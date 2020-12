Axel Kicillof recomendó 14 días de “cuarentena previa” para quienes festejen Navidad y Año Nuevo con población de riesgo

Axel Kicillof habló sobre la cuarentena previa a las Fiestas de Fin de Año

El gobierno bonaerense trabaja en un protocolo para evitar un aumento de contagios de coronavirus en Navidad y Año Nuevo, cuando se reencontrarán miles de personas y será un ambiente propicio para los descuidos. Ayer, el propio Axel Kicillof dio a conocer una de las recomendaciones que insistirá a los bonaerenses: realizar una “cuarentena previa” de 14 días antes de la celebración familiar, sobre todo para quienes se reúnan con personas con factores de riesgo.

“Si uno ya sabe que se va a reunir con parientes de más de 60 años, que es población de riesgo, que los 14 días previos evite tener todo tipo de reuniones, que se cuiden mucho más. Una suerte de cuarentena previa que nos permita llegar sanos a Navidad y Año Nuevo ”, sostuvo Kicillof en una entrevista con C5N. “Son importantes esos 14 días previos para tener fiestas cuidadas y seguras. Cosa de no ir contagiado y que se produzca una tragedia como ya pasó con ese baby shower en Necochea”, recomendó.

Tal anticipó Infobae, desde la gestión de Kicillof ya se le está pidiendo a los bonaerenses que construyan burbujas con personas conocidas y evitar el contacto con desconocidos. El fin es disminuir las posibilidades de contagio en el momento de las reuniones en un contexto que, según el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak se instala en la población un “mensaje de pospandemia que no es real”.

La sugerencia del gobierno bonaerense de implementar una “cuarentena previa” se sumará a los cuidados conocidos que la población debería seguir, como propiciar que los encuentros “se hagan en exteriores”, usar el tapabocas cuando el lugar es cerrado y mantener la distancia social.

“Proponemos, a quienes se van a encontrar en las fiestas con adultos mayores o personas de riesgo, hacer un auto aislamiento de 10 días antes por precaución”, apuntó Kreplak hoy en FutuRock.

Para el protocolo “navideño”, el gobernador insistirá que la gente no participe de fiestas masivas y que, dentro de lo posible, las celebraciones sean al aire libre o, en caso de que no se pueda, realizarlas en ambientes que estén bien ventilados. No compartir la vajilla, mantener los dos metros de distancia, usar tapabocas la mayor parte del tiempo y lavarse las manos con frecuencia con jabón o alcohol en gel.

También se sugerirá evitar el uso del aire acondicionado y aprovechar la ventilación natural.

Otro tema en estudio es la cantidad de participantes que tendrá este tipo de eventos: en La Plata evalúan creen que las reuniones familiares deban ser hasta 10 personas. No será una obligación ni una norma, pero se solicitará como pauta a seguir para que no se produzcan brotes.

Operativo de vacunación

Kicillof: "Vamos a vacunar a 2 millones de personas por mes"

Mientras tanto, en la Provincia de Buenos ya afina el operativo de vacunación contra la COVID-19 durante el verano. Kicillof anunció que prevé vacunar a “dos millones de personas por mes” y anticipó que las vacunas llegarán “entre fines de diciembre y los primeros días de enero” para alcanzar a “doce millones de bonaerenses”.

“Estamos previendo vacunar a 12 millones de personas durante seis meses. Ese es el objetivo. Desde el ministerio de Salud (Daniel) Gollan y (Nicolás) Kreplak están armando un ejército de vacunadores. Implica un despliegue territorial enorme”, definió.

Kicillof reconoció que la fecha precisa de llegada es incierta. Y aún cuando la política de inmunización esté en marcha, la situación demorará un tiempo para el regreso de la normalidad. “Aún cuando se haya vacunado, hay que seguir extremando los cuidados porque la inmunidad puede tardar cerca de 30 días”, sostuvo.

El gobernador Axel Kicillof permanecía desde este viernes aislado de manera preventiva junto a su familia en un chalet en Chapadmalal, tras la confirmación de que un colaborador cercano dio positivo en coronavirus.

