El senador cordobés se siente preparado para conducir un bloque único en la Cámara alta donde converjan el kirchnerismo y el peronismo federal. Sin embargo, la ex presidenta de la Nación quiere que ese lugar sea ocupado por la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El escenario parlamentario aún no está definido. No hay unidad de criterio ni nombres propios inamovibles. Por eso Caserio no se autoexcluye de la competencia por liderar el bloque de unidad que impulsaron en el Frente de Todos después de ganar la elección nacional.