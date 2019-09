La gestión actual es el principal activo del candidato oficialista. Cuando asumió en diciembre del 2015 no había fondos para pagar los sueldos y con una complicada deuda con los proveedores, según dijo Suárez en el debate que se realizó el jueves en el hotel Intercontinental. De hecho, los analistas locales destacan que "Fernández Sagasti puede atacar a Cornejo y a la deuda que tomó, pero no a su gestión, y hasta se podría decir que utiliza muchas muletillas que le son propias al Gobernador, como cuando habla de mano firme en materia de seguridad o definiendo alguna medida en particular como eficaz y eficiente".