Además, el presidente dio definiciones sobre cuál será su política de comercio exterior en relación a la actividad manufacturera. “Decir 'abrimos las puertas, importamos y así somos parte del mundo’ es una enorme idiotez. De ese modo destruimos la industria nacional, al que produce y al trabajo argentino”, alertó Alberto Fernández. “No esperen que haga eso porque no lo voy a hacer. No lo hizo Néstor (Kirchner), no lo hizo Cristina y menos lo voy a hacer yo”, destacó.