-Lo que uno le puede pedir al Gobierno es que dejen a las empresas hacer lo que saben, que es producir. Las industrias no son focos infecciosos y podemos tomar recaudos para que no haya contagios. Es cierto que el transporte del personal es un tema complejo, pero los costos de las empresas no dan para pagarlo. De todas formas, pedimos que se tomen las medidas necesarias para volver a la normalidad porque tarde o temprano deberemos hacerlo. Esa luz en el fondo del túnel nos hace bien porque, si no, muchos de nuestros industriales pyme van a bajar los brazos. Es sencillo: si una pyme tiene que mantener la actividad con 8 o 10 empleados que utilizan 6 u 8 tornos, hace números y llega un momento en el que no puede pagar los sueldos si no hay trabajo, así que le convendrá vender las máquinas que tiene y cerrar la fábrica hasta que mejore la situación.