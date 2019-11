En primera instancia Cristina impulsaba Fernández Sagasti para que llegará a la presidencia de un bloque único. El nombre de la ex candidata a gobernadora de la provincia cuyana no encontró aval entre los senadores del bloque Justicialista, espacio que responde a los gobernadores del PJ. Su pertenencia a La Cámpora y su relación de estrecha confianza con la ex presidenta generaron cierta inquietud entre sus pares del interior, quienes entendieron el kirchnerismo estaba copando el Congreso.