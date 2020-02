-Es un proceso más largo, venía dando vueltas en la cabeza. (…) El comienzo del juicio oral yo creo que fue un determinante. El día que empieza el juicio todos los acusados tenían abogados y yo no tenía abogado. Es por eso que yo me presento solicitando un defensor oficial. Los medios lo presentaron, con lógica, que era todo un ardid para tratar de demorar el comienzo del juicio. La verdad es que no tenía abogados. Entonces fueron una serie de cosas que me fueron llevando a decidirme.