficialismo entre los más optimistas que están seguros del peso del Presidente y su Vicepresidenta y los más cautelosos que se admiten preocupados por el resultado de esa votación.

Cristina Fernández de Kirchner viajó a El Calafate hace una semana y regresa para presidir una sesión convocada para las 16. Con el objetivo de preservar a los senadores de posibles escraches o presiones en sus respectivos distritos, muchos fueron invitados a viajar y estarán en el recinto o en sus despachos conectados en forma virtual de acuerdo al protocolo vigente en la cámara alta por el COVID-19. La Vicepresidenta sólo votará en caso de empate pero en su entorno trabajan fuertemente para definir la sanción de la ley sin que ella tenga que ser quien defina.

A diferencia de José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, el salteño Sergio ‘Oso’ Leavy admitió esta semana que más allá de sus convicciones personales “está lo que uno representa”. En 2018, como diputado nacional, votó en contra. Sus dichos podrían tener dos interpretaciones: la representación de los salteños, que se presupone en su mayoría serían contrarios a la IVE o su representación del partido gobernante y de su presidente, Alberto Fernández, que impulsó el debate y envió desde el Poder Ejecutivo el proyecto que trata el Congreso.

El “Oso” Leavy fue candidato a gobernador y contó con el apoyo tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner. Diez días atrás viajó a Buenos Aires y mantuvo reuniones con kirchneristas del Senado, varios ministros nacionales y con el propio Presidente. La foto de su visita a Casa Rosada es la última imagen que compartió en sus redes sociales el 17 de diciembre. Después habló solo una vez con un canal de televisión salteño: “No es una decisión tomada. Hay muchos intereses de muchos argentinos que piden de diferentes formas, mucha gente apoya la misma postura y otros piden que sea ley como ya lo es en Italia, España y muchos otros lugares del mundo. Por convicción uno ya tiene una decisión pero representa a más gente y hay que seguir debatiendo, escuchado”, afirmó.

José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, trabaja en contra del proyecto del Gobierno

Salta ya aporta un voto a favor, el de la peronista Nora del Valle Giménez. En contra votará el opositor y ex gobernador Juan Carlos Romero del bloque Justicialista 8 de Octubre.

El norte del país, con fuerte presencia religiosa, está dividido. En Catamarca se manifestaron en contra los peronistas Inés Blas y Dalmacio Mera mientras guarda silencio Oscar Castillo del Frente Cívico y Social. Esa provincia es una de las que el año próximo renueva las tres bancas del Senado y Castillo es otro de los que mantiene en vilo a los ‘verdes’. También a Juntos por el Cambio donde hay quienes afirman que sería mejor no darle un triunfo al Gobierno.

En 2018 Castillo votó a favor pero nadie asegura contarlo en su lista. Un dato: Dalmacio Mera, que como Leavy pedía un plebiscito, dijo días atrás que “siempre hay posibilidades” de cambiar el voto “porque si no, uno no se sentaría a escuchar y a ver las posiciones”. Incluso consideró que algunas modificaciones introducidas al proyecto original “han mejorado una ley que creo que era mala”. Uno de sus argumentos para votar en contra es que la ley se judicializará por “inconstitucional”. Su hija Federica Mera Colombo es activa militante peronista y defensora de la ley y él fue activo opositor al proyecto en los debates de comisión.

Una provincia con tres votos en contra es La Rioja: Julio Martínez (UCR) y Clara Vega (Mediar Argentina) son votos que aparecen inamovibles mientras que la delicada salud de Carlos Menem (Frente de Todos) pone en duda hasta hoy que pueda votar. Sólo una mejoría lo habilitaría. En Diputados Blanca Osuna votó desde una clínica pero en su caso se encontraba internada por coronavirus y no revestía gravedad.

Después de una misa con el obispo, el gobernador Sergio Uñac habló en contra del aborto Twitter: @sergiounac

Otras tres provincias aportarían nueve votos en contra: San Juan, Santiago del Estero y Jujuy. Los sanjuaninos Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) y Cristina López Valverde (FdT) estarían en contra como Rubén Uñac, hermano del gobernador Sergio Uñac. Así lo anticipó el propio mandatario tras participar de la Misa de Acción de gracias el 23: “Entiendo que vamos a acompañar la libertad de expresión, aunque San Juan votaría, en el marco de los senadores, como lo ha hecho la vez pasada”, adelantó sobre el voto de los mismos tres senadores en 2018. En la ceremonia religiosa monseñor Eduardo Lozano acababa de advertir: “Hay una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina” .

En el segundo caso el gobernador Gerardo Zamora siempre ha ayudado al Presidente y su Vice, con quienes tiene un aceitado vínculo personal y político. Los tres senadores santiagueños responden a su fuerza política pero en Santiago pesa la voz de la Iglesia. La primera dama y senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora; Gerardo Montenegro y José Neder integran la lista ‘celeste’. En la Cámara baja sólo Ricardo Daives, uno de los siete diputados de la provincia se despegó y respaldó la ley. Los siete integran el bloque del Frente de Todos, única fuerza política con representación también en la Cámara Alta.

El gobenador Gerardo Zamora y la senadora Claudia Ledesma Abdala recordaron con una foto del año pasado el día de San Esteban (Facebook: Gerardo Zamora)

Jujuy, hasta ahora, también es celeste y así lo manifestaron sin fisuras en los debates los radicales Mario Fiad y Silvia Giacoppo mientras que no faltan quienes duden sobre la postura de Guillermo Snopek (FdT).

A la inversa tres distritos serían 100% verdes. Chubut con los votos de tres senadores del Frente de Todos, Nancy González, Alfredo Luenzo y Mario Pais, además activos defensores de la ley. La ciudad de Buenos Aires, también con tres senadores que lideran la ofensiva para lograr la sanción: el radical Martín Lousteau y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, que desoyen a los opositores que quieren frenar la ley, y Mariano Recalde (FdT). En el caso de Córdoba, ya dos años atrás votaron a favor pero ahora los opositores están en paréntesis y en silencio hasta el martes. Ernesto Martínez, cuyo discurso a favor nadie olvida desde 2018 por su contundencia y la vicepresidenta del Senado, Laura Rodríguez Machado, que este año creció como opositora. Córdoba integra el tercio de provincias que votan senadores en 2021. El peronista Carlos Caserio, es el único que no duda.

Con José Alperovich de licencia por una causa judicial por supuesto abuso sexual los celestes pierden un voto y las dos senadores mujeres empatan: Silvia Elías de Pérez (UCR) es una de las máximas referentes de la campaña ‘provida’ mientras que la peronista Beatriz Mirkin se anima a contradecir a su jefe de bloque y varias veces se cruzó en los debates con Mayans.

Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Anabel Fernández Sagasti (FdT) lideran el trabajo 'verde' en el Senado

Otras provincias con votos divididos son Corrientes: la kirchnerista Ana Almirón (FdT) está a favor pero tanto Néstor Braillard Poccard, del PRO, como el oficialista Carlos “Camau” Espínola estarían en contra.

Los votos en duda están en Entre Ríos, (FdT) donde sólo Alfredo de Angeli (PRO) está 100% en contra de la ley mientras que Edgardo Kueider, por pedido de Oscar Parrilli, firmó el dictamen en parcial disidencia y espera noticias sobre algún cambio, quizás en la reglamentación, ya que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ya negó públicamente la modificación de la media sanción. Sólo Stella Maris Olalla, de la UCR, evitó dar señales sobre su postura.

En Formosa, a la inversa de lo que ocurre en otros distritos, los dos peronistas rechazan la ley: José Mayans y María Teresa González, mientras que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, viajó este fin de semana a Buenos Aires para votar a favor y en forma presencial.

En Misiones hubo fuerte lobby de la iglesia católica y también de la evangélica. Aún así el presidente del PRO, Humberto Schiavoni, aseguró a Infobae que no cambiará su histórica postura, ni aún si hubiera presiones (que negó) de la fuerza política que integra. En contra están previstos los votos del ex gobernador Maurice Closs y de Magdalena Solari Quintana, ambos del Frente Renovador de la Concordia por lo que en este caso la ayuda sería opositora y no oficialista.

En Chaco pierde el voto verde que sólo representa María Inés Pilatti Vergara mientras que Antonio Rodas (FdT) y Víctor Zimmermann (UCR) votarían en contra mientras que en la provincia de Buenos Aires se invierte: dos son verdes, y uno celeste: Gladys González (PRO) y Jorge Taiana (FdT) se han expresado a favor mientras que Esteban Bullrich (PRO) es uno de los senadores más reconocidos como opositor a la ley.

Santa Fe es otra provincia donde este fin de semana hubo marchas para que los senadores voten en contra. Sin embargo votarán a favor Roberto Mirabella y María de los Angeles Sancun (FdT) y en contra el ex gobernador Carlos Reutemann (Santa Fe Federal).

La senadora tucumana Beatriz Mirkin (FdT) argumentó fuerte a favor de la IVE

En Mendoza la UCR se divide y mientras Julio Cobos vota en contra Pamela Verasay es la principal operadora radical de los verdes junto con la porteña Tagliaferri por el PRO. También es mendocina la principal estratega del voto verde del oficialismo. Anabel Fernández Sagasti (FdT) “se puso la 10″, según describen en su espacio.

En San Luis sólo la senadora mujer María Eugenia Catalfamo (FdT) despegó de las presiones locales mientras que los dos ex gobernadores, Claudio Poggi (Avanzar San Luis) y Adolfo Rodríguez Saá (FdT) votarán en contra.

En La Pampa, provincia que en 2018 dio vuelta la ley en la madrugada previa a la votación del 2018 en Diputados, votan a favor Norma Durango y Daniel Lovera (FdT). A pesar de las especulaciones, el radical Juan Carlos Marino se manifestó en contra. También La Pampa renueva bancas el año próximo.

Una gran duda es qué hará la neuquina Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) que se abstuvo dos años atrás y nuevamente mantiene en vilo a los verdes. En cambio los oficialistas Oscar Parrilli y Silvia Sapag están a favor.

La senadora neuquina Lucila Crexell anunciará su voto el martes (@LucilaCrexell)

Como Crexell, pone nervioso a los verdes el ex gobernador Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. Todavía aguarda respuesta a sus pedidos de cambios en la objeción de conciencia y las especificaciones sobre el aborto no punible después de la semana 14. Martín Doñate votará a favor y también lo haría, después de pasar de celeste a verde, la barilochense Silvina García Larraburu.

En Santa Cruz también vota a favor un radical, Eduardo Costa, y la peronista María Ana Ianni (FdT). La otra radical, María Belén Tapia, está en contra.

En la provincia más austral, Tierra del Fuego, otro radical vota en contra, Pablo Blanco, mientras que los senadores por el Frente de Todos María Eugenia Duré y Matías Rodríguez son fuertes impulsores de la ley.

Los números, a dos días del histórico debate y votación, están empardados en 34. Sin embargo, esa cifra no es exacta ya que incluye votos en duda y posibles definiciones, no certezas. En estricto honor a lo expresado por los senadores, sin especulaciones ni proyecciones, sin sorpresas, ausencias o abstenciones, los números dan arriba a los ‘celestes’ con 32 votos mientras que los ‘verdes’ sólo llegan a los 30. En el medio hay 9 indefiniciones sobre las que podría estimarse que una mayoría ayudarían a la sanción. Pero para eso, hay que esperar al debate del próximo martes. Sobre el resultado, un importante senador respondió con una foto en la que se veía un arco de fútbol, un arquero y varios jugadores esperando patear los penales.

Seguí leyendo:

Humberto Schiavoni negó presiones de Mauricio Macri contra el aborto legal: “Si sale la ley no será un triunfo del Gobierno”

El oficialismo espera sancionar la ley del aborto el próximo martes sin hacer cambios