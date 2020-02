El funcionario brasileño continuó en su exposición: “Una vez hecho ese trámite, el acuerdo se remite a los países europeos y del Mercosur. En ese contexto, supongamos que la Argentina no quiere todavía colocar el reloj de arena a funcionar: es decir, no manda el tratado al Congreso. En ese caso, no habrá problemas porque automáticamente entra en vigor lo que está establecido en el acuerdo, una vez ratificado por el Parlamento Europeo”.