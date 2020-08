Eduardo Duhalde: “Mi intento de unir a los argentinos a veces me lleva a decir cosas de las que luego me tengo que arrepentir”

Eduardo Duhalde en Animales Sueltos

El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó el lunes por la noche en diálogo con Luis Novaresio en Animales Sueltos que “es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones” legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional.

Esta mañana, el ex mandatario de 78 años dio marcha atrás. “Es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados (en referencia a la cuarentena). Es muy posible que mi comportamiento no esté diez puntos, es muy posible que exagere, que mi único intento de unir a los argentinos me lleve a decir cosas que me tenga que arrepentir de haberlo dicho” , afirmó en diálogo con Jorge Lanata, en radio Mitre.

Las declaraciones del ex mandatario provocaron un amplio repudio entre los dirigentes del oficialismo, referentes de las organizaciones de derechos humanos y de las Fuerzas Armadas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este martes que las declaraciones de Duhalde en las que sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional en la Argentina son “inapropiadas”, aunque aclaró que tiene “un gran respeto” por el ex presidente. Y garantizó que “habrá PASO y elecciones” el año próximo.

“Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia, apostar al régimen democrático. El grito de ‘Nunca más’ que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros después”, dijo el funcionario nacional en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno.

En este sentido también se expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto ha dicho nunca más”, enfatizó.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se sumó a través de las redes sociales tras considerar “imposible” un escenario de esas características, afirmó que “las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático”.

En este sentido, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCOFFA), general brigadier Juan Martín Paleo, lamentó las expresiones del ex mandatario y aseguró que “constituyen comentarios fuera de época”.

Desde la cuenta oficial del EMCOFFA, el general Paleo ratificó el compromiso de las FFAA con la Constitución Nacional.

Qué dijo Duhalde

Durante una entrevista en el programa Animales Sueltos, el ex mandatario vaticinó un escenario oscuro para la Argentina a raíz de la profundización de la crisis económica y social por la pandemia de coronavirus y remarcó sus dudas con respecto a la realización de los comicios legislativos 2021.

“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones”, sorprendió Duhalde en una entrevista en el programa Animales sueltos. El dirigente peronista lo afirmó desde su “convicción” y justificó: “La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ’30 y el ’83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando...” .

“Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, graficó para reafirmar que “no va a haber elecciones”.

“No se puede seguir así, para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos”, dijo en referencia al proyecto de reforma judicial.

Tras contextualizar con la situación regional, Duhalde declaró que la “Argentina es la campeona de las dictaduras militares”. Luego pidió no “personalizar” -”no digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe”-, pero analizó que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

Esta mañana Duhalde sostuvo que esta posibilidad existe y que la única forma de evitarlo es con la unidad de argentinos. “Los que piensan distinto no son enemigos, sino que sólo piensan distinto” , concluyó el ex mandatario.

Seguí leyendo:

El jefe de Gabinete de Kicillof aseguró que “el neoliberalismo es peor que el coronavirus en términos de muertes”

Alberto Fernández redobló la apuesta pese a la desmentida de Mauricio Macri: “Me dijo ‘que mueran los que tengan que morir’”

Mauricio Macri le contestó a Alberto Fernández: “De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”

Para Elisa Carrió “la vulgaridad y los agravios” de Alberto Fernández consolidan a la oposición