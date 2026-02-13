Resultados de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Resultados de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Hoy, viernes 13 de febrero, arranca la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 presenta un escenario competitivo con UTC, Melgar y Alianza Lima liderando la tabla de posiciones. Tras dos fechas que dejaron duelos disputados y situaciones polémicas en la labor arbitral, la lucha por la punta apenas comienza a delinear sus primeros protagonistas.

Viernes 13 de febrero

- UTC vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar)

Sábado 14 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs ADT (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Juan Pablo II vs Sporting Cristal (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Sport Boys vs Atlético Grau (17:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Alianza Atlético vs Alianza Lima (20:00 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar)

Domingo 15 de febrero

- Sport Huancayo vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Comerciantes Unidos vs Los Chankas (15:15 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Melgar vs CD Moquegua (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar)

Universitario vs Cienciano: duelo decisivo en el Monumental

Universitario de Deportes recibirá a Cienciano en su condición de local y saldrá con todo a buscar el triunfo después del polémico empate que sacó frente Cusco FC la fecha pasada. El polémico penal sancionado en contra de la ‘U’ generó una serie de reclamos y declaraciones en torno a las decisiones arbitrales, mientras el equipo quedó posicionado en el cuarto lugar de la tabla con cuatro puntos.

Y ahora, el técnico Javier Rabanal quedó listo para enfrentar al ‘papá’ con tres bajas importantes: Anderson Santamaría, Edison Flores y José Rivera no estarán disponibles debido a lesiones, situación que obliga a realizar ajustes estratégicos en el esquema inicial.

En medio de las dificultades, surge una expectativa positiva: el debut del delantero centro Sekou Gassama. La delantero senegalés tendría sus primeros minutos con su nueva camiseta y hay mucha expectativa por ver su rendimiento en la cancha.

Los 'cremas' empataron 1-1 en Cusco, aunque vivieron polémica por penal de rival. (Video: L1MAX)

Así llegan Alianza Lima y Sporting Cristal a la fecha 3

Tras quedar eliminados de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima está obligado a levantarse ante Alianza Atlético en Trujillo. En su semana de aniversario, los ‘blanquiazules’ buscarán revertir el mal momento con un triunfo para alegría de toda su hinchada.

El conjunto blanquiazul, con dos triunfos consecutivos, busca extender su racha positiva y consolidarse en lo más alto de la clasificación. La ambición de Alianza Lima es sostener el liderazgo en una jornada que puede resultar decisiva en el arranque del Torneo Apertura.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Por su parte, Sporting Cristal enfocará todos sus esfuerzos en recuperarse, enfrentando a Juan Pablo II con el objetivo de dejar atrás la derrota ante el ‘Dominó’. Cusco FC, que viene de un polémico empate, se medirá con otro de los líderes, UTC, en un partido que podría alterar el escenario en la cima.

En Arequipa, Melgar recibirá a Moquegua tras salir victorioso en un intenso duelo ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El equipo arequipeño pretende aprovechar su buen momento y sumar otra victoria que le permita mantenerse en la disputa por la punta.