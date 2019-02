Consultado por el periodista sobre "aquellos que dicen que la plata no está", el fiscal retrucó: "También dicen que los cuadernos no están, que la obra pública no estaba cartelizada y que no había bolsos en los aviones. Hay numerosas cuestiones que llevan a corroborar la existencia de un circuito de recaudación y las derivaciones de lo que se hizo con ese dinero".