Desde el gobierno no descartan protestas de "globalifóbicos" o de aquellos que reprueban la gestión de Cambiemos, por estos días en crisis. Aunque saben que los eventos del G20 son una tribuna para visibilizar internacionalmente reclamos domésticos, no esperan episodios dentro de las reuniones institucionales. "Existe la fantasía de que un sindicalista va a tirar un sillazo o algo, pero eso no pasa", dicen a Infobae en tono risueño.