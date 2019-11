Alberto Fernández también nombrará embajadores políticos y los nombres ya empiezan a sonar, aunque todavía no hay confirmación oficial. Sin embargo, Infobae pudo saber que Daniel Scioli es uno de los elegidos, no para ir a Roma, como se especuló en un principio, sino a Brasilia. De hecho, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires había desistido de ese destino europeo. En cambio aceptó muy satisfecho la oferta de tomar la representación ante la República Federativa de Brasil, donde podría desplegar sus excepcionales habilidades de llevarse bien con todo el mundo, escuchando, buscando componer posiciones, un rol que Argentina necesitará especialmente ante el gobierno de Jair Bolsonaro.