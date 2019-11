La Cámara Federal revocó el procesamiento del empresario Jorge Brito y confirmó los del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, en el marco de la causa que investiga la ruta del dinero del caso Ciccone, por la cual fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou.