Sand, por su parte, ya había dado sus propias definiciones sobre su mala experiencia con River Plate. En un reportaje hace unas semanas, el jugador granate recordó que hizo sus inferiores en Núñez y afirmó: "Nunca tuve nada con River, ni rencor ni nada. Obviamente que había dirigentes que no me querían, entonces preferían a otro jugador antes que a mí, pero no sé por qué dicen eso. Yo no le debo nada a River. Yo pienso que la luché mucho para ser lo que soy ahora".