Padre Pepe: “Causa indignación que mientras trabajamos para que la gente pueda comer, nos vengan con la propuesta del aborto”

El padre José María "Pepe" Di Paola

El cura villero José María “Pepe” Di Paola, sacerdote muy cercano al Papa Francisco, cuestionó duramente el proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández para legalizar el aborto y aseguró que esa ley “no tiene nada que ver con la necesidad de la gente”. Además de la iniciativa en sí misma, el religioso cuestionó especialmente que la propuesta se haya elevado en medio de la crisis social y económica causada por la pandemia del coronavirus.

“Cierta indignación produce, porque estamos trabajando para que la gente tenga un plato de comida, llevándole un plato de comida caliente a los abuelos, estamos haciendo un laburo en cada barrio para cuidar la salud y se nos vienen con esta medida o propuesta de ley que no tiene nada que ver . Y menos en este tiempo. O sea, yo propuse lo que el Papa me sugirió a mí. Como es una cuestión humana antes que religiosa primero tienen que analizar pero bien, con científicos, si la vida está, algo que nosotros consideramos que sí, pero bueno, merece toda una discusión y no lo que dijo el ministro de Salud (Ginés González García), una discusión en serio y eso no se da”, sostuvo el padre Pepe en diálogo con radio Mitre. Di Paola estaba aludiendo a la definición del funcionario en el debate cuando aseguró: “No hay dos vidas: está la vida de la madre y lo otro es un fenómeno” (sic).

Ginés González García: "No hay dos vidas"

En ese sentido, el cura villero criticó la celeridad con la que se pretende aprobar la legalización del aborto y “la falta de un debate serio” en torno a este tema. “Cuando vos tirás una ley y querés que salga en tres o cuatro días y luego el Senado y más en tiempos de Navidad... Nos parece inapropiado. Que se discuta un tema en la Argentina nos parece bien. Ahora, ¿en este lío, cuando vos vas al hospital y no le conseguís a veces un turno a un viejito para solucionar un problema, saquemos el coronavirus, lo que sea, nos sacas de la cancha para discutir este tema que no tiene que ver con la necesidad de la gente, más en los barrios populares?”, se preguntó.

Asimismo, Di Paola remarcó que la propuesta del aborto no estaba dentro de la plataforma de campaña del Frente de Todos, más allá de que el Presidente lo haya mencionado varias oportunidades. También reveló que mantuvo varias comunicaciones con el papa Francisco de cara al debate que se inició en el país y contó que el Sumo Pontífice le dijo que no es un tema religioso sino humano. “En cartas, el Papa nos dice que es un tema humano, no religioso. Hay que hacer que los científicos se junten en serio. No debates si sos verde o celeste .”

“Primero que no estaba en la plataforma del Frente de Todos. Antes de ir a charlar en Diputados, leí lo que proponían y no estaba, más allá de que ocasionalmente el presidente Alberto Fernández haya dicho que lo iba a mandar el proyecto. Me parece que si en un Frente se hace un escrito, que es su plataforma de gobierno, su objetivo, y no está puesto eso, bueno... Por eso creemos que no es algo bueno”, continuó con su crítica.

Finalmente, el sacerdote destacó que la posición de los curas villeros es la misma que la que plantearon hace dos años cuando se trató el mismo tema en el Congreso, bajo el gobierno de Mauricio Macri y que finalmente fue rechazado.

“En su momento hicimos la misma argumentación, sólo que esta vez agregamos lo humano sobre lo religioso. Para que no digan ‘pero estos son religiosos’. Tenemos gente como Tabaré Vázquez que no es religioso y que piensan lo mismo. Es un problema humano. La misma argumentación la dijimos hace dos años. No cambiamos dependiendo de quién esté gobernando. Puede ser Mauricio Macri, hoy está Alberto Fernández y mañana el que sea pero esta manera de pensar la tenemos porque somos curas de las villas y no salimos de este lugar”, finalizó.

Lejos parece haber quedado el buen diálogo entre estos sacerdotes y el Presidente que, al comienzo de la cuarentena, los había convocado a Olivos y hasta había rezado con ellos y grabado un video con un mensaje compartido.

En campaña, además, Alberto Fernández los había visitado y se había comprometido a trabajar junto a ellos para combatir el hambre y la droga.

Seguir leyendo

Tras una nueva jornada de exposiciones, el proyecto de legalización del aborto tendrá dictamen el próximo miércoles

El crudo relato de una diputada sobre un aborto clandestino que se realizó a los 16 años: “Yo era una nena que quería tener una vida”

Las siete mentiras capitales del Gobierno para justificar su insistencia en legalizar el aborto