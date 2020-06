- La gente perdió la credibilidad, por eso vemos aglomeraciones en el Conurbano desde hace tiempo; y el Gobierno prometió un ayuda que no dio. H ay gente que quiere acceder a un crédito a tasa cero y no se lo dan. Hay gente que aún no cobró los diez mil pesos, hay empresas que pidieron el ATP para pagar parte de los sueldos y los dejaron de lado. Y no solo eso, tampoco llega la ayuda alimentaria a muchos comedores, lugares que yo conozco y la ayuda no aparece. hay feria judicial. Nadie puede presentar un recurso. Las empresas no pueden entrar en quiebra. No hay seguridad. Aumentaron los robos. En las escuelas hay incertidumbre. El ministro Nicolás Trotta habla por un lado de las escuelas “burbujas” que no existen, y por otro lado reconoce que en muchos establecimientos educativos no hay agua potable. Es caótico e irreal lo que se propone. ¿Entonces, de qué hablamos? ¿Cómo va a creer la gente en esta cuarentena cuando los datos no son reales?